Durván elszálltak a költségek, jelentősen megemelik a világ egyik legnépszerűbb játékkonzoljának árát

Az amerikai piacon a Switch 2 ára szeptember 1-jétől 449,99 dollárról 499,99 dollárra emelkedik, Japánban pedig már május 25-től 49 980 jenről 59 980 jenre nő az ár.
Az áremelés Kanadát és Európát is érinti.
A Nintendo a "piaci körülmények változásával" és a "globális üzleti kilátásokkal" indokolta a lépést. A vállalat ezzel a Sony nyomdokaiba lép, amely márciusban a PlayStation 5 árát akár 150 dollárral is megemelte.
A mesterségesintelligencia-adatközpontok robbanásszerű bővülése példátlan áremelkedést okozott a memóriachipek piacán, ami közvetlenül növeli a játékkonzolok gyártási költségeit is. A Nintendo közlése szerint a 2027 márciusával záruló pénzügyi évre vonatkozó előrejelzésében mintegy 100 milliárd jen (637,8 millió dollár) többletköltséggel számol az alkatrészárak emelkedése és a vámintézkedések miatt.
A cég a folyó üzleti évre 16,5 millió Switch 2 eladását tervezi, ami jelentős visszaesés az előző évi 19,86 millió darabhoz képest. Az éves nettó árbevételt 2,05 billió jenre prognosztizálja, ami 11,4 százalékos csökkenés, és messze elmarad az elemzői konszenzus szerinti 2,46 billió jentől. A nettó nyereséget 310 milliárd jenre becsüli a vállalat, 27 százalékos visszaeséssel, szemben az elemzők által várt 418,5 milliárd jennel.
A Nintendónál már hónapok óta ketyeg az óra
– mondta Serkan Toto, a Kantan Games vezérigazgatója. Mint kiemelte, a helyzet különösen aggasztó, mivel a konzolok eladásai jellemzően a második évben emelkedni szoktak, nem pedig csökkenni. A tavaly júniusban megjelent Switch 2 első negyedéves árbevétele 407,2 milliárd jen volt, ami szintén elmaradt az elemzői várakozásoktól. A nettó profit ugyanakkor 65,2 milliárd jennel kissé felülmúlta a várt 63,28 milliárdot.
A nehézségek ellenére a Nintendo márkái továbbra is erősek. Az idén bemutatott "The Super Mario Galaxy Movie" világszerte közel 900 millió dolláros bevételt hozott, a "Pokémon Pokopia" pedig a konzol egyik legkelendőbb játékává vált. A vállalat az idei évre új Splatoon- és Star Fox-játékot tervez, jövőre pedig két nagyobb Pokémon-cím megjelenése várható. Toto szerint most létfontosságú, hogy a Nintendo a lehető leggyorsabban piacra vigye saját fejlesztésű nagy címeit az eladások fellendítése érdekében.
