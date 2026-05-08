Újra mennek a támadások a Hormuzi-szorosnál - Hogy reagálnak a tőzsdék?
Újra mennek a támadások a Hormuzi-szorosnál - Hogy reagálnak a tőzsdék?

Kiújult a káosz a Hormuzi-szoros körül, az Egyesült Államok iráni katonai célpontokat támadott, miután Irán rakétákkal, drónokkal és kis hadihajókkal tüzet nyitott három amerikai rombolóra. Az olajár ismét emelkedik a hírekre, míg az ázsiai tőzsdék esnek, és a határidős indexek állása alapján Európában is csökkenésekkel indulhat a nap. Itthon a Molra figyelhetnek a befektetők a nyitást követő percekben, az olajvállalat hajnalban közzétette első negyedéves számait, a hazai blue chipek közül elsőként. Makrofronton itthon az áprilisi inflációs adat és az előzetes államháztartási beszámoló izgalmas, Amerikából pedig délután érkezik egy fontos munkanélküliségi statisztika.
Lesújtó számok érkeztek a Toyotától: az amerikai vámok és a növekvő költségek egyszerre bántják az autógyártót

A Toyota első negyedéves eredményei jelentősen elmaradtak a várakozásoktól: az amerikai vámok erősen rontották a világ legnagyobb autógyártójának jövedelmezőségét, az üzemi eredmény pedig csaknem a felére esett vissza - tudósított a Cnbc.

Mennyivel emelkedtek az árak Magyarországon? Itt a friss adat!

Áprilisban 2,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon, ezzel továbbra is a jegybank célsávjának alsó széle körül van az áremelkedési ütem – derül ki a KSH péntek reggel közölt adataiból. A statisztika megfelelt az előzetes várakozásoknak, azonban az év második felében fokozatos emelkedésre számítanak az elemzők.

Kis emelkedésben az olajár

Kismértékben emelkedik az olajár a Hormuzi-szoros eseményeire, a WTI 0,5 százalékot, a brent 0,7 százalékot menetelt felfelé, a 101 dollárt közelítve.

Mi történik a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,4 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,2 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,5 százalékot esett, míg a CSI 300 0,2 százalékos mínuszban van.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,5 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,9 százalékot eshet, míg a FTSE 0,55 százalék mínuszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek kisebb emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,3 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,5 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Az igazán fontos adatok csak ma reggel jönnek, a KSH az áprilisi inflációs beszámolót közli majd, melyből kiderül, hogy a márciusi 1,8% után hogyan alakultak a fogyasztói árak. A szakértők nagyrészt a bázishatás miatt további emelkedésre számítanak, most talán fontosabbak a középtávú inflációs kilátások, hiszen az energiaárak emelkedése miatt az év második felére 4-5%-os áremelkedés is jöhet ismét. Talán még fontosabb lesz, hogy

a Nemzetgazdasági Minisztérium várhatóan közli majd az áprilisi előzetes államháztartási beszámolót, amiből kiderülhet, milyen állapotban veszi át a büdzsét a Magyar-kormány.

Mindez azért lényeges, mert az év első három hónapjában az egész éves pénzforgalmi hiánycél több mint 80%-a teljesült. Így az új kormánynak mindenképp kiigazítást kell végrehajtania az év második felében, azonban egy rossz áprilisi adat még fokozhatja az aggodalmakat.

Amerikában fontos munkanélküliségi statisztika érkezik a nap második felében, Németországban pedig a külkereskedelem állapotáról jelenik meg a márciusi adat.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 24,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 20,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 71,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 596,97 -0,6% -0,1% 6,5% 3,2% 20,6% 42,6%
S&P 500 7 337,11 -0,4% 1,8% 10,9% 7,2% 30,3% 73,3%
Nasdaq 28 563,95 -0,1% 4,1% 18,0% 13,1% 43,8% 108,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 62 833,84 5,6% 6,0% 17,6% 24,8% 70,8% 114,0%
Hang Seng 26 626,28 1,6% 3,3% 6,0% 3,9% 17,3% -6,9%
CSI 300 4 900,51 0,5% 1,9% 10,4% 5,8% 27,9% -1,9%
Európai részvényindexek              
DAX 24 663,61 -1,0% 1,5% 7,6% 0,7% 6,7% 60,2%
CAC 8 202,08 -1,2% 1,1% 3,7% 0,6% 7,5% 28,4%
FTSE 10 276,95 -1,5% -1,0% -0,7% 3,5% 20,1% 44,1%
FTSE MIB 49 291,01 -0,8% 2,2% 8,5% 9,7% 28,6% 100,3%
IBEX 18 060,8 -0,2% 1,6% 3,5% 4,4% 34,0% 99,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 135 138,8 -0,6% 1,0% 7,3% 21,7% 45,6% 206,0%
ATX 5 941,42 -0,4% 2,5% 9,2% 11,5% 40,3% 78,4%
PX 2 534,89 0,3% -0,1% -0,5% -5,6% 20,5% 128,4%
Magyar blue chipek              
OTP 42 440 -0,7% 2,0% 12,8% 20,9% 59,5% 205,9%
Mol 4 152 -1,1% 0,4% 3,3% 41,2% 39,0% 88,9%
Richter 12 950 -0,3% -0,9% 6,1% 31,3% 19,7% 52,2%
Magyar Telekom 2 550 1,2% 3,8% 16,4% 42,3% 48,6% 523,5%
Nyersanyagok              
WTI 98,38 -0,4% -9,4% -14,1% 71,8% 65,6% 51,6%
Brent 101,47 0,0% -11,1% -7,2% 66,8% 65,9% 48,4%
Arany 4 754,89 1,2% 2,9% 2,4% 9,9% 40,4% 159,1%
Devizák              
EURHUF 355,4500 -0,9% -2,5% -6,9% -7,4% -12,1% -0,5%
USDHUF 301,8171 -1,1% -2,9% -8,5% -7,7% -15,2% 2,5%
GBPHUF 412,9600 -0,4% -2,3% -5,4% -6,3% -13,1% 0,3%
EURUSD 1,1777 0,2% 0,4% 1,8% 0,3% 3,6% -3,0%
USDJPY 156,2850 0,0% -0,3% -2,3% -0,3% 9,1% 43,9%
GBPUSD 1,3631 0,2% 0,3% 2,9% 1,3% 2,0% -2,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 80 017 -1,8% 4,9% 11,2% -9,8% -17,6% 39,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,39 0,9% -0,1% 1,8% 5,5% 2,8% 178,2%
10 éves német állampapírhozam 2,97 0,1% -1,0% -2,9% 3,7% 19,9% -1 455,3%
10 éves magyar állampapírhozam 5,95 0,0% -2,5% -14,6% -13,4% -14,4% 109,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kiújult a káosz a Hormuzi-szoros körül: összecsapások kezdődtek, Irán amerikai rombolókat támad

Az Egyesült Államok iráni katonai célpontokat támadott, miután Irán rakétákkal, drónokkal és kis hadihajókkal tüzet nyitott három amerikai rombolóra a Hormuzi-szorosban - számolt be a Bloomberg.

Több soron is nagyon komoly meglepetést okozott a Mol

A Mol 2026 első negyedévében jelentősen alulmúlta az elemzői várakozásokat: a csoportszintű tisztított EBITDA 626 millió dollár lett, 10 százalékkal elmaradva a várt 695 milliótól. Az iráni háború miatt megugró olaj- és gázáraknak köszönhetően az Upstream szegmens hatalmasat gurított, ám eközben a Downstream üzletág a százhalombattai balesetből és a Barátság-vezeték leállásából fakadó nehézségek miatt olyan gyenge eredményt produkált, amit legalább 10 éve nem láthattunk. A menedzsment egyelőre tartja az éves pénzügyi célokat, de figyelmeztetett a lefelé mutató kockázatok erősödésére.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

