Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék
Továbbra is a közel-keleti hírek diktálják a hangulatot a piacokon, Donald Trump hétvégén elfogadhatatlannak nevezte Irán legújabb ajánlatát, amire a befektetők azonnal a Hormuzi-szoros körüli ellátási kockázatokat kezdték árazni. A múlt heti részvénypiaci emelkedést még támogatták az erős gyorsjelentések és a technológiai papírok jó teljesítménye - ennek utóhatásait az ázsiai piacokon is lehett érezni ma reggel, a dél-koreai tőzsde például új csúcsra ment - de a fókusz most újra az energiapiaci sokkon, és az inflációs kockázatokon van. Az ázsiai piacok összességében vegyesen teljesítettek, valamint Európában, és az USA-ban is hasonló látszik.

Pozitív hangulatban fejeződött be a hétfői kereskedés a vezető amerikai részvénypiacokon, mindhárom meghatározó index emelkedéssel zárt.

  • A Dow Jones index 49 704,34 ponton fejezte be a napot, ami 0,19 százalékos erősödést jelentett.
  • Az S&P 500 7 412,85 pontig emelkedett, ezzel szintén 0,19 százalékos pluszban zárt.
  • A Nasdaq index 26 274,13 ponton állapodott meg, ami 0,10 százalékos növekedésnek felel meg.

A befektetők figyelmét továbbra is az amerikai–iráni kapcsolatok alakulása köti le: Teherán új javaslatot küldött Washingtonnak a konfliktus lezárásáról és a szankciók enyhítéséről, Donald Trump azonban elfogadhatatlannak nevezte az iráni választ, és rendkívül törékenynek minősítette a tűzszünetet.

Enyhe pluszban mozognak az amerikai részvényindexek

Mérsékelt emelkedést mutatnak hétfőn a vezető amerikai részvényindexek, a befektetők továbbra is óvatos hangulatban kereskednek.

  • A Dow Jones index 49 628,06 ponton áll, ami 0,04 százalékos emelkedésnek felel meg.
  • Az S&P 500 7 406,00 pontig kapaszkodott fel, ezzel 0,10 százalékos pluszban jár.
  • A Nasdaq index 26 266,27 ponton mozog, ami 0,07 százalékos erősödést jelent.
Emelkedik az olaj ára

Az olajárak hétfőn több mint 3 százalékkal emelkedtek, miután Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Iránnal kötött tűzszünet "lélegeztetőgépen van". A Hormuzi-szoros nagyrészt zárva maradt, a konfliktus lezárására pedig egyelőre nincs kilátás.

A Brent nyersolaj határidős jegyzése magyar idő szerint 17:15-kor 3,13 százalékos emelkedéssel 104,46 dolláron állt hordónként, míg az amerikai WTI 3,04 százalékkal 98,32 dollárra erősödött.

A nap folyamán a Brent elérte a 105,99, a WTI pedig a 100,37 dolláros csúcsot is. Az áremelkedés azután következett be, hogy a múlt héten mindkét irányadó olajtípus ára 6 százalékot esett, mivel a piac a tíz hete tartó konfliktus gyors lezárásában bízott.

Vegyesen mozognak az amerikai indexek, enyhe pluszban a technológiai piac

Vegyes teljesítményt mutatnak hétfőn az amerikai részvénypiacok: miközben a technológiai indexek emelkednek, a Dow Jones enyhe mínuszban áll, a befektetői hangulatot pedig továbbra is az amerikai–iráni kapcsolatokkal kapcsolatos bizonytalanság befolyásolja.

  • A Dow Jones index 49 588,42 ponton áll, ami 0,04 százalékos csökkenést jelent.
  • Az S&P 500 7 415,36 pontig emelkedett, ezzel 0,22 százalékos pluszban jár.
  • A Nasdaq index 26 291,62 ponton mozog, ami 0,17 százalékos erősödésnek felel meg.

A piacokat részben az mozgatja, hogy Irán új javaslatot küldött az amerikai tárgyalófeleknek a hónapok óta húzódó konfliktus lezárásáról és a szankciók enyhítéséről, ugyanakkor Donald Trump élesen bírálta a választ, és rendkívül törékenynek nevezte a tűzszünetet.

Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék

A londoni tőzsde FTSE100 indexe 0,31 százalékkal erősödött, a frankfurti DAX-index 0,07 százalékkal nőtt, a párizsi CAC-40 index 0,69 százalékkal gyengült. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,38 százalékkal csökkent.

(Forrás: MTI)

Illusztris társasággal utazik Kínába Trump

A Fehér Ház több tucat vezető üzletembert, köztük Elon Muskot és Tim Cookot is meghívta Donald Trump amerikai elnök e heti kínai látogatására – jelentette a Bloomberg.

Pirosban zárt a BUX

Enyhe, 0,2 százalékos csökkenéssel, 134 265 ponton zárta a BUX a mai kereskedési napot. A blue chipek közül egyedül az OTP tudott emelkedni (+0,95 százalék), a Mol (-1,39 százalék), a Richter (-0,47 százalék) és a Telekom (-1,31 százalék) egyaránt a múlt pénteki szint alatt zárt.

A BUX-index mai alakulása. Forrás: TradingView.
Drasztikus lépésre készül Trump az üzemanyagpiacon

Donald Trump amerikai elnök a CBS Newsnak adott telefoninterjúban jelentette be, hogy szándékában áll felfüggeszteni a szövetségi üzemanyagadót. Az intézkedésre azért lenne szükség, mert az iráni háború miatt az amerikai benzinárak több mint 50 százalékkal emelkedtek február vége óta - közölte a CBS News.

Dupláját érheti ez a magyar részvény egy friss elemzés szerint

Jelentős felértékelődési potenciált lát a Navigator Investments részvényeiben a Kalliwoda Research, a német elemzőház friss anyagában vételre ajánlja a papírt, a célárat pedig 0,55 euróban határozta meg. Ez több mint kétszerese az aktuális árfolyamnak.

Óvatos mozgások az USA-ban

Az amerikai tőzsdéken sincs határozott irány a kereskedés kezdetén, a Dow és az S&P 500 is előző napi záróértéke közelében nyitott, míg a Nasdaq 0,2 százalékos mínuszban indította a napot. A befektetők arra reagálnak, hogy Donald Trump hétvégén visszautasította Irán legújabb béketervét, ami megint csak a konfliktus elhúzódására utaló jel. Az olajárak kezdetben jelentősen emelkedtek a hírre, mostanra azonban mérséklődött az erősödés. A piacok az Iránnal kapcsolatos bizonytalanság ellenére kifejezetten jó formában vannak, a múlt hét volt már zsinórban a hatodik, amikor az S&P 500 és a Nasdaq is emelkedett.

Megszólalt a sztárelemző: olyan dolog történik a tőzsdén, amire még nem volt példa

Az S&P 500 index idén új történelmi csúcsra emelkedett. Az éves mélypontjához képest már 16,5 százalékos pluszban áll. A piaci optimizmus egyre erősödik, amit jól mutat, hogy a Wall Street veterán elemzője, Ed Yardeni tovább emelte az indexre vonatkozó célárát - tudósított a MarketWatch.

Olvadnak a pluszok az olajpiacon

Mérséklődik az olajár erősödése a korábbi jelentős emelkedést követően, a Brent jelenleg 2,3 százalékos pluszban van. Ez emelkedés mögött az áll, hogy a befektetők az iráni konfliktus elhúzódása miatt aggónak, miután Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök figyelmeztetett, hogy az Iránnal folytatott konfliktus „még nem ért véget”. Eközben Donald Trump elutasította Irán ellenajánlatát a háború lezárására.

Holnap jelent a Magyar Telekom - Kiderül, tart-e még a növekedés

Beindul a héten a hazai gyorsjelentési szezon, sorra jelentenek a blue chipek, kedden közzéteszi első negyedéves számait a Magyar Telekom is. Mutatjuk, mit várnak az elemzők a főbb sorokon a konszenzus alapján.

