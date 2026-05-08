Drónok tehetnek be a hagyományos fegyvergyártásnak? Óriási kérdőjel jelent meg a hadiipari óriás felett

A JPMorgan elemzői pénteken semlegesre módosították korábbi felülsúlyozás ajánlásukat, és mintegy 30 százalékkal csökkentették a célárfolyamot.
Indoklásuk szerint nagyobb az esélye az eredményvárakozások további lefelé történő kiigazításának, mint a felfelé módosításnak. David Perry, a bank vezető elemzője rámutatott: a Rheinmetall az elmúlt hat hónapban négyszer maradt el a piaci konszenzustól, ami arra utal, hogy
a vállalatnak nehézséget okoz a kitűzött növekedési ütem tartása.
A Rheinmetall részvényeinek árfolyama Oroszország 2022. februári ukrajnai inváziója és 2025 szeptembere között nagyjából hússzorosára emelkedett, az utóbbi időszakban azonban alulteljesítette ágazati versenytársait. A hangulatváltozás szélesebb körű aggodalmakat tükröz azzal kapcsolatban, hogy az európai védelmi szektor értékeltsége túlságosan elszakadt a tényleges vállalati eredményektől, jóllehet Németország és más NATO-tagállamok jelentősen növelték katonai kiadásaikat.
Egyes befektetők már a hagyományos haditechnikai gyártók jövőjét is megkérdőjelezik. A drónok és más új harctéri technológiák ukrajnai és közel-keleti alkalmazása nyomán sokan vitatják, hogy a költséges páncélozott járművekre a korábbi mértékben szükség lesz-e. A Mediobanca elemzője szerint ismét előkerült a vita arról, hogy a tüzérség és a harckocsik mennyire maradnak meghatározóak a modern hadviselésben. A menedzsment álláspontja szerint a konfliktusok nem nyerhetők meg pusztán szoftverrel és digitális technológiákkal, továbbra is szükség van hagyományos fegyverrendszerekre.
A Rheinmetall a közelmúltbeli árfolyamesés ellenére is mintegy 29-szeres előretekintő P/E mutatóval forog, szemben az európai szektortársakból a Goldman Sachs által összeállított kosár kevesebb mint 25-szörös átlagos értékeltségével. A Bernstein elemzői szerint ez a prémium rövid távon sérülékennyé teszi a részvényt, ugyanakkor hosszabb távon a vállalat meghatározó németországi pozíciója kiemelkedő növekedési potenciált kínál. A Bloomberg által követett elemzők közül továbbra is 21-en ajánlanak vételre, míg hatan tartásra minősítik a részvényt.
Ma több mint 5 százalékos mínuszban áll a Rheinmetall árfolyama.
