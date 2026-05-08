  • Megjelenítés
FONTOS Megjött az adat: borzalmas állapotban kapja meg a költségvetést a Tisza-kormány
Lelepleződött a milliárdos mesterségesintelligencia-csempészhálózat: az Alibaba neve is előkerül a botrányból
Üzlet

Lelepleződött a milliárdos mesterségesintelligencia-csempészhálózat: az Alibaba neve is előkerül a botrányból

Portfolio
Egy thaiföldi, mesterségesintelligencia-projekthez köthető cég közreműködésével több milliárd dollár értékű, fejlett Nvidia-chipekkel szerelt szervereket csempészhettek Kínába – derül ki az amerikai igazságügyi minisztérium által indított eljárás részleteiből.

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

A Bloomberg értesülései szerint a közvetítő vásárló a bangkoki székhelyű OBON Corp volt, amelyet az ügyészség a vádiratban 1-es vállalatként azonosít. A lap forrásai szerint

a végfelhasználók között az Alibaba is szerepelt.

Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma márciusban emelt vádat a Super Micro Computer társalapítója, Yih-Shyan Liaw, valamint egy értékesítési vezető és egy alvállalkozó ellen. A vád szerint amerikai gyártású szervereket Tajvanon keresztül Délkelet-Ázsiába irányították, ott jelöletlen dobozokba csomagolták át, majd Kínába csempészték. Az ügyészség állítása szerint legalább 2,5 milliárd dollár értékű amerikai mesterségesintelligencia-technológiát juttattak ki illegálisan, ebből több mint 500 millió dollár értékben 2025 áprilisa és májusa között.

Az Nvidia közölte, hogy partnereitől a szigorú megfelelőségi szabályok betartását várja el, és továbbra is együttműködik a kormányzattal az exportszabályok érvényesítésében. Az Alibaba a Reutersnek elküldött nyilatkozatában tagadta, hogy bármilyen üzleti kapcsolatban állna a Super Microval, az OBON-nal vagy a vádiratban említett közvetítőkkel, és azt állította, hogy adatközpontjaiban soha nem használtak tiltott Nvidia-chipeket.

Még több Üzlet

Megütötték a magyar tőzsdét, mutatjuk az okokat!

Vizsgálja szíriai visszatérésének feltételeit az INA

Meginog a nagy terv: a hitelezők nem bíznak az OpenAI értékében, és ez most visszaüthet a SoftBanknak

Az Egyesült Államok 2022-ben tiltotta meg az Nvidia csúcskategóriás chipjeinek Kínába irányuló exportját arra hivatkozva, hogy azokat katonai célokra is felhasználhatnák. Idén januárban ugyanakkor bizonyos feltételek mellett engedélyezték az Nvidia második legerősebb, H200-as chipjeinek értékesítését. Márciusban a Super Micro részvényesei is pert indítottak a szervergyártó ellen, értékpapír-csalással vádolva a céget, mert állításuk szerint eltitkolta a kínai exporttilalmat megsértő eladásoktól való függőségét.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?
Erre a pillanatra várt Oroszország – Az Egyesült Államok kivonulása után azonnal megindult a katonai megerősítés a térségben
Vucic azonnal reagált, miután a Mol milliárdos szerb olajüzletére egy rejtélyes cég is bejelentkezett
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility