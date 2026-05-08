Újra mennek a támadások a Hormuzi-szorosnál - Hogy reagálnak a tőzsdék?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,4 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,2 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,5 százalékot esett, míg a CSI 300 0,2 százalékos mínuszban van.

Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,5 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,9 százalékot eshet, míg a FTSE 0,55 százalék mínuszban nyithat.

Az amerikai határidős részvényindexek kisebb emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,3 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,5 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Az igazán fontos adatok csak ma reggel jönnek, a KSH az áprilisi inflációs beszámolót közli majd, melyből kiderül, hogy a márciusi 1,8% után hogyan alakultak a fogyasztói árak. A szakértők nagyrészt a bázishatás miatt további emelkedésre számítanak, most talán fontosabbak a középtávú inflációs kilátások, hiszen az energiaárak emelkedése miatt az év második felére 4-5%-os áremelkedés is jöhet ismét. Talán még fontosabb lesz, hogy

a Nemzetgazdasági Minisztérium várhatóan közli majd az áprilisi előzetes államháztartási beszámolót, amiből kiderülhet, milyen állapotban veszi át a büdzsét a Magyar-kormány.

Mindez azért lényeges, mert az év első három hónapjában az egész éves pénzforgalmi hiánycél több mint 80%-a teljesült. Így az új kormánynak mindenképp kiigazítást kell végrehajtania az év második felében, azonban egy rossz áprilisi adat még fokozhatja az aggodalmakat.

Amerikában fontos munkanélküliségi statisztika érkezik a nap második felében, Németországban pedig a külkereskedelem állapotáról jelenik meg a márciusi adat.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 24,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos eséssel a PX index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 20,9 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 71,8 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 49 596,97 -0,6% -0,1% 6,5% 3,2% 20,6% 42,6% S&P 500 7 337,11 -0,4% 1,8% 10,9% 7,2% 30,3% 73,3% Nasdaq 28 563,95 -0,1% 4,1% 18,0% 13,1% 43,8% 108,2% Ázsiai részvényindexek Nikkei 62 833,84 5,6% 6,0% 17,6% 24,8% 70,8% 114,0% Hang Seng 26 626,28 1,6% 3,3% 6,0% 3,9% 17,3% -6,9% CSI 300 4 900,51 0,5% 1,9% 10,4% 5,8% 27,9% -1,9% Európai részvényindexek DAX 24 663,61 -1,0% 1,5% 7,6% 0,7% 6,7% 60,2% CAC 8 202,08 -1,2% 1,1% 3,7% 0,6% 7,5% 28,4% FTSE 10 276,95 -1,5% -1,0% -0,7% 3,5% 20,1% 44,1% FTSE MIB 49 291,01 -0,8% 2,2% 8,5% 9,7% 28,6% 100,3% IBEX 18 060,8 -0,2% 1,6% 3,5% 4,4% 34,0% 99,4% Régiós részvényindexek BUX 135 138,8 -0,6% 1,0% 7,3% 21,7% 45,6% 206,0% ATX 5 941,42 -0,4% 2,5% 9,2% 11,5% 40,3% 78,4% PX 2 534,89 0,3% -0,1% -0,5% -5,6% 20,5% 128,4% Magyar blue chipek OTP 42 440 -0,7% 2,0% 12,8% 20,9% 59,5% 205,9% Mol 4 152 -1,1% 0,4% 3,3% 41,2% 39,0% 88,9% Richter 12 950 -0,3% -0,9% 6,1% 31,3% 19,7% 52,2% Magyar Telekom 2 550 1,2% 3,8% 16,4% 42,3% 48,6% 523,5% Nyersanyagok WTI 98,38 -0,4% -9,4% -14,1% 71,8% 65,6% 51,6% Brent 101,47 0,0% -11,1% -7,2% 66,8% 65,9% 48,4% Arany 4 754,89 1,2% 2,9% 2,4% 9,9% 40,4% 159,1% Devizák EURHUF 355,4500 -0,9% -2,5% -6,9% -7,4% -12,1% -0,5% USDHUF 301,8171 -1,1% -2,9% -8,5% -7,7% -15,2% 2,5% GBPHUF 412,9600 -0,4% -2,3% -5,4% -6,3% -13,1% 0,3% EURUSD 1,1777 0,2% 0,4% 1,8% 0,3% 3,6% -3,0% USDJPY 156,2850 0,0% -0,3% -2,3% -0,3% 9,1% 43,9% GBPUSD 1,3631 0,2% 0,3% 2,9% 1,3% 2,0% -2,5% Kriptovaluták Bitcoin 80 017 -1,8% 4,9% 11,2% -9,8% -17,6% 39,4% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,39 0,9% -0,1% 1,8% 5,5% 2,8% 178,2% 10 éves német állampapírhozam 2,97 0,1% -1,0% -2,9% 3,7% 19,9% -1 455,3% 10 éves magyar állampapírhozam 5,95 0,0% -2,5% -14,6% -13,4% -14,4% 109,5% Forrás: Refinitiv, Portfolio

