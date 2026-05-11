Élőben beszél terveiről a Tisza-kormány tudományos és technológiai miniszterjelöltje, Tanács Zoltán

HUN-REN
A HUN-REN-t leválasztották az MTA-ról. De Tanács szerint kutatni csak úgy lehet, ha van stabilitás és kiszámítható légkör. Le fogunk ülni egyeztetni az MTA vezetésével:
Pósfai Mihály úrral, az MTA elnökével pénteken ül le egyeztetni, a kutatóintézetek vezetőivel is egyeztet majd.
Nem gondolom, hogy az eredeti állapotba való visszatérés az egyetlen és a legjobb opció
- tette hozzá.
Kezdődik Taács Zoltán bizottsági meghallgatása
A bizottság előtt Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt elmondta: történelmi jelentőség, hogy egy tárcában összpontosulhat az innováció, a digitális állam, a technológia, a tudomány.
Egy vezetési és informatikai tanácsadó cégnél betöltött digitális transzformációs munkatapasztalatait bemutatva elmondta, hogy komplex projekteket vezetett többszáz vállalatnál.
Egy olyan minisztériumot szeretne vezetni, egy olyan digitális államot, amely Észtország mintájára megkönnyíti az állampolgárok életét, ahol egy szolgáltatásként lehet tekinteni az államra.
Mintha a Revolutot vagy a Booking.com-ot használnánk: olcsóó, egyszerű, gyors, fájdalommentes. Ettől még nagyon messze vagyunk, de ide szeretném eljuttatni az országot, vagy legalább is elindítani ezen az úton. A digitalizációban sok mindent elért Magyarország, a digitális kormányzati indexben sok helyet lépett előre Európában is. A magyar digitális infrastruktúra kiépült, de sok problémával terhelt a kormányzati infrastruktúra.
Sok állami nyilvántartás létezik, 1000 feletti, ezek nem összehangoltan működnek, hiába adunk egy vonzó felülete egy ügyet, a háttérben még papíron mozognak az adatok. 3500 ember dolgozik a céghálózatban, de az intézményekből kifogytak a kompetenciák. Könnyen előfordulhatnak a túlárazások, visszaélések, amelyek komolyan terhelik a rendszert. Az informatikai keretbeszerzéseken 3000 milliárd forint ment át, de ezek korrupcióval terhelt rosszul elköltött pénzek. Becslések szerint százmilliárdos megtakarítást lehetne elérni ha hatékonyabban költik el a pénzeket.
Fontos terület lesz a kiberbiztonság. Minte elmondta, máig nem tudjuk, a külügyminisztérium rendszerét hogyan törték fel, ezt ki fogják vizsgálni, emlékezzünk arra, amikor az eeszt leállt, vagy amikor a kréta rendszerből adatok szivárogtak ki. A szabályozásokkal és a piacfelügyelettel közösen át kell gondolni, erre egységes szabályozást kell hozni.
Nagy befolyással lesz az életünkre a mesterséges intelligencia, amely szintén a minisztérium munkájának fókuszában lesz.
Hosszabb távon 2 majd 3 százalék feletti GDP-arányos költsét tervez K+F-re. Az eddig elköltött forintok nagy része nagyvállaltokhoz került, és nem a kutatókhoz.
Élőben beszél terveiről a Tisza-kormány tudományos és technológiai miniszterjelöltje, Tanács Zoltán A Tudományos és Technológiai Minisztérium leendő vezetőjének irányelvei - Előzmények
A Tudományos és Technológiai Minisztérium leendő vezetőjének irányelvei - Előzmények
A tudományos és technológiai területekért felelős miniszterjelölt, Tanács Zoltán néhány nappal ezelőtt a Facebook-oldalán számolt be hosszabban arról, hogy milyen irányelvek szerint újítanák meg a kormányzati informatikai struktúrát.
