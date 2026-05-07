Vucic azonnal reagált, miután a Mol milliárdos szerb olajüzletére egy rejtélyes cég is bejelentkezett
Szerbia nem járul hozzá ahhoz, hogy egy tavaly alapított helyi cég többségi részesedést vásároljon az orosz tulajdonú NIS olajvállalatban, miközben a Mol a társaság megvásárlásáról tárgyal – közölte Aleksandar Vucic szerb elnök.

A Senator Treasury G.T.7 Two LLC nevű, tavaly augusztusban bejegyzett kft. szerdán közölte, hogy 2 milliárd eurós ajánlatot tett a Gazprom Nyeft és a Gazprom összesen 51,16 százalékos NIS-részesedésére. A társaságot egy Ranko Mimovic nevű helyi üzletember vezeti.

Az ajánlat a magyar Mol pozícióit veszélyeztetné, amely jelenleg a többségi részesedés megvásárlásáról tárgyal. Ez az Egyesült Államok feltétele ahhoz, hogy feloldja a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető NIS elleni szankciókat.

Életében nem foglalkozott kőolaj-feldolgozással, és most megvenné a NIS-t... Szerbia ezt nem fogja engedni

– mondta Vucic belgrádi sajtótájékoztatóján.

Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) tavaly októberben vetett ki szankciókat a NIS-re az Oroszország elleni szélesebb intézkedéscsomag részeként, és az orosz cégek tulajdonrészének elidegenítését szabta feltételül.

A Gazprom Nyeft szerdai közleményében megerősítette, hogy aktívan készül NIS-részesedésének a Molnak történő eladására, és nem tárgyal más érdeklődővel. A Gazprom Nyeft 44,9, a Gazprom pedig 11,3 százalékot birtokol a NIS-ben. A szerb állam 29,9 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik, a fennmaradó részvények kisbefektetők és munkavállalók kezében vannak.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

