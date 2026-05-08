Összeomlottak a PlayStationok eladásai

A japán szórakoztatóelektronikai és médiaóriás a január–márciusi negyedévben 3036 milliárd jen (mintegy 19,4 milliárd dollár) árbevételt ért el, ami meghaladta az elemzői konszenzusban szereplő 2896 milliárd jent.
Az üzemi eredmény ugyanakkor mindössze 164 milliárd jen lett, jócskán elmaradva a 278 milliárd jenes piaci várakozástól.
A gyengébb profit részben a Hondával közösen tervezett, időközben leállított elektromosautó-projekt veszteségeire, részben pedig a 2022-ben felvásárolt Bungie játékfejlesztő stúdióhoz kapcsolódó értékvesztési leírásokra vezethető vissza.
A PlayStation 5 konzoleladásai jelentősen visszaestek: a negyedévben mindössze 1,5 millió darabot értékesítettek az egy évvel korábbi 2,8 millióhoz képest. A hardverértékesítés árbevétele 183 milliárd jenről 110 milliárd jenre csökkent. A kiesést részben a képszenzorokat gyártó üzletág, valamint a zenei divízió erős teljesítménye ellensúlyozta.
A Sony továbbra is küzd a memóriachipek árának meredek emelkedésével. A memória a PS5 egyik kulcsfontosságú alkatrésze, az árak pedig azért lódultak meg, mert a gyártók készleteiket elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó adatközpontok óriási keresletének kielégítésére fordítják. A vállalat márciusban egy éven belül már másodszor emelte a konzol árát. A PS5 további értékesítései ugyanakkor nagyrészt attól függenek, hogy a cég képes lesz-e elfogadható áron beszerezni a szükséges memóriachipeket.
A 2027 márciusával záruló pénzügyi évre a Sony 1160 milliárd jen nettó nyereséget vár, ami 13 százalékos növekedés az ideihez képest. Az árbevétel ugyanakkor enyhe visszaesést mutathat: a vállalat 1230 milliárd jenes forgalmat prognosztizál a mostani 1250 milliárd jen után. Emellett legfeljebb 500 milliárd jen értékű saját részvény visszavásárlását is bejelentette.
A Sony részvényárfolyama 2026 eleje óta mintegy 23 százalékkal esett. Az eredmények közzétételének napján az árfolyam 0,5 százalékos mínuszban zárt.
