A Morgan Stanley szerint az idővel fut versenyt az olajpiac, hamarosan durván elszállhatnak az árak

A iráni háború februári kitörése óta a szoros a forgalom elől gyakorlatilag elzáródott Irán és az Egyesült Államok kettős blokádja miatt. Bár a piac közel egymilliárd hordónyi kínálatot veszített, a határidős árak mégsem lépték túl a 2022-es, az orosz–ukrán háború utáni csúcsokat. A Morgan Stanley elemzői, köztük Martijn Rats szerint ennek oka az,

hogy a piac komoly tartalékokkal lépett be a válságba.

Ezenkívül az Egyesült Államok jelentősen növelte nyersolajexportját, Kína pedig csökkentette az importját, miközben a befektetők végig a szoros újranyitására számítottak.

A bank számításai szerint az amerikai export napi 3,8 millió hordóval nőtt, míg Kína napi 5,5 millió hordóval fogta vissza a behozatalát. Ez a két tényező együttesen napi 9,3 millió hordónyi kieséstől óvta meg a világpiacot. Az elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az amerikai exportkapacitás fenntarthatósága egyre kérdésesebb.

A bank alapforgatókönyve továbbra is az, hogy a Hormuzi-szoros még az amerikai és a kínai tartalékok kimerülése előtt megnyílik. Ebben az esetben a Dated Brent referenciaára a második negyedévben 110, a harmadikban 100, a negyedikben pedig 90 dollár lehet hordónként. Ha azonban a lezárás június végéig vagy júliusig elhúzódik, az árak a 130–150 dolláros sávba is emelkedhetnek.

Hétfőn a Brent határidős jegyzése 4,6 százalékot emelkedve 105,99 dollárig ugrott, miután Donald Trump amerikai elnök elutasította Irán legutóbbi válaszát a háború lezárására irányuló javaslatára. A Goldman Sachs felmérése szerint a piaci szereplők többsége arra számít, hogy a Hormuzi-szoros körüli problémák az év második felére is áthúzódnak.

