FONTOS Megvan az egészségügyi miniszter csapata! - Karikó Katalin is Hegedűs Zsolt miniszter tanácsadója lesz
Élőben beszél terveiről a Tisza-kormány tudományos és technológiai miniszterjelöltje, Tanács Zoltán
Tanács Zoltán tudományos és technológiai területekért felelős miniszterjelölt bizottsági meghallgatásásról élőben tudósítunk ebben a cikkünkben az Országházból.
A HUN-REN-t leválasztották az MTA-ról. De Tanács szerint kutatni csak úgy lehet, ha van stabilitás és kiszámítható légkör. Le fogunk ülni egyeztetni az MTA vezetésével:

Pósfai Mihály úrral, az MTA elnökével pénteken ül le egyeztetni, a kutatóintézetek vezetőivel is egyeztet majd.

Nem gondolom, hogy az eredeti állapotba való visszatérés az egyetlen és a legjobb opció

- tette hozzá.

Kezdődik Taács Zoltán bizottsági meghallgatása

A bizottság előtt Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt elmondta: történelmi jelentőség, hogy egy tárcában összpontosulhat az innováció, a digitális állam, a technológia, a tudomány.

Egy vezetési és informatikai tanácsadó cégnél betöltött digitális transzformációs munkatapasztalatait bemutatva elmondta, hogy komplex projekteket vezetett többszáz vállalatnál.

Egy olyan minisztériumot szeretne vezetni, egy olyan digitális államot, amely Észtország mintájára megkönnyíti az állampolgárok életét, ahol egy szolgáltatásként lehet tekinteni az államra.

Mintha a Revolutot vagy a Booking.com-ot használnánk: olcsóó, egyszerű, gyors, fájdalommentes. Ettől még nagyon messze vagyunk, de ide szeretném eljuttatni az országot, vagy legalább is elindítani ezen az úton. A digitalizációban sok mindent elért Magyarország, a digitális kormányzati indexben sok helyet lépett előre Európában is. A magyar digitális infrastruktúra kiépült, de sok problémával terhelt a kormányzati infrastruktúra.

Sok állami nyilvántartás létezik, 1000 feletti, ezek nem összehangoltan működnek, hiába adunk egy vonzó felülete egy ügyet, a háttérben még papíron mozognak az adatok. 3500 ember dolgozik a céghálózatban, de az intézményekből kifogytak a kompetenciák. Könnyen előfordulhatnak a túlárazások, visszaélések, amelyek komolyan terhelik a rendszert. Az informatikai keretbeszerzéseken 3000 milliárd forint ment át, de ezek korrupcióval terhelt rosszul elköltött pénzek. Becslések szerint százmilliárdos megtakarítást lehetne elérni ha hatékonyabban költik el a pénzeket.

Fontos terület lesz a kiberbiztonság. Minte elmondta, máig nem tudjuk, a külügyminisztérium rendszerét hogyan törték fel, ezt ki fogják vizsgálni, emlékezzünk arra, amikor az eeszt leállt, vagy amikor a kréta rendszerből adatok szivárogtak ki. A szabályozásokkal és a piacfelügyelettel közösen át kell gondolni, erre egységes szabályozást kell hozni.

Nagy befolyással lesz az életünkre a mesterséges intelligencia, amely szintén a minisztérium munkájának fókuszában lesz.

Hosszabb távon 2 majd 3 százalék feletti GDP-arányos költsét tervez K+F-re. Az eddig elköltött forintok nagy része nagyvállaltokhoz került, és nem a kutatókhoz.

A Tudományos és Technológiai Minisztérium leendő vezetőjének irányelvei - Előzmények

A tudományos és technológiai területekért felelős miniszterjelölt, Tanács Zoltán néhány nappal ezelőtt a Facebook-oldalán számolt be hosszabban arról, hogy milyen irányelvek szerint újítanák meg a kormányzati informatikai struktúrát.

Erre elmondása szerint azért van szükség, mert ahogy Balásy Gyula leuralta a kommunikációs szektor egy jelentős részét az állami megbízásokkal, úgy a digitális szektorban is hasonló visszaélések voltak jellemzőek. A leköszönő kormány ágazatban folytatott működését az alábbi módon jellemezte:

Rendkívül előnytelen szerződések, kötelezően előírt, egyébként rendkívül alacsony színvonalú, ámde méregdrága rendszerek, teljes szállítói kiszolgáltatottság kritikus szolgáltatások esetében, magánkézben hagyott, ismeretlen forráskódok, tízszeresen túlárazott, milliárdos beszerzések.

Külön kiemelte az elektronikus ingatlan-nyilvántartást is azok közül a tízmilliárdokért fejlesztett rendszerek közül, amelyek elmondása szerint a mai napig nem működnek.

Tanács szerint az új vezetésnek nem a piaci verseny megszüntetése és az ezen való nyerészkedés lesz a célja, hanem az egységes informatikai sztenderdek kialakítása, és egy egységes modell mentén a fejlesztések és üzemeltetés ésszerű megszervezése.

Úgy véli, az alaparchitektúra megtervezését, az alapinfrastruktúra üzemeltetését, az alap IT-szolgáltatásokat, a legnagyobb számban használt szoftverekkel kapcsolatos licencgazdálkodást, és természetesen az egész IT-kormányzási modellt központilag kell megszervezni, de

nagy szabadságot kell hagyni a végeken.

Elképzelései szerint a jól meghatározott kereteken belül már az ágazatok felelőssége lesz a saját digitális megoldásaik megtervezése, az adatgazdai és alkalmazásgazdai szerepkörök ellátása, sok esetben a fejlesztések végrehajtása.

Szerinte mindehhez jó alapok állnak rendelkezésre, hiszen a kormányzati informatikában jelenleg is jó szakértők sora dolgozik. Elmondása szerint emellett a munkára már most tucatjával jelentkeznek kiváló szakértők, akik külföldről is hazaköltöznének, hogy segítsenek egy modern, digitális államot építeni. Példaként Hollandiából hazatérő AI-szakértőt, egy globális fintech cég fejlesztési vezetőjét, valamint az angol államkincstár adatvagyonért felelős vezetőjét említette.

