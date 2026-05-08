Meginog a nagy terv: a hitelezők nem bíznak az OpenAI értékében, és ez most visszaüthet a SoftBanknak

A SoftBank Group a tervezettnél kisebb összegű, az OpenAI-ban lévő részesedésével fedezett lombardhitelt vehet fel, miután egyes hitelezők vonakodtak részt venni az ügyletben – jelentette a Bloomberg pénteken, az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva.

A japán befektetési konglomerátum eredetileg 10 milliárd dolláros lombardhitelt tervezett felvenni, amelynek fedezetéül az OpenAI-ban meglévő tulajdonrésze szolgált volna.

A tárgyalások során azonban a célösszeg akár 6 milliárd dollárra is csökkenhet.

A hitelezők amiatt aggódtak, hogy az OpenAI, mint nem tőzsdén jegyzett vállalat piaci értéke nehezen határozható meg megbízhatóan.

A Bloomberg egy korábbi, áprilisi jelentése szerint a két éves futamidejű hitelt a SoftBank további egy évvel meghosszabbíthatná. A tárgyalások még zajlanak, ezért a végső feltételek – köztük a hitel végleges összege – még változhatnak.

A SoftBank 2024 szeptembere óta fektet be az OpenAI-ba, 2025 januárjában pedig közösen indították el a Stargate nevű amerikai mesterségesintelligencia-infrastruktúra projektet. A cégcsoport márciusban 40 milliárd dolláros áthidaló hitelt biztosított az OpenAI-befektetések finanszírozására és általános vállalati célokra.

