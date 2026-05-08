TACO után itt a NACHO - A Wall Street kimondta az ítéletet Trumpról

A mozaikszó a traderek és a piaci elemzők körében vált népszerűvé, miután
Donald Trump ismételt ígéretei a szoros újranyitásáról rendre eredménytelennek bizonyultak.
"A piac lényegében feladta a reményt, hogy gyors megoldás születik" – mondta az eToro piaci elemzője a CNBC-nek. Hozzátette: korábban minden tűzszüneti hírt éles olajár-esés követett, a kereskedők pedig újra és újra egy soha meg nem valósuló rendezést áraztak be.
A szkepticizmust a legfrissebb fejlemények is erősítik. Az Egyesült Államok és Irán csütörtökön ismét tüzet nyitott a Hormuzi-szoros térségében, mindkét fél a másikat vádolva provokációval. Az incidens tovább gyengítette az amúgy is ingatag tűzszüneti megállapodást.
A NACHO-tézis az olaj-, a hajózási, az infláció elleni fedezeti és a kamatpiacokon egyaránt érezteti hatását. A brent olajfajta ára ugyan visszaesett az áprilisi, hordónként 126 dolláros háborús csúcsról, pénteken mégis 100 dollár felett forgott. Ez több mint 38 százalékos többlet a közel-keleti konfliktus eszkalálódása előtti szintekhez képest. A hajózási háborús kockázati biztosítási díjak márciusban útonként a hajótest értékének 2,5 százalékára ugrottak a háború előtti 0,1 százalékról. Bár azóta mérséklődtek, még mindig a békeidős szint nagyjából nyolcszorosán állnak.
A State Street Global Advisors elemzői arra hívták fel a figyelmet, hogy a NACHO-kereskedés párhuzamosan zajlik a korábban ismertté vált TACO-kereskedéssel (Trump Always Chickens Out, vagyis Trump mindig meghátrál). A magas energiaárak ellenére az S&P 500 részvényindex a második negyedévben új történelmi csúcsokat ért el. A társaság szerint a kereskedők óvatosan optimisták a tárgyalások kimenetelét illetően, a piacoknak azonban "kézzelfogható békemegállapodásra" van szükségük ahhoz, hogy ismét agresszív Fed-kamatvágásokat kezdjenek beárazni.
A State Street úgy véli, ha a hordónként 100 dolláros szint válik az új normalitássá a következő egy-három hónapban, az arany nehezen tartja majd a lendületét az unciánkénti 5000 dollár közelében. Egy békemegállapodás és a hordónkénti 80 dollár körüli olajár viszont gyorsan felfelé törheti ezt a szintet, akár 5500 dollárig is lökve a jegyzést.
Az Aviva Investors szakértője szerint a legtisztább jelzés a kamatpiacokról érkezik. A rövid lejáratú hozamok meredeken emelkedtek, miközben a hozamgörbék kilaposodtak. Ez egy elhúzódó energiaár-sokk veszélyét tükrözi, amely tartós inflációs nyomást és globális recessziós kockázatot hordoz. Ugyanakkor a szélesebb kockázatos eszközkör, elsősorban a részvénypiacok, egyelőre meglepő ellenálló képességet mutatnak. Ez arra utal, hogy a NACHO-tézist egyelőre nem fogadta el egyöntetűen a teljes piac.
