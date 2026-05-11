Egy zalaegerszegi kereskedés is forgalmazott osztrák bányákból származó azbesztes kőzúzalékot
Egy zalaegerszegi kereskedés is forgalmazott osztrák bányákból származó azbesztes kőzúzalékot

Egy zalaegerszegi kereskedés is forgalmazott osztrák bányákból származó, azbeszttel szennyezett kőzúzalékot, de további kereskedők és kivitelezők is érintettek lehetnek.

A Sprint Tüzép Kft. a honlapján és közösségi oldalán közleményben tudatta: a cég is "vásárolt és értékesített osztrák bányából származó kőzúzalékot, amelyről utólag merült fel a gyanú, hogy egy része azbeszttel szennyezett lehet". Hozzátették: az anyagot jóhiszeműen szerezték be, "a beszállító bánya által kiállított teljesítményigazolások birtokában".

Kitértek arra is, hogy az ügy nem kizárólag az ő cégüket érinti, több kereskedés és kivitelező vállalkozás lehet még, amelyek szintén nem rendelkeztek tudomással az esetleges szennyezettségről. "Jelenleg is folyamatban vannak a vizsgálatok az érintett bányákban, azonban a mai napig nem érkezett hivatalos állásfoglalás arra vonatkozóan, hogy a szennyeződés pontosan mióta állhat fenn, illetve mely szállítmányokat érintheti" - olvasható a közleményben.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal csütörtökön arról adott tájékoztatást, hogy

több zalai településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbesztszennyezett zúzalékot,

amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A hivatal környezetvédelmi hatósága vizsgálja azokat helyszíneket, amelyek kapcsán felmerült, hogy az osztrák bányákból származó, szerpentinit nevű anyagot tartalmaznak.