Erre elmondása szerint azért van szükség, mert ahogy Balásy Gyula leuralta a kommunikációs szektor egy jelentős részét az állami megbízásokkal, úgy a digitális szektorban is hasonló visszaélések voltak jellemzőek. A leköszönő kormány ágazatban folytatott működését az alábbi módon jellemezte:
Rendkívül előnytelen szerződések, kötelezően előírt, egyébként rendkívül alacsony színvonalú, ámde méregdrága rendszerek, teljes szállítói kiszolgáltatottság kritikus szolgáltatások esetében, magánkézben hagyott, ismeretlen forráskódok, tízszeresen túlárazott, milliárdos beszerzések.
Külön kiemelte az elektronikus ingatlan-nyilvántartást is azok közül a tízmilliárdokért fejlesztett rendszerek közül, amelyek elmondása szerint a mai napig nem működnek.
Tanács szerint az új vezetésnek nem a piaci verseny megszüntetése és az ezen való nyerészkedés lesz a célja, hanem az egységes informatikai sztenderdek kialakítása, és egy egységes modell mentén a fejlesztések és üzemeltetés ésszerű megszervezése.
Úgy véli, az alaparchitektúra megtervezését, az alapinfrastruktúra üzemeltetését, az alap IT-szolgáltatásokat, a legnagyobb számban használt szoftverekkel kapcsolatos licencgazdálkodást, és természetesen az egész IT-kormányzási modellt központilag kell megszervezni, de
nagy szabadságot kell hagyni a végeken.
Elképzelései szerint a jól meghatározott kereteken belül már az ágazatok felelőssége lesz a saját digitális megoldásaik megtervezése, az adatgazdai és alkalmazásgazdai szerepkörök ellátása, sok esetben a fejlesztések végrehajtása.
Szerinte mindehhez jó alapok állnak rendelkezésre, hiszen a kormányzati informatikában jelenleg is jó szakértők sora dolgozik. Elmondása szerint emellett a munkára már most tucatjával jelentkeznek kiváló szakértők, akik külföldről is hazaköltöznének, hogy segítsenek egy modern, digitális államot építeni. Példaként Hollandiából hazatérő AI-szakértőt, egy globális fintech cég fejlesztési vezetőjét, valamint az angol államkincstár adatvagyonért felelős vezetőjét említette.
Címlapkép forrása: Portfolio
Évek óta nem látott csúcsot döntött a forint, de komoly bejelentések várhatóak a héten
Eközben a Hormuzi-szoros továbbra is zárva van.
Sokkolja a magyar exportőröket a forint szárnyalása, mutatjuk, mibe kapaszkodhatnak most
A régiós példák egyértelmű utat mutatnak.
Napokon belül kezet ráz a világ két legnagyobb hatalmú vezetője – Kiderült, miről fognak tárgyalni
A ritkaföldfém-megállapodás állítólag él és virul.
Megosztó ötletet dobott be Putyin az ukrajnai béke kapcsán: óriási port kavart az orosz elnök javaslata
Sokan felhúzták a szemöldöküket.
Menekítik a halálos kórral fertőzött hajóról az utasokat – Filmbe illő mentőakciót hajtott végre a hadsereg
Az égből érkezett a segítség.
Oroszország felől érkező drónok csapódtak be a NATO területén: lemondott a védelmi miniszter
Nem reagált időben a drónelhárítás?
Megszólalt Zelenszkij Putyin tűzszünetéről: biztató jeleket lát az ukrán elnök, de nem teljes az öröme
Ha változik a helyzet, Ukrajna kész viszonozni a tüzet.
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Lakásfelújítás vagy hitelkiváltás? Ezek most a legmenőbb személyi kölcsönök
Az ingatlanfedezet nélküli kölcsönök piaca sosem látott sebességgel pörög, 2026 tavaszára a folyósított személyi kölcsön volumene egészen elképesztő, 120 milliárd forint feletti szintre
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?