Újra mennek a támadások a Hormuzi-szorosnál - Hogy reagálnak a tőzsdék?

Lesújtó számok érkeztek a Toyotától: az amerikai vámok és a növekvő költségek egyszerre bántják az autógyártót
A Toyota első negyedéves eredményei jelentősen elmaradtak a várakozásoktól: az amerikai vámok erősen rontották a világ legnagyobb autógyártójának jövedelmezőségét, az üzemi eredmény pedig csaknem a felére esett vissza - tudósított a Cnbc.
Mennyivel emelkedtek az árak Magyarországon? Itt a friss adat!
Áprilisban 2,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon, ezzel továbbra is a jegybank célsávjának alsó széle körül van az áremelkedési ütem – derül ki a KSH péntek reggel közölt adataiból. A statisztika megfelelt az előzetes várakozásoknak, azonban az év második felében fokozatos emelkedésre számítanak az elemzők.
Kis emelkedésben az olajár
Kismértékben emelkedik az olajár a Hormuzi-szoros eseményeire, a WTI 0,5 százalékot, a brent 0,7 százalékot menetelt felfelé, a 101 dollárt közelítve.
Mi történik a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,4 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,2 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,5 százalékot esett, míg a CSI 300 0,2 százalékos mínuszban van.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,5 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,9 százalékot eshet, míg a FTSE 0,55 százalék mínuszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek kisebb emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,3 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,5 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Az igazán fontos adatok csak ma reggel jönnek, a KSH az áprilisi inflációs beszámolót közli majd, melyből kiderül, hogy a márciusi 1,8% után hogyan alakultak a fogyasztói árak. A szakértők nagyrészt a bázishatás miatt további emelkedésre számítanak, most talán fontosabbak a középtávú inflációs kilátások, hiszen az energiaárak emelkedése miatt az év második felére 4-5%-os áremelkedés is jöhet ismét. Talán még fontosabb lesz, hogy
a Nemzetgazdasági Minisztérium várhatóan közli majd az áprilisi előzetes államháztartási beszámolót, amiből kiderülhet, milyen állapotban veszi át a büdzsét a Magyar-kormány.
Mindez azért lényeges, mert az év első három hónapjában az egész éves pénzforgalmi hiánycél több mint 80%-a teljesült. Így az új kormánynak mindenképp kiigazítást kell végrehajtania az év második felében, azonban egy rossz áprilisi adat még fokozhatja az aggodalmakat.
Amerikában fontos munkanélküliségi statisztika érkezik a nap második felében, Németországban pedig a külkereskedelem állapotáról jelenik meg a márciusi adat.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 24,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 20,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 71,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 596,97
|-0,6%
|-0,1%
|6,5%
|3,2%
|20,6%
|42,6%
|S&P 500
|7 337,11
|-0,4%
|1,8%
|10,9%
|7,2%
|30,3%
|73,3%
|Nasdaq
|28 563,95
|-0,1%
|4,1%
|18,0%
|13,1%
|43,8%
|108,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|62 833,84
|5,6%
|6,0%
|17,6%
|24,8%
|70,8%
|114,0%
|Hang Seng
|26 626,28
|1,6%
|3,3%
|6,0%
|3,9%
|17,3%
|-6,9%
|CSI 300
|4 900,51
|0,5%
|1,9%
|10,4%
|5,8%
|27,9%
|-1,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 663,61
|-1,0%
|1,5%
|7,6%
|0,7%
|6,7%
|60,2%
|CAC
|8 202,08
|-1,2%
|1,1%
|3,7%
|0,6%
|7,5%
|28,4%
|FTSE
|10 276,95
|-1,5%
|-1,0%
|-0,7%
|3,5%
|20,1%
|44,1%
|FTSE MIB
|49 291,01
|-0,8%
|2,2%
|8,5%
|9,7%
|28,6%
|100,3%
|IBEX
|18 060,8
|-0,2%
|1,6%
|3,5%
|4,4%
|34,0%
|99,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|135 138,8
|-0,6%
|1,0%
|7,3%
|21,7%
|45,6%
|206,0%
|ATX
|5 941,42
|-0,4%
|2,5%
|9,2%
|11,5%
|40,3%
|78,4%
|PX
|2 534,89
|0,3%
|-0,1%
|-0,5%
|-5,6%
|20,5%
|128,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 440
|-0,7%
|2,0%
|12,8%
|20,9%
|59,5%
|205,9%
|Mol
|4 152
|-1,1%
|0,4%
|3,3%
|41,2%
|39,0%
|88,9%
|Richter
|12 950
|-0,3%
|-0,9%
|6,1%
|31,3%
|19,7%
|52,2%
|Magyar Telekom
|2 550
|1,2%
|3,8%
|16,4%
|42,3%
|48,6%
|523,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|98,38
|-0,4%
|-9,4%
|-14,1%
|71,8%
|65,6%
|51,6%
|Brent
|101,47
|0,0%
|-11,1%
|-7,2%
|66,8%
|65,9%
|48,4%
|Arany
|4 754,89
|1,2%
|2,9%
|2,4%
|9,9%
|40,4%
|159,1%
|Devizák
|EURHUF
|355,4500
|-0,9%
|-2,5%
|-6,9%
|-7,4%
|-12,1%
|-0,5%
|USDHUF
|301,8171
|-1,1%
|-2,9%
|-8,5%
|-7,7%
|-15,2%
|2,5%
|GBPHUF
|412,9600
|-0,4%
|-2,3%
|-5,4%
|-6,3%
|-13,1%
|0,3%
|EURUSD
|1,1777
|0,2%
|0,4%
|1,8%
|0,3%
|3,6%
|-3,0%
|USDJPY
|156,2850
|0,0%
|-0,3%
|-2,3%
|-0,3%
|9,1%
|43,9%
|GBPUSD
|1,3631
|0,2%
|0,3%
|2,9%
|1,3%
|2,0%
|-2,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|80 017
|-1,8%
|4,9%
|11,2%
|-9,8%
|-17,6%
|39,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,39
|0,9%
|-0,1%
|1,8%
|5,5%
|2,8%
|178,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,97
|0,1%
|-1,0%
|-2,9%
|3,7%
|19,9%
|-1 455,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,95
|0,0%
|-2,5%
|-14,6%
|-13,4%
|-14,4%
|109,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
