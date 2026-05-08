Csökkenéssel indul a nap a magyar tőzsdén, nagy esésben a Mol

A kereskedés első perceiben esik a magyar tőzsde, a BUX 0,6 százalékos mínuszban áll, így jelenleg 134 276 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.
Rossz a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama esik,
különösen a Mol, amely csalódást okozó első negyedéves gyorsjelentés tett közzé.
Esik a Telekom is, a társaság részvényeit tegnap lehetett utoljára megvenni az osztalékért.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a BIF és a 4iG teljesít, míg a leggyengébben a CIG Pannónia és a Zwack indítja a napot.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.
Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma a Magyar Telekom és az OTP, de a MBH Bank is felfért a listára ma reggel.
Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