Új sztori indulhat a magyar piacon, tőzsdei részvényeken át nyílik meg a magántőke világa

A magyar befektetők számára eddig nehezen elérhető világ nyílik meg a tőzsdén: már magántőke-piaci kitettséget is lehet szerezni nyilvánosan jegyzett részvényen keresztül. A Portfolio legutóbbi befektetői klubján Oszkó Péter, az O3 Partners alapítója arról beszélt, hogy a BUX az elmúlt években látványosan felülteljesített, a magyar részvénypiacban azonban még jelentős átárazódási potenciál lehet a választások után. A rendezvény egyik központi témája, hogy a GP-stake modell révén a kisbefektetők akár tőzsdei részvényeken keresztül is részesedhetnek az alapkezelők növekedéséből, menedzsmentdíj-bevételeiből és sikeres exitjeiből. Ez a konstrukció egyszerre kínálhat alacsonyabb belépési küszöböt, jobb likviditást és a klasszikus private equity befektetéseknél kiszámíthatóbb cash flow-profilt – vagyis egy olyan új lehetőséget, amely eddig leginkább csak intézményi vagy nagyon vagyonos befektetők számára volt elérhető a magyar piacon. Az O3 Partners most egy bárki számára nyitott crowdfunding kört indít, majd nyilvános részvénykibocsátás is jöhet a magyar tőzsdén, és cél a Standard kategória.

Iránykeresés

Továbbra sincs egyértelmű irány az európai piacokon, a DAX stagnál, a CAC 0,8 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékos pluszban van. Az összeurópai Stoxx 600 index szintén a múlt pénteki záróértéke közelében jár. A piaci mozgások tükrözik az iráni helyzet körüli bizonytalanságot, hiszen Donald Trump Irán békejavaslatát „elfogadhatatlannak” minősítette.

Megmozdult a magyar tőzsde Kapitány István szavai után

Kapitány István hétfő reggeli, a mai tőzsdenyitást megelőző bizottsági meghallgatásán arról beszélt, hogy bár a piac akkor működik jól, ha minél kevesebb az állami beavatkozás, az árrésstop és a különadók kivezetésének szerinte „most még nincs itt az ideje”. Ez tőzsdei szempontból sem mellékes üzenet, hiszen a Budapesti Értéktőzsdén több olyan nagyobb kibocsátó is van, amelynek eredményét közvetlenül vagy közvetve érintik az ágazati különadók, így a befektetők számára továbbra is fontos kérdés, meddig marad fenn a jelenlegi adókörnyezet. A magyar tőzsde a nyitás utáni esni kezdett, de aránylag gyorsan ledolgozta a korábbi mínuszt.

Gyengélkedik a magyar tőzsde

A nyitás után nem indult jól a magyar tőzsde napja, a BUX index percekkel a nyitás után esésbe kezdett, amben szerepet játszhatott akár az is, hogy Kapitány István miniszterjelölt a mai meghallgatásán beszélt a különadók jövőjéről is.

A BUX jelenleg 0,7 százalékos mínuszban van, ezzel relatíve alulteljesítő az európai és a régiós mezőnyben.

Orbán Gábor elmondta, mit vár az új kormánytól, beszélt az euró dilemmáiról és a Richter következő nagy sztorijáról

Orbán Gábor az új kormánytól kevesebb állami beavatkozást és a tőkepiaci bizalom helyreállítását várja, miközben a vállalatnak fel kell készülnie a Vraylar utáni korszakra is. A Richter vezérigazgatója a Portfolio-nak adott interjúban beszélt az alapítványi osztalék ügyéről, az euróbevezetés kockázatairól, a különadók tanulságairól, a nőgyógyászati üzletágban látott nagy lehetőségről, az akvizíciós tervekről és arról is, miért gondolja a női egészséget a Richter legfontosabb befektetési sztorijának. Az interjúból az is kiderül, miért tartja a magyar gazdaságpolitika szégyenfoltjának az exportadót, és hogyan készül a Richter arra a pillanatra, amikor 2030-ban megszakadnak a legnagyobb bevételű termékének jogdíjbevételei.

Elképesztő pénzeső: felfoghatatlan