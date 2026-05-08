Megütötték a magyar tőzsdét, mutatjuk az okokat!

Esik a Telekom, lekerült az osztalék
Esik a Magyar Telekom a ma reggeli kereskedésben, a társaság papírjai ma már osztalék nélkül forognak.
Nagyot tévedtek az elemzők, meredeken lefordult a Mol
Több mint 3 százalékos zuhanással nyitott a Mol részvénye, miután a társaság első negyedéves gyorsjelentése jelentősen alulmúlta az elemzői várakozásokat. A gyenge teljesítés fő oka a Downstream szegmens volt, amelyet a százhalombattai baleset és a Barátság-vezeték leállása terhelt – az üzletág eredménye legalább tíz éve nem látott mélységbe süllyedt. A menedzsment egyelőre tartja az éves célokat, ugyanakkor a lefelé mutató kockázatok erősödésére figyelmeztetett.
Megszólalt von der Leyen azután, hogy telefonon beszélt Trumppal
Mindkét fél továbbra is teljes mértékben elkötelezett az Európai Unió és az Egyesült Államok között tervezett kereskedelmi megállapodás végrehajtása mellett - közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt követően, hogy telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel péntek hajnalban.
Megint előkerült a vámok kérdése, esnek az európai tőzsdék
A Hormuzi-szoros körüli incidensek mellett Trump újabb vámfenyegetéseire esnek az európai piacok, tegnap esti közösségimédia-posztjában közölte: türelmesen várja, hogy az EU teljesítse a saját részét a tavaly júliusi kereskedelmi megállapodásból. Akkor 30 százalékról 15 százalékra mérsékelte az Egyesült Államok az EU-val szemben kivetett vámokat.
- Stoxx 600: -0,7%
- DAX: -1%
- FTSE100: -0,6%
- CAC-40: -0,9%
Nagy eséssel nyitott a Mol
Jelentős eséssel kezdte a pénteki kereskedést a Mol, az árfolyam 2,7 százalékos mínszban áll. A cég ma hajnalban tette közzé első negyedéves gyorsjelentését, amely csalódást okozott: az első negyedévben jelentősen alulmúlta az elemzői várakozásokat a csoportszintű tisztított EBITDA, 626 millió dollár lett, 10 százalékkal elmaradva a konszenzustól. Az iráni háború miatt megugró olaj- és gázáraknak köszönhetően az Upstream szegmens hatalmasat gurított, ám eközben a Downstream üzletág a százhalombattai balesetből és a Barátság-vezeték leállásából fakadó nehézségek miatt olyan gyenge eredményt produkált, amit legalább 10 éve nem láthattunk. A menedzsment egyelőre tartja az éves pénzügyi célokat, de figyelmeztetett a lefelé mutató kockázatok erősödésére.
Csökkenéssel indul a nap a magyar tőzsdén, nagy esésben a Mol
Esnek az európai tőzsdék péntek reggel és lefelé vette az irányt a BUX is, a hazai tőzsdeindexet a negatívra forduló befektetői hangulat mellett a Mol húzza lefelé, az olajvállalat a hajnali gyorsjelentése után kmolyabb eséssel kezdi a napot.
Egymás után figyelmeztetnek a nagy légitársaságok – nagyon fáj már az üzemanyagárak drágulása
A British Airways anyavállalata, az International Airlines Group (IAG) pénteken profit warningot tett közzé, a légitársaság jelezte, hogy idei éves nyeresége elmarad a korábban várt szinttől, elsősorban az iráni háború okozta ellátási zavarok és a dráguló üzemanyag miatt.
TACO után itt a NACHO - A Wall Street kimondta az ítéletet Trumpról
A kereskedők körében új rövidítés terjed, a TACO után itt a NACHO, azaz "Not A Chance Hormuz Opens", ami magyarra fordtíva nagyjából úgy hangzik: "Esélytelen, hogy a Hormuzi-szoros megnyíljon". A kifejezés azt a növekvő szkepticizmust tükrözi, hogy a kulcsfontosságú hajózási útvonal lezárása tartós piaci tényezővé vált, nem pedig átmeneti geopolitikai sokk - jelentette a Cnbc.
Lesújtó számok érkeztek a Toyotától: az amerikai vámok és a növekvő költségek egyszerre bántják az autógyártót
A Toyota első negyedéves eredményei jelentősen elmaradtak a várakozásoktól: az amerikai vámok erősen rontották a világ legnagyobb autógyártójának jövedelmezőségét, az üzemi eredmény pedig csaknem a felére esett vissza - tudósított a Cnbc.
Mennyivel emelkedtek az árak Magyarországon? Itt a friss adat!
Áprilisban 2,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon, ezzel továbbra is a jegybank célsávjának alsó széle körül van az áremelkedési ütem – derül ki a KSH péntek reggel közölt adataiból. A statisztika megfelelt az előzetes várakozásoknak, azonban az év második felében fokozatos emelkedésre számítanak az elemzők.
Kis emelkedésben az olajár
Kismértékben emelkedik az olajár a Hormuzi-szoros eseményeire, a WTI 0,5 százalékot, a brent 0,7 százalékot menetelt felfelé, a 101 dollárt közelítve.
Mi történik a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,4 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,2 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,5 százalékot esett, míg a CSI 300 0,2 százalékos mínuszban van.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,5 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,9 százalékot eshet, míg a FTSE 0,55 százalék mínuszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek kisebb emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,3 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,5 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Az igazán fontos adatok csak ma reggel jönnek, a KSH az áprilisi inflációs beszámolót közli majd, melyből kiderül, hogy a márciusi 1,8% után hogyan alakultak a fogyasztói árak. A szakértők nagyrészt a bázishatás miatt további emelkedésre számítanak, most talán fontosabbak a középtávú inflációs kilátások, hiszen az energiaárak emelkedése miatt az év második felére 4-5%-os áremelkedés is jöhet ismét. Talán még fontosabb lesz, hogy
a Nemzetgazdasági Minisztérium várhatóan közli majd az áprilisi előzetes államháztartási beszámolót, amiből kiderülhet, milyen állapotban veszi át a büdzsét a Magyar-kormány.
Mindez azért lényeges, mert az év első három hónapjában az egész éves pénzforgalmi hiánycél több mint 80%-a teljesült. Így az új kormánynak mindenképp kiigazítást kell végrehajtania az év második felében, azonban egy rossz áprilisi adat még fokozhatja az aggodalmakat.
Amerikában fontos munkanélküliségi statisztika érkezik a nap második felében, Németországban pedig a külkereskedelem állapotáról jelenik meg a márciusi adat.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 24,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 20,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 71,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 596,97
|-0,6%
|-0,1%
|6,5%
|3,2%
|20,6%
|42,6%
|S&P 500
|7 337,11
|-0,4%
|1,8%
|10,9%
|7,2%
|30,3%
|73,3%
|Nasdaq
|28 563,95
|-0,1%
|4,1%
|18,0%
|13,1%
|43,8%
|108,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|62 833,84
|5,6%
|6,0%
|17,6%
|24,8%
|70,8%
|114,0%
|Hang Seng
|26 626,28
|1,6%
|3,3%
|6,0%
|3,9%
|17,3%
|-6,9%
|CSI 300
|4 900,51
|0,5%
|1,9%
|10,4%
|5,8%
|27,9%
|-1,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 663,61
|-1,0%
|1,5%
|7,6%
|0,7%
|6,7%
|60,2%
|CAC
|8 202,08
|-1,2%
|1,1%
|3,7%
|0,6%
|7,5%
|28,4%
|FTSE
|10 276,95
|-1,5%
|-1,0%
|-0,7%
|3,5%
|20,1%
|44,1%
|FTSE MIB
|49 291,01
|-0,8%
|2,2%
|8,5%
|9,7%
|28,6%
|100,3%
|IBEX
|18 060,8
|-0,2%
|1,6%
|3,5%
|4,4%
|34,0%
|99,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|135 138,8
|-0,6%
|1,0%
|7,3%
|21,7%
|45,6%
|206,0%
|ATX
|5 941,42
|-0,4%
|2,5%
|9,2%
|11,5%
|40,3%
|78,4%
|PX
|2 534,89
|0,3%
|-0,1%
|-0,5%
|-5,6%
|20,5%
|128,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 440
|-0,7%
|2,0%
|12,8%
|20,9%
|59,5%
|205,9%
|Mol
|4 152
|-1,1%
|0,4%
|3,3%
|41,2%
|39,0%
|88,9%
|Richter
|12 950
|-0,3%
|-0,9%
|6,1%
|31,3%
|19,7%
|52,2%
|Magyar Telekom
|2 550
|1,2%
|3,8%
|16,4%
|42,3%
|48,6%
|523,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|98,38
|-0,4%
|-9,4%
|-14,1%
|71,8%
|65,6%
|51,6%
|Brent
|101,47
|0,0%
|-11,1%
|-7,2%
|66,8%
|65,9%
|48,4%
|Arany
|4 754,89
|1,2%
|2,9%
|2,4%
|9,9%
|40,4%
|159,1%
|Devizák
|EURHUF
|355,4500
|-0,9%
|-2,5%
|-6,9%
|-7,4%
|-12,1%
|-0,5%
|USDHUF
|301,8171
|-1,1%
|-2,9%
|-8,5%
|-7,7%
|-15,2%
|2,5%
|GBPHUF
|412,9600
|-0,4%
|-2,3%
|-5,4%
|-6,3%
|-13,1%
|0,3%
|EURUSD
|1,1777
|0,2%
|0,4%
|1,8%
|0,3%
|3,6%
|-3,0%
|USDJPY
|156,2850
|0,0%
|-0,3%
|-2,3%
|-0,3%
|9,1%
|43,9%
|GBPUSD
|1,3631
|0,2%
|0,3%
|2,9%
|1,3%
|2,0%
|-2,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|80 017
|-1,8%
|4,9%
|11,2%
|-9,8%
|-17,6%
|39,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,39
|0,9%
|-0,1%
|1,8%
|5,5%
|2,8%
|178,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,97
|0,1%
|-1,0%
|-2,9%
|3,7%
|19,9%
|-1 455,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,95
|0,0%
|-2,5%
|-14,6%
|-13,4%
|-14,4%
|109,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kiújult a káosz a Hormuzi-szoros körül: összecsapások kezdődtek, Irán amerikai rombolókat támad
Az Egyesült Államok iráni katonai célpontokat támadott, miután Irán rakétákkal, drónokkal és kis hadihajókkal tüzet nyitott három amerikai rombolóra a Hormuzi-szorosban - számolt be a Bloomberg.
Több soron is nagyon komoly meglepetést okozott a Mol
A Mol 2026 első negyedévében jelentősen alulmúlta az elemzői várakozásokat: a csoportszintű tisztított EBITDA 626 millió dollár lett, 10 százalékkal elmaradva a várt 695 milliótól. Az iráni háború miatt megugró olaj- és gázáraknak köszönhetően az Upstream szegmens hatalmasat gurított, ám eközben a Downstream üzletág a százhalombattai balesetből és a Barátság-vezeték leállásából fakadó nehézségek miatt olyan gyenge eredményt produkált, amit legalább 10 éve nem láthattunk. A menedzsment egyelőre tartja az éves pénzügyi célokat, de figyelmeztetett a lefelé mutató kockázatok erősödésére.
