  • Megjelenítés
Összeomlottak a PlayStationok eladásai
Üzlet

Összeomlottak a PlayStationok eladásai

Portfolio
A Sony a vártnál gyengébb negyedéves üzemi eredményről számolt be, ugyanakkor a 2027 márciusával záruló üzleti évre 13 százalékos nettó nyereségnövekedést vár, miközben a memóriachipek drágulása és a PlayStation 5 eladásainak visszaesése komoly nyomást gyakorol az üzletre - írta a Cnbc.

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

A japán szórakoztatóelektronikai és médiaóriás a január–márciusi negyedévben 3036 milliárd jen (mintegy 19,4 milliárd dollár) árbevételt ért el, ami meghaladta az elemzői konszenzusban szereplő 2896 milliárd jent.

Az üzemi eredmény ugyanakkor mindössze 164 milliárd jen lett, jócskán elmaradva a 278 milliárd jenes piaci várakozástól.

A gyengébb profit részben a Hondával közösen tervezett, időközben leállított elektromosautó-projekt veszteségeire, részben pedig a 2022-ben felvásárolt Bungie játékfejlesztő stúdióhoz kapcsolódó értékvesztési leírásokra vezethető vissza.

A PlayStation 5 konzoleladásai jelentősen visszaestek: a negyedévben mindössze 1,5 millió darabot értékesítettek az egy évvel korábbi 2,8 millióhoz képest. A hardverértékesítés árbevétele 183 milliárd jenről 110 milliárd jenre csökkent. A kiesést részben a képszenzorokat gyártó üzletág, valamint a zenei divízió erős teljesítménye ellensúlyozta.

Még több Üzlet

Megütötték a magyar tőzsdét, mutatjuk az okokat!

Drónok tehetnek be a hagyományos fegyvergyártásnak? Óriási kérdőjel jelent meg a hadiipari óriás felett

Vizsgálja szíriai visszatérésének feltételeit az INA

A Sony továbbra is küzd a memóriachipek árának meredek emelkedésével. A memória a PS5 egyik kulcsfontosságú alkatrésze, az árak pedig azért lódultak meg, mert a gyártók készleteiket elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó adatközpontok óriási keresletének kielégítésére fordítják. A vállalat márciusban egy éven belül már másodszor emelte a konzol árát. A PS5 további értékesítései ugyanakkor nagyrészt attól függenek, hogy a cég képes lesz-e elfogadható áron beszerezni a szükséges memóriachipeket.

A 2027 márciusával záruló pénzügyi évre a Sony 1160 milliárd jen nettó nyereséget vár, ami 13 százalékos növekedés az ideihez képest. Az árbevétel ugyanakkor enyhe visszaesést mutathat: a vállalat 1230 milliárd jenes forgalmat prognosztizál a mostani 1250 milliárd jen után. Emellett legfeljebb 500 milliárd jen értékű saját részvény visszavásárlását is bejelentette.

A Sony részvényárfolyama 2026 eleje óta mintegy 23 százalékkal esett. Az eredmények közzétételének napján az árfolyam 0,5 százalékos mínuszban zárt.

sony

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?
Erre a pillanatra várt Oroszország – Az Egyesült Államok kivonulása után azonnal megindult a katonai megerősítés a térségben
Vucic azonnal reagált, miután a Mol milliárdos szerb olajüzletére egy rejtélyes cég is bejelentkezett
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility