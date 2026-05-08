Leépítéseket jelentett be a Porsche

A német sportautó-gyártó a Cellforce Group, a Porsche eBike Performance és a Cetitec leányvállalatok bezárásáról döntött. Michael Leiters vezérigazgató közleményében hangsúlyozta, hogy
a Porschének vissza kell térnie a főtevékenységéhez.
Kiemelte, hogy ez a sikeres stratégiai átszervezés nélkülözhetetlen alapja.
A vezérigazgató elismerte, hogy az átalakítás fájdalmas lépéseket is megkövetel, ideértve az érintett leányvállalatok felszámolását. A döntés hátterében a vállalat romló pénzügyi helyzete áll.
A Porsche a 2026-os év első negyedévében további profitcsökkenésről számolt be. A romló eredmények miatt a cég szigorú költségcsökkentési programba kezdett, miközben egyszerre kell megküzdenie a növekvő vámterhekkel, a geopolitikai bizonytalanságokkal, valamint a modellpalettáján mutatkozó hiányosságokkal.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nagy döntés előtt a miskolci kkv-k: kivárás vagy beruházás a következő lépés?
2026. május 13. Népkerti Vigadó
Ukrán főparancsnok: Oroszország tehetetlen az egyik legfontosabb képességgel szemben, sürgős megoldásokra van szükség
Folyamatosan bővítenek, de ez sem tűnik elegendőnek.
Elbukott a kampány, amely bitcoint csempészett volna egy európai ország jegybanki tartalékaiba
Visszavonják a svájci kriptovaluta-pártiak azt a kezdeményezést.
Élő túszdráma egy német kisváros bankjában: a rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre
Sinzig belvárosában túszejtés zajlik.
80 ezer dollár fölött a bitcoin, de most nem is az árfolyam a legérdekesebb
A háttérben épül a kriptovilág új infrastruktúrája.
Mikor szűnik meg az Otthon Start? Tényleg lesz eurónk? Mihez nyúl hozzá először a Tisza? – Itt a lista a bankszakma várakozásairól
"Korrektebb, kiegyensúlyozottabb" lehet a Magyar-kormány viszonya a bankokkal.
Debrecenben már nem elég növekedni: a kkv-knak is szintet kell lépniük
2026. május 11. Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara székháza.
Lakásfelújítás vagy hitelkiváltás? Ezek most a legmenőbb személyi kölcsönök
Az ingatlanfedezet nélküli kölcsönök piaca sosem látott sebességgel pörög, 2026 tavaszára a folyósított személyi kölcsön volumene egészen elképesztő, 120 milliárd forint feletti szintre
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Végrehajtás megszüntetés ügyvéd által - így szabadulhatsz meg a végrehajtástól
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, hogyan szüntethető meg ügyvéd segítségével akár elévült vagy jogtalan tartozás esetén is. Tartalom: - Mi a helyzet a jogtalan, elévült követelése
Négyéves csúcson a forint: mik az erősödés okai, és kinek kedvez valójában?
Az elmúlt napokban közel négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben. Vajon meddig tarthat a lendület, és kinek kedvez valójában az erős hazai deviza? The post Négyéves csúcson
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Ki épít jövőt, és ki él a mából? - BB tengely
Csehország folyamatosan a régió élbolyában, Magyarország a középmezőnyben ingadozik 30 éve: így alakul a beruházási ráta a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A beruházási ráta –
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.
Egyre több magyar szenved evés után: kiderült, mi áll valójában a tünetek mögött
Sok a félreértés az élelmiszer-érzékenységekről.
Buffették imádnák az OTP-t – De miért nem vesznek belőle?
Olcsóbb, mint az Apple.