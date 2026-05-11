Egy zalaegerszegi kereskedés is forgalmazott osztrák bányákból származó azbesztes kőzúzalékot

Egy zalaegerszegi kereskedés is forgalmazott osztrák bányákból származó, azbeszttel szennyezett kőzúzalékot, de további kereskedők és kivitelezők is érintettek lehetnek.

A Sprint Tüzép Kft. a honlapján és közösségi oldalán közleményben tudatta: a cég is "vásárolt és értékesített osztrák bányából származó kőzúzalékot, amelyről utólag merült fel a gyanú, hogy egy része azbeszttel szennyezett lehet". Hozzátették: az anyagot jóhiszeműen szerezték be, "a beszállító bánya által kiállított teljesítményigazolások birtokában".

Kitértek arra is, hogy az ügy nem kizárólag az ő cégüket érinti, több kereskedés és kivitelező vállalkozás lehet még, amelyek szintén nem rendelkeztek tudomással az esetleges szennyezettségről. "Jelenleg is folyamatban vannak a vizsgálatok az érintett bányákban, azonban a mai napig nem érkezett hivatalos állásfoglalás arra vonatkozóan, hogy a szennyeződés pontosan mióta állhat fenn, illetve mely szállítmányokat érintheti" - olvasható a közleményben.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal csütörtökön arról adott tájékoztatást, hogy

több zalai településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbesztszennyezett zúzalékot,

amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A hivatal környezetvédelmi hatósága vizsgálja azokat helyszíneket, amelyek kapcsán felmerült, hogy az osztrák bányákból származó, szerpentinit nevű anyagot tartalmaznak.

