Több soron is nagyon komoly meglepetést okozott a Mol

A Mol 2026 első negyedévében jelentősen alulmúlta az elemzői várakozásokat: a csoportszintű tisztított EBITDA 626 millió dollár lett, 10 százalékkal elmaradva a várt 695 milliótól. Az iráni háború miatt megugró olaj- és gázáraknak köszönhetően az Upstream szegmens hatalmasat gurított, ám eközben a Downstream üzletág a százhalombattai balesetből és a Barátság-vezeték leállásából fakadó nehézségek miatt olyan gyenge eredményt produkált, amit legalább 10 éve nem láthattunk. A menedzsment egyelőre tartja az éves pénzügyi célokat, de figyelmeztetett a lefelé mutató kockázatok erősödésére.

Megjöttek a legfontosabb számok

Már a gyorsjelentést beharangozó elemzésünkben is megírtuk, hogy bár az idei első negyedévben kimondottan kedvező iparági környezettel nézett szembe a Mol, de közben számos egyedi tényező hátráltatta a vállalatot, amik elsősorban a Downstream szegmenst érintették. A következő erők hatottak a legnagyobb mértékben az olajcég teljesítményére a nemrég lezárt időszakban:

Az iráni háború miatt megugró olajár és gázár miatt nagyon erősen szerepelt az Upstream szegmens, a terület a teljes csoportszintű EBITDA 55 százalékát szállította.

A Downstream üzletág teljesítményét az alacsony szintű termékkihozatal és a szűkülő árrések jelentősen lehúzták, ezek a tavaly októberi százhalombattai baleset és az idén januárban a Barátság olajvezetéket ért támadás következményei.

A Gáz Midstream terület jelentősen felülteljesítette a várakozásokat, többek között a kedvező devizaárfolyam-hatásoknak köszönhetően.

Összességében az mondható el, hogy

az elemzői várakozásokat jelentősen alulmúlta, és az elmúlt időszakokhoz képest kimondottan gyenge negyedévet zárt a Mol.