Lesújtó számok érkeztek a Toyotától: az amerikai vámok és a növekvő költségek egyszerre bántják az autógyártót
Lesújtó számok érkeztek a Toyotától: az amerikai vámok és a növekvő költségek egyszerre bántják az autógyártót

A Toyota első negyedéves eredményei jelentősen elmaradtak a várakozásoktól: az amerikai vámok erősen rontották a világ legnagyobb autógyártójának jövedelmezőségét, az üzemi eredmény pedig csaknem a felére esett vissza - tudósított a Cnbc.

A japán autógyártó a márciussal záruló negyedévében (amely a cég negyedik pénzügyi negyedéve)

569,4 milliárd jen üzemi eredményt ért el, ami 49 százalékos visszaesés az egy évvel korábbi szinthez képest.

Ez jócskán elmarad az elemzők 813,3 milliárd jenes konszenzusától. Az értékesítés árbevétele ugyanakkor a várakozásoknak megfelelően 12,6 ezermilliárd jen volt, ami éves összevetésben mindössze 1,9 százalékos növekedést jelent. A konszolidált járműértékesítés 2,36 millióról 2,29 millió darabra csökkent a negyedévben.

Az eredmények különösen aggasztóak, mivel immár a negyedik egymást követő negyedévben csökkent az üzemi eredmény éves alapon és csökkentette a menedzsment a következő évre vonatkozó várakozát: a Toyota a 2027 márciusával záruló pénzügyi évre vonatkozó üzemi eredmény előrejelzését több mint 20 százalékkal, 3 ezer milliárd jenre csökkentette. A vállalat közlése szerint a fedezeti pont jelentősen megemelkedett a munkaerőbe történő beruházások, a jövőorientált fejlesztési kiadások növekedése és az amerikai vámok együttes hatása miatt.

A cég saját tájékoztatása szerint már megkezdte az eredményesség javítását célzó intézkedéseket. Ezek a fix költségek átalakítására, a költségcsökkentésre és az értékesítésösztönző programok elindítására irányulnak valamennyi régióban és üzletágban.

A Toyota részvényei 3 százalékot estek a ma reggeli kereskedésben.

