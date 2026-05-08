Most dől el, ki marad versenyben az energiapiacon: az új nyertesek már adatokból építkeznek – Jön az AI in Energy!

A tét óriási, a piac pedig nem vár. Azok a vállalatok, amelyek gyorsan képesek integrálni működésükbe az adatalapú, AI megoldásokat, tartós üzleti előnyre tesznek szert. Ezzel szemben a kivárásra játszó, a technológiai adaptációt halogató szereplők
azt kockáztatják, hogy rövid időn belül behozhatatlan hátrányba kerülnek.
A konferencia konkrét példákon, üzleti dilemmákon és döntési helyzeteken keresztül mutatja meg, hogyan alakul át a vállalati működés logikája egy olyan korszakban, ahol az adat egyre inkább stratégiai összetevővé válik.
A rendezvény három szekció keretében járja körbe a témát: az adatoktól az AI-stratégiákig vezető úton keresztül az adatalapú működés gyakorlati megvalósításáig, végül a stratégiai döntéstől az értékteremtésig tartó folyamat bemutatásával.
A konferencia előadói között találjuk az energetikai szektor és a technológiai innováció legkiválóbb szakértőit:
- Simon Dezső, IT és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettes, MAVIR
- Prof. Dr. Aszódi Attila, egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet
- Tőzsér Áron, energetikai üzletágigazgató, Microsoft Magyarország
- Dolányi Mihály, CEO, sight-E
- Kalmár Zoltán, termékfejlesztési vezető - Siemens AI & Robotics, evosoft Hungary
- Farkas Péter, alapító, ArchonLayer
- Hajós Balázs, értékesítési igazgató, Schneider Electric
- Kiss Péter, üzletfejlesztési vezető, Kraken Tech
- Veszprémi Balázs, CEO, ARTEMIS Technologies
- dr. Varga Pál, tanszékvezető, BME Távközlési és Mesterséges Intelligencia Tanszék
