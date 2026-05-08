Lelepleződött a milliárdos mesterségesintelligencia-csempészhálózat: az Alibaba neve is előkerül a botrányból

A Bloomberg értesülései szerint a közvetítő vásárló a bangkoki székhelyű OBON Corp volt, amelyet az ügyészség a vádiratban 1-es vállalatként azonosít. A lap forrásai szerint

a végfelhasználók között az Alibaba is szerepelt.

Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma márciusban emelt vádat a Super Micro Computer társalapítója, Yih-Shyan Liaw, valamint egy értékesítési vezető és egy alvállalkozó ellen. A vád szerint amerikai gyártású szervereket Tajvanon keresztül Délkelet-Ázsiába irányították, ott jelöletlen dobozokba csomagolták át, majd Kínába csempészték. Az ügyészség állítása szerint legalább 2,5 milliárd dollár értékű amerikai mesterségesintelligencia-technológiát juttattak ki illegálisan, ebből több mint 500 millió dollár értékben 2025 áprilisa és májusa között.

Az Nvidia közölte, hogy partnereitől a szigorú megfelelőségi szabályok betartását várja el, és továbbra is együttműködik a kormányzattal az exportszabályok érvényesítésében. Az Alibaba a Reutersnek elküldött nyilatkozatában tagadta, hogy bármilyen üzleti kapcsolatban állna a Super Microval, az OBON-nal vagy a vádiratban említett közvetítőkkel, és azt állította, hogy adatközpontjaiban soha nem használtak tiltott Nvidia-chipeket.

Az Egyesült Államok 2022-ben tiltotta meg az Nvidia csúcskategóriás chipjeinek Kínába irányuló exportját arra hivatkozva, hogy azokat katonai célokra is felhasználhatnák. Idén januárban ugyanakkor bizonyos feltételek mellett engedélyezték az Nvidia második legerősebb, H200-as chipjeinek értékesítését. Márciusban a Super Micro részvényesei is pert indítottak a szervergyártó ellen, értékpapír-csalással vádolva a céget, mert állításuk szerint eltitkolta a kínai exporttilalmat megsértő eladásoktól való függőségét.

Forrás: Reuters

