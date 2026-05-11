A Morgan Stanley szerint az idővel fut versenyt az olajpiac, hamarosan durván elszállhatnak az árak

A iráni háború februári kitörése óta a szoros a forgalom elől gyakorlatilag elzáródott Irán és az Egyesült Államok kettős blokádja miatt. Bár a piac közel egymilliárd hordónyi kínálatot veszített, a határidős árak mégsem lépték túl a 2022-es, az orosz–ukrán háború utáni csúcsokat. A Morgan Stanley elemzői, köztük Martijn Rats szerint ennek oka az,
hogy a piac komoly tartalékokkal lépett be a válságba.
Ezenkívül az Egyesült Államok jelentősen növelte nyersolajexportját, Kína pedig csökkentette az importját, miközben a befektetők végig a szoros újranyitására számítottak.
A bank számításai szerint az amerikai export napi 3,8 millió hordóval nőtt, míg Kína napi 5,5 millió hordóval fogta vissza a behozatalát. Ez a két tényező együttesen napi 9,3 millió hordónyi kieséstől óvta meg a világpiacot. Az elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az amerikai exportkapacitás fenntarthatósága egyre kérdésesebb.
A bank alapforgatókönyve továbbra is az, hogy a Hormuzi-szoros még az amerikai és a kínai tartalékok kimerülése előtt megnyílik. Ebben az esetben a Dated Brent referenciaára a második negyedévben 110, a harmadikban 100, a negyedikben pedig 90 dollár lehet hordónként. Ha azonban a lezárás június végéig vagy júliusig elhúzódik, az árak a 130–150 dolláros sávba is emelkedhetnek.
Hétfőn a Brent határidős jegyzése 4,6 százalékot emelkedve 105,99 dollárig ugrott, miután Donald Trump amerikai elnök elutasította Irán legutóbbi válaszát a háború lezárására irányuló javaslatára. A Goldman Sachs felmérése szerint a piaci szereplők többsége arra számít, hogy a Hormuzi-szoros körüli problémák az év második felére is áthúzódnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Megijedt a saját árnyékától a forint a többéves csúcsok után?
Romlik a nemzetközi hangulat.
Durván visszaestek az eladások a világ legnagyobb autópiacán
Az export viszont szárnyal.
Mennyibe kerül a büfé, ahol a balatoni lángosunk készül? - Friss számok érkeztek
Megvan, milyen árszintről indulnak idén a kisebb büfék.
Hamarosan kezdődik Kapitány István parlamenti meghallgatása – Ezek lehetnek a fő témák
A Portfolio a helyszínről tudósít!
Megszólalt Donald Trump, kilőttek az olajárak
Nagy a feszültség a Hormuzi-szoros körül.
Itt a reakció az Intesával és a Generalival kapcsolatos pletykákra
A CIB anyabankjának a vezérigazgatója válaszolt.
Jókora magánhitel-tranzakció a láthatáron
Az Apollo tervezi értékesíteni érdekeltségét.
Megszólalt a Magyarországról elmenekülő lengyel politikus: az amerikai bíróságok kezébe teszi a sorsát
Zbigniew Ziobro Magyar Péter beiktatásának napján távozott az Egyesült Államokba.
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Lakásfelújítás vagy hitelkiváltás? Ezek most a legmenőbb személyi kölcsönök
Az ingatlanfedezet nélküli kölcsönök piaca sosem látott sebességgel pörög, 2026 tavaszára a folyósított személyi kölcsön volumene egészen elképesztő, 120 milliárd forint feletti szintre
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?