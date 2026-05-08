  • Megjelenítés
Leépítéseket jelentett be a Porsche
Üzlet

Leépítéseket jelentett be a Porsche

Portfolio
A Porsche AG pénteken bejelentette, hogy több mint 500 munkahelyet szüntet meg három leányvállalatának felszámolásával. A lépést azzal indokolták, hogy a cég a jövőben ismét az alaptevékenységére kíván fókuszálni.

A német sportautó-gyártó a Cellforce Group, a Porsche eBike Performance és a Cetitec leányvállalatok bezárásáról döntött. Michael Leiters vezérigazgató közleményében hangsúlyozta, hogy

a Porschének vissza kell térnie a főtevékenységéhez.

Kiemelte, hogy ez a sikeres stratégiai átszervezés nélkülözhetetlen alapja.

A vezérigazgató elismerte, hogy az átalakítás fájdalmas lépéseket is megkövetel, ideértve az érintett leányvállalatok felszámolását. A döntés hátterében a vállalat romló pénzügyi helyzete áll.

Még több Üzlet

Megütötték a magyar tőzsdét, mutatjuk az okokat!

Durván elszálltak a költségek, jelentősen megemelik a világ egyik legnépszerűbb játékkonzoljának árát

Drónok tehetnek be a hagyományos fegyvergyártásnak? Óriási kérdőjel jelent meg a hadiipari óriás felett

A Porsche a 2026-os év első negyedévében további profitcsökkenésről számolt be. A romló eredmények miatt a cég szigorú költségcsökkentési programba kezdett, miközben egyszerre kell megküzdenie a növekvő vámterhekkel, a geopolitikai bizonytalanságokkal, valamint a modellpalettáján mutatkozó hiányosságokkal.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?
Erre a pillanatra várt Oroszország – Az Egyesült Államok kivonulása után azonnal megindult a katonai megerősítés a térségben
Megütötték a magyar tőzsdét, mutatjuk az okokat!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility