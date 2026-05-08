Megütötték a magyar tőzsdét, lendületben Amerika
Megütötték a magyar tőzsdét, lendületben Amerika

Kiújult a káosz a Hormuzi-szoros körül, az Egyesült Államok iráni katonai célpontokat támadt, miután Irán rakétákkal, drónokkal és kis hadihajókkal tüzet nyitott három amerikai rombolóra. Az olajár kissé emelkedik a hírekre, míg az ázsiai tőzsdék estek, és Európában is csökkenéseket látni, a hangulaton nem segít, hogy Donald Trump ismét felemlegette a vámokat. Itthon a Molra figyelnek a befektetők, az olajvállalat hajnalban közzétette első negyedéves számait, a hazai blue chipek közül elsőként, a Telekom pedig ma már osztalék nélkül forog, ennek megfelelően esik az árfolyam.

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026.
Emelkedésben az Egyesült Államok

Erős nyitást követően is tovább emelkedett az S&P 500 és a Nasdaq index is, a Dow Jones viszont stagnál.

  • Az S&P már 0,8%-os pluszban van,
  • a Nasdaq ennél is jobban áll, már 1,36%-os emelkedésben van,
  • míg a Dow Jones 0,09%-ot emelkedett.
Eséssel zárt a magyar tőzsde

Gyenge volt a hangulat ma az európai piacokon, amellyel párhuzamosan a magyar tőzsde is eséssel zárt, bár a BUX-nak sikerült ledolgoznia a korábbi mínusz egy részét.

Hasított a CIB anyabankja, mégis esik az árfolyam

Olaszország legnagyobb bankja, az Intesa Sanpaolo az elemzői várakozásokat felülmúló eredménnyel zárta az első negyedévet. A kiváló teljesítményt elsősorban a kiugró kereskedési bevételek és az alacsonyabb céltartalékképzés támogatta. Úgy tűnik, a piac már előre beárazta a kiváló teljesítményt: 1,9%-os csökkenést mutat a részvényárfolyam a milánói tőzsdén.

Emelkedés az USA-ban

Emelkedéssel nyitottak az amerikai tőzsdék, a Dow 0,1 százalékkal került feljebb, az S&P 500 0,4 százalékot erősödött, a Nasdaq pedig 0,8 százalékos pluszban kezdett. A vártnál erősebb munkaerőpiaci adat javította a hangulatot. A piacot főként a technológiai részvények húzzák, különösen a chippapírok, miközben a befektetők továbbra is az amerikai–iráni konfliktus fejleményeit figyelik.

Több mint 800 millió forintnyi részvényt kaptak a Mol igazgatósági tagjai

A Mol pénteki közleménye szerint a társaság a közgyűlés által jóváhagyott, részvényjuttatáson alapuló ösztönző rendszer keretében, a 2025-ös üzleti év után összesen 196 800 darab „A” sorozatú Mol törzsrészvényt juttatott az igazgatóság tagjainak. A csomag értéke a Mol csütörtöki záróárával számolva mintegy 816,3 millió forint.

Leépítéseket jelentett be a Porsche

A Porsche AG pénteken bejelentette, hogy több mint 500 munkahelyet szüntet meg három leányvállalatának felszámolásával. A lépést azzal indokolták, hogy a cég a jövőben ismét az alaptevékenységére kíván fókuszálni.

Erősnek tűnik az amerikai munkaerőpiac, de belül már repedezik

A vártnál lényegesen több, 115 ezer új álláshely jött létre áprilisban az amerikai nem mezőgazdasági szektorban, miközben az elemzők mindössze 62 ezres bővülésre számítottak, a márciusi 185 ezres adathoz képest azonban érezhető lassulást mutat a friss jelentés. A munkanélküliségi ráta változatlanul 4,3 százalékon maradt, az átlagos órabérek éves növekedési üteme pedig 3,4-ről 3,6 százalékra gyorsult, ami enyhén elmarad a 3,8 százalékos piaci várakozástól.

Durván elszálltak a költségek, jelentősen megemelik a világ egyik legnépszerűbb játékkonzoljának árát

A Nintendo szeptembertől megemeli a Switch 2 konzol árát, mert az alkatrészek és a memóriachipek drágulása miatt az előző évhez képest visszaeső eladásokkal számol az aktuális pénzügyi évben - számolt be a Cnbc.

Továbbra is mínuszban a magyar tőzsde

Mérséklődött az esés a magyar tőzsdén, jelenleg 1,1 százalékos mínuszban van a BUX, miközben az összes blue chip gyengélkedik. A legnagyobb mínuszt a Magyar Telekom mutatja, bár ez a mai osztalékszelvény-vágásnak tudható be. A Mol 2,1 százalékot esett a hajnali gyorsjelentés után, míg az OTP 0,8 százalékos, a Richter pedig 1,6 százalékos mínuszban van.

Drónok tehetnek be a hagyományos fegyvergyártásnak? Óriási kérdőjel jelent meg a hadiipari óriás felett

A JPMorgan közel négy év után rontotta a Rheinmetall részvényeire vonatkozó ajánlását, miután a német védelmi vállalat sorozatban többször is elmaradt az elemzői várakozásoktól. A lépés nyomán az árfolyam tovább esett, éves szinten már közel 20 százalékos mínuszban áll a papír - írja a Bloomberg.

Összeomlottak a PlayStationok eladásai

A Sony a vártnál gyengébb negyedéves üzemi eredményről számolt be, ugyanakkor a 2027 márciusával záruló üzleti évre 13 százalékos nettó nyereségnövekedést vár, miközben a memóriachipek drágulása és a PlayStation 5 eladásainak visszaesése komoly nyomást gyakorol az üzletre - írta a Cnbc.

Vizsgálja szíriai visszatérésének feltételeit az INA

Az INA és a Mol-csoport képviselői egyeztetéseket folytattak a szír olajvállalat (Syrian Petroleum Company, SPC) delegációjával. A háromnapos látogatás középpontjában az INA szíriai olaj- és gázipari tevékenységének újraindítási lehetőségei álltak, olvasható a Mol közleményében.

Megjött az adat: borzalmas állapotban kapja meg a költségvetést a Tisza-kormány

Áprilisban 429 milliárd forintos mínusszal zárt az államkassza, ami elsőre nem tragikus, de fontos kiemelni, hogy ez a második legnagyobb negyedik havi deficit a költségvetés újkori történetében. Ezzel az első négy hónap után a deficit 3850 milliárd forintra hízott, ami az egész éves terv 93%-a. A napokban felálló új kormány és annak is a Kármán András vezette Pénzügyminisztériuma nem lesz könnyű helyzetben, amikor a fiskális politika újraalkotásáról beszélünk.

Lelepleződött a milliárdos mesterségesintelligencia-csempészhálózat: az Alibaba neve is előkerül a botrányból

Egy thaiföldi, mesterségesintelligencia-projekthez köthető cég közreműködésével több milliárd dollár értékű, fejlett Nvidia-chipekkel szerelt szervereket csempészhettek Kínába – derül ki az amerikai igazságügyi minisztérium által indított eljárás részleteiből.

Egyre nagyobb mínusz a magyar tőzsdén

Tovább esik a BUX, már 1,8 százalékos mínusznál jár a hazai részvényindex.

A blue chipek közül a Mol már 4 százalékos mínuszban van, de több mint 1 százalékot esett az OTP és a Richter is.

A Telekom azt követően esik, hogy lekerült az osztalék a részvényekről, de az osztalék mértékénél kisebb az esés, 5 százalékos a mínusz.

Esik a Telekom, lekerült az osztalék

Esik a Magyar Telekom a ma reggeli kereskedésben, a társaság papírjai ma már osztalék nélkül forognak.

Nagyot tévedtek az elemzők, meredeken lefordult a Mol

Több mint 3 százalékos zuhanással nyitott a Mol részvénye, miután a társaság első negyedéves gyorsjelentése jelentősen alulmúlta az elemzői várakozásokat. A gyenge teljesítés fő oka a Downstream szegmens volt, amelyet a százhalombattai baleset és a Barátság-vezeték leállása terhelt – az üzletág eredménye legalább tíz éve nem látott mélységbe süllyedt. A menedzsment egyelőre tartja az éves célokat, ugyanakkor a lefelé mutató kockázatok erősödésére figyelmeztetett.

Megszólalt von der Leyen azután, hogy telefonon beszélt Trumppal

Mindkét fél továbbra is teljes mértékben elkötelezett az Európai Unió és az Egyesült Államok között tervezett kereskedelmi megállapodás végrehajtása mellett - közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt követően, hogy telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel péntek hajnalban.

Megint előkerült a vámok kérdése, esnek az európai tőzsdék

A Hormuzi-szoros körüli incidensek mellett Trump újabb vámfenyegetéseire esnek az európai piacok, tegnap esti közösségimédia-posztjában közölte: türelmesen várja, hogy az EU teljesítse a saját részét a tavaly júliusi kereskedelmi megállapodásból. Akkor 30 százalékról 15 százalékra mérsékelte az Egyesült Államok az EU-val szemben kivetett vámokat.

