Vizsgálja szíriai visszatérésének feltételeit az INA

Az év elején az INA és az SPC közös műszaki munkacsoportot hozott létre annak felmérésére, hogy megvalósítható-e az INA szíriai koncesszióiban a működés újraindítása. A csapat jelenleg azokat az üzemeltetési, műszaki, kereskedelmi és szabályozási feltételeket vizsgálja, amelyek lehetővé tennék az INA visszatérését Szíriába - olvasható a Mol közleményében.
Az INA igazgatóságával találkozó SPC delegációját Yousef Qiblawy vezérigazgató vezette, vele tartott Zuhair Sawwan fejlesztési és kutatási igazgató, valamint Hisam Suleymanelsalih, a gázüzletág igazgatója. Hétfőn és kedden a delegáció a Mol budapesti, illetve az INA zágrábi központjába látogatott. Továbbá szerdán az INA és az SPC képviselői felkeresték a Gazdasági Minisztériumot Zágrábban, ahol munkamegbeszélést folytattak Ante Šušnjar miniszterrel. A hivatalos program részeként május 5-én, kedden a delegáció ellátogatott a horvátországi Krk szigetén található LNG-terminálhoz is.
A közös szakértői csoport május 6-án, szerdán tartott ülést, ahol megvitatták az INA szíriai működésének leállítása óta eltelt időszak infrastruktúrájára és a mezők állapotára vonatkozó átfogó felmérés főbb megállapításait. A csoport meghatározza az újraindításhoz szükséges műszaki és biztonsági feltételeket, valamint megállapodik a jövőbeni együttműködés stratégiai ütemtervéről.
Ortutay Zsuzsanna, az INA igazgatóságának elnöke így nyilatkozott: „(...) a több mint egy évtized után történő visszatérés Szíriába összetett feladat
– továbbra is vannak kérdések, amelyeket rendezni kell, beleértve a szabályozási, jogi, kereskedelmi és működési szempontokat is.
