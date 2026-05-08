Leépítéseket jelentett be a Porsche

A Porsche AG pénteken bejelentette, hogy több mint 500 munkahelyet szüntet meg három leányvállalatának felszámolásával. A lépést azzal indokolták, hogy a cég a jövőben ismét az alaptevékenységére kíván fókuszálni.

A német sportautó-gyártó a Cellforce Group, a Porsche eBike Performance és a Cetitec leányvállalatok bezárásáról döntött. Michael Leiters vezérigazgató közleményében hangsúlyozta, hogy

a Porschének vissza kell térnie a főtevékenységéhez.

Kiemelte, hogy ez a sikeres stratégiai átszervezés nélkülözhetetlen alapja.

A vezérigazgató elismerte, hogy az átalakítás fájdalmas lépéseket is megkövetel, ideértve az érintett leányvállalatok felszámolását. A döntés hátterében a vállalat romló pénzügyi helyzete áll.

A Porsche a 2026-os év első negyedévében további profitcsökkenésről számolt be. A romló eredmények miatt a cég szigorú költségcsökkentési programba kezdett, miközben egyszerre kell megküzdenie a növekvő vámterhekkel, a geopolitikai bizonytalanságokkal, valamint a modellpalettáján mutatkozó hiányosságokkal.

Forrás: Reuters

