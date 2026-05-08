Egymás után figyelmeztetnek a nagy légitársaságok – nagyon fáj már az üzemanyagárak drágulása
A British Airways anyavállalata, az International Airlines Group (IAG) pénteken profit warningot tett közzé, a légitársaság jelezte, hogy idei éves nyeresége elmarad a korábban várt szinttől, elsősorban az iráni háború okozta ellátási zavarok és a dráguló üzemanyag miatt.

Az IAG – amelyhez többek között az Iberia és az Aer Lingus is tartozik – csatlakozott az Air France–KLM-hez, az easyJethez és más légitársaságokhoz, amelyek szintén figyelmeztettek: a meredeken emelkedő kerozinárak érdemben rontják működésük jövedelmezőségét. A cégcsoport idén mintegy 9 milliárd eurós üzemanyagköltséggel számol, miközben 2026 hátralévő részére várható kerozinfelhasználásának körülbelül 70 százalékát fedezeti (határidős) ügyletekkel biztosította.

A vállalat pénteken nem tett közzé konkrét nyereség-előrejelzést, ugyanakkor közölte, hogy

kapacitásbővítése elmarad a februári éves jelentésében jelzett, 3 százalékos növekedési céltól.

A szabad pénzáramlás szintje szintén a korábban várt, mintegy 3 milliárd eurós érték alatt marad majd.

Luis Gallego vezérigazgató közleményében hangsúlyozta, hogy a társaság aktívan kezeli az üzemanyagárak emelkedése okozta bizonytalanságot, és megteszi a szükséges lépéseket az árak, a költségek és a kapacitás optimalizálása érdekében. Hozzátette, hogy a vállalat fő piacaian egyelőre nem tapasztalnak üzemanyag-ellátási fennakadásokat.

Az IAG februárban még a várakozásokat meghaladó éves eredményről számolt be, részvényei azonban már akkor gyengültek a 2026-ra vonatkozó kilátásokat övező bizonytalanság miatt.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

