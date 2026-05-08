Esik a Telekom, lekerült az osztalék

Esik a Magyar Telekom a ma reggeli kereskedésben, a társaság papírjai ma már osztalék nélkül forognak.

A Telekom árfolyama 4,9 százalékos mínuszban áll,

2424 forinton, 126 forinttal kerül lejjebb ma reggel, a nyitást követő percekben a tegnapi záróértékhez képest.

A vállalat részvényeit tegnap lehetett utoljára megvenni osztalékért. A cég jelentős osztalékot fizet ki a részvényeseknek, összesen 136,4 milliárd forintot, ami részvényenként bruttó 154 forint. Ez 6 százalék körüli osztalékhozamnak felel meg.

A vállalat egyébként május 20-án kezdi el kifizetni az éves osztalékot.

A mai árfolyamesés az osztalék mértékénél kisebb, az osztalékkal korrigálva emelkedne a Telekom árfolyama.

A hangulat egyébként nem jó a nemzetközi tőzsdéken, az európai piacok eséssel nyitottak a Hormuzi-szorosban ismét fellángoló támadások közepette, valamint Donald Trump ismét felemlegette az európai vámok kérdését. A BUX esik, amit a Mol is lefelé húz a csalódást keltő negyedéves gyorsjelentés után.

