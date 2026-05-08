Több mint 800 millió forintnyi részvényt kaptak a Mol igazgatósági tagjai

A Mol pénteki közleménye szerint a társaság a közgyűlés által jóváhagyott, részvényjuttatáson alapuló ösztönző rendszer keretében, a 2025-ös üzleti év után összesen 196 800 darab „A” sorozatú Mol törzsrészvényt juttatott az igazgatóság tagjainak. A csomag értéke a Mol csütörtöki záróárával számolva mintegy 816,3 millió forint.

A legnagyobb részvénycsomagot Csányi Sándor, az igazgatóság alelnöke kapta, számára 24 000 darab Mol-részvényt juttatott a vállalat.

Ez a tegnapi záróárral számolva 99,6 millió forintos csomagot jelent.

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató 19 200 darab részvényt kapott, ennek értéke 79,6 millió forint. Ugyanekkora csomagban részesült Molnár József vezérigazgató, Talal Al Awfi, Bacsa György, Járai Zsigmond, Parragh László, Anthony Radev, Martin Roman és Világi Oszkár is, vagyis esetükben fejenként szintén 79,6 millió forintos részvényjuttatásról van szó.

A Mol azt is közölte, hogy a részvényjuttatást követően a társaság közvetlen és közvetett tulajdonában 15 436 403 darab „A” sorozatú, valamint 578 darab „C” sorozatú Mol törzsrészvény van.

