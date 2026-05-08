Most dől el, ki marad versenyben az energiapiacon: az új nyertesek már adatokból építkeznek – Jön az AI in Energy!

A tét óriási, a piac pedig nem vár. Azok a vállalatok, amelyek gyorsan képesek integrálni működésükbe az adatalapú, AI megoldásokat, tartós üzleti előnyre tesznek szert. Ezzel szemben a kivárásra játszó, a technológiai adaptációt halogató szereplők

azt kockáztatják, hogy rövid időn belül behozhatatlan hátrányba kerülnek.



A konferencia konkrét példákon, üzleti dilemmákon és döntési helyzeteken keresztül mutatja meg, hogyan alakul át a vállalati működés logikája egy olyan korszakban, ahol az adat egyre inkább stratégiai összetevővé válik.

A rendezvény három szekció keretében járja körbe a témát: az adatoktól az AI-stratégiákig vezető úton keresztül az adatalapú működés gyakorlati megvalósításáig, végül a stratégiai döntéstől az értékteremtésig tartó folyamat bemutatásával.

A konferencia előadói között találjuk az energetikai szektor és a technológiai innováció legkiválóbb szakértőit:

Simon Dezső, IT és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettes, MAVIR

Prof. Dr. Aszódi Attila, egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet

Tőzsér Áron, energetikai üzletágigazgató, Microsoft Magyarország

Kalmár Zoltán, termékfejlesztési vezető - Siemens AI & Robotics, evosoft Hungary

Farkas Péter , alapító, ArchonLayer

, alapító, ArchonLayer Hajós Balázs, értékesítési igazgató, Schneider Electric

Kiss Péter, üzletfejlesztési vezető, Kraken Tech

Veszprémi Balázs, CEO, ARTEMIS Technologies

dr. Varga Pál, tanszékvezető, BME Távközlési és Mesterséges Intelligencia Tanszék

Legyél ott te is az energetika jövőjének kezdeténél – regisztrálj most:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images