  • Stoxx 600: -0,7%
  • DAX: -1%
  • FTSE100: -0,6%
  • CAC-40: -0,9%
Nagy eséssel nyitott a Mol

Jelentős eséssel kezdte a pénteki kereskedést a Mol, az árfolyam 2,7 százalékos mínszban áll. A cég ma hajnalban tette közzé első negyedéves gyorsjelentését, amely csalódást okozott: az első negyedévben jelentősen alulmúlta az elemzői várakozásokat a csoportszintű tisztított EBITDA, 626 millió dollár lett, 10 százalékkal elmaradva a konszenzustól. Az iráni háború miatt megugró olaj- és gázáraknak köszönhetően az Upstream szegmens hatalmasat gurított, ám eközben a Downstream üzletág a százhalombattai balesetből és a Barátság-vezeték leállásából fakadó nehézségek miatt olyan gyenge eredményt produkált, amit legalább 10 éve nem láthattunk. A menedzsment egyelőre tartja az éves pénzügyi célokat, de figyelmeztetett a lefelé mutató kockázatok erősödésére.

Csökkenéssel indul a nap a magyar tőzsdén, nagy esésben a Mol

Esnek az európai tőzsdék péntek reggel és lefelé vette az irányt a BUX is, a hazai tőzsdeindexet a negatívra forduló befektetői hangulat mellett a Mol húzza lefelé, az olajvállalat a hajnali gyorsjelentése után kmolyabb eséssel kezdi a napot.

Egymás után figyelmeztetnek a nagy légitársaságok – nagyon fáj már az üzemanyagárak drágulása

A British Airways anyavállalata, az International Airlines Group (IAG) pénteken profit warningot tett közzé, a légitársaság jelezte, hogy idei éves nyeresége elmarad a korábban várt szinttől, elsősorban az iráni háború okozta ellátási zavarok és a dráguló üzemanyag miatt.

TACO után itt a NACHO - A Wall Street kimondta az ítéletet Trumpról

A kereskedők körében új rövidítés terjed, a TACO után itt a NACHO, azaz "Not A Chance Hormuz Opens", ami magyarra fordtíva nagyjából úgy hangzik: "Esélytelen, hogy a Hormuzi-szoros megnyíljon". A kifejezés azt a növekvő szkepticizmust tükrözi, hogy a kulcsfontosságú hajózási útvonal lezárása tartós piaci tényezővé vált, nem pedig átmeneti geopolitikai sokk - jelentette a Cnbc.

Lesújtó számok érkeztek a Toyotától: az amerikai vámok és a növekvő költségek egyszerre bántják az autógyártót

A Toyota első negyedéves eredményei jelentősen elmaradtak a várakozásoktól: az amerikai vámok erősen rontották a világ legnagyobb autógyártójának jövedelmezőségét, az üzemi eredmény pedig csaknem a felére esett vissza - tudósított a Cnbc.

Mennyivel emelkedtek az árak Magyarországon? Itt a friss adat!

Áprilisban 2,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon, ezzel továbbra is a jegybank célsávjának alsó széle körül van az áremelkedési ütem – derül ki a KSH péntek reggel közölt adataiból. A statisztika megfelelt az előzetes várakozásoknak, azonban az év második felében fokozatos emelkedésre számítanak az elemzők.

Itt a Commerzbank meglepetése: megemelt nyereségcélokkal verné vissza az UniCredit kísérletét

Az elemzői várakozásokat meghaladó első negyedéves nyereségről számolt be a Commerzbank. A társaság 3000 munkahelyet tervez megszüntetni, miközben emeli nyereségcéljait annak a stratégiának a részeként, amellyel igyekszik visszaverni az olasz UniCredit felvásárlási kísérletét.

Kis emelkedésben az olajár

Kismértékben emelkedik az olajár a Hormuzi-szoros eseményeire, a WTI 0,5 százalékot, a brent 0,7 százalékot menetelt felfelé, a 101 dollárt közelítve.

Mi történik a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,4 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,2 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,5 százalékot esett, míg a CSI 300 0,2 százalékos mínuszban van.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,5 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,9 százalékot eshet, míg a FTSE 0,55 százalék mínuszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek kisebb emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,3 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,5 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Az igazán fontos adatok csak ma reggel jönnek, a KSH az áprilisi inflációs beszámolót közli majd, melyből kiderül, hogy a márciusi 1,8% után hogyan alakultak a fogyasztói árak. A szakértők nagyrészt a bázishatás miatt további emelkedésre számítanak, most talán fontosabbak a középtávú inflációs kilátások, hiszen az energiaárak emelkedése miatt az év második felére 4-5%-os áremelkedés is jöhet ismét. Talán még fontosabb lesz, hogy

a Nemzetgazdasági Minisztérium várhatóan közli majd az áprilisi előzetes államháztartási beszámolót, amiből kiderülhet, milyen állapotban veszi át a büdzsét a Magyar-kormány.

Mindez azért lényeges, mert az év első három hónapjában az egész éves pénzforgalmi hiánycél több mint 80%-a teljesült. Így az új kormánynak mindenképp kiigazítást kell végrehajtania az év második felében, azonban egy rossz áprilisi adat még fokozhatja az aggodalmakat.

Amerikában fontos munkanélküliségi statisztika érkezik a nap második felében, Németországban pedig a külkereskedelem állapotáról jelenik meg a márciusi adat.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 24,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 20,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 71,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 596,97 -0,6% -0,1% 6,5% 3,2% 20,6% 42,6%
S&P 500 7 337,11 -0,4% 1,8% 10,9% 7,2% 30,3% 73,3%
Nasdaq 28 563,95 -0,1% 4,1% 18,0% 13,1% 43,8% 108,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 62 833,84 5,6% 6,0% 17,6% 24,8% 70,8% 114,0%
Hang Seng 26 626,28 1,6% 3,3% 6,0% 3,9% 17,3% -6,9%
CSI 300 4 900,51 0,5% 1,9% 10,4% 5,8% 27,9% -1,9%
Európai részvényindexek              
DAX 24 663,61 -1,0% 1,5% 7,6% 0,7% 6,7% 60,2%
CAC 8 202,08 -1,2% 1,1% 3,7% 0,6% 7,5% 28,4%
FTSE 10 276,95 -1,5% -1,0% -0,7% 3,5% 20,1% 44,1%
FTSE MIB 49 291,01 -0,8% 2,2% 8,5% 9,7% 28,6% 100,3%
IBEX 18 060,8 -0,2% 1,6% 3,5% 4,4% 34,0% 99,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 135 138,8 -0,6% 1,0% 7,3% 21,7% 45,6% 206,0%
ATX 5 941,42 -0,4% 2,5% 9,2% 11,5% 40,3% 78,4%
PX 2 534,89 0,3% -0,1% -0,5% -5,6% 20,5% 128,4%
Magyar blue chipek              
OTP 42 440 -0,7% 2,0% 12,8% 20,9% 59,5% 205,9%
Mol 4 152 -1,1% 0,4% 3,3% 41,2% 39,0% 88,9%
Richter 12 950 -0,3% -0,9% 6,1% 31,3% 19,7% 52,2%
Magyar Telekom 2 550 1,2% 3,8% 16,4% 42,3% 48,6% 523,5%
Nyersanyagok              
WTI 98,38 -0,4% -9,4% -14,1% 71,8% 65,6% 51,6%
Brent 101,47 0,0% -11,1% -7,2% 66,8% 65,9% 48,4%
Arany 4 754,89 1,2% 2,9% 2,4% 9,9% 40,4% 159,1%
Devizák              
EURHUF 355,4500 -0,9% -2,5% -6,9% -7,4% -12,1% -0,5%
USDHUF 301,8171 -1,1% -2,9% -8,5% -7,7% -15,2% 2,5%
GBPHUF 412,9600 -0,4% -2,3% -5,4% -6,3% -13,1% 0,3%
EURUSD 1,1777 0,2% 0,4% 1,8% 0,3% 3,6% -3,0%
USDJPY 156,2850 0,0% -0,3% -2,3% -0,3% 9,1% 43,9%
GBPUSD 1,3631 0,2% 0,3% 2,9% 1,3% 2,0% -2,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 80 017 -1,8% 4,9% 11,2% -9,8% -17,6% 39,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,39 0,9% -0,1% 1,8% 5,5% 2,8% 178,2%
10 éves német állampapírhozam 2,97 0,1% -1,0% -2,9% 3,7% 19,9% -1 455,3%
10 éves magyar állampapírhozam 5,95 0,0% -2,5% -14,6% -13,4% -14,4% 109,5%
Kiújult a káosz a Hormuzi-szoros körül: összecsapások kezdődtek, Irán amerikai rombolókat támad

Az Egyesült Államok iráni katonai célpontokat támadott, miután Irán rakétákkal, drónokkal és kis hadihajókkal tüzet nyitott három amerikai rombolóra a Hormuzi-szorosban - számolt be a Bloomberg.

Több soron is nagyon komoly meglepetést okozott a Mol

A Mol 2026 első negyedévében jelentősen alulmúlta az elemzői várakozásokat: a csoportszintű tisztított EBITDA 626 millió dollár lett, 10 százalékkal elmaradva a várt 695 milliótól. Az iráni háború miatt megugró olaj- és gázáraknak köszönhetően az Upstream szegmens hatalmasat gurított, ám eközben a Downstream üzletág a százhalombattai balesetből és a Barátság-vezeték leállásából fakadó nehézségek miatt olyan gyenge eredményt produkált, amit legalább 10 éve nem láthattunk. A menedzsment egyelőre tartja az éves pénzügyi célokat, de figyelmeztetett a lefelé mutató kockázatok erősödésére.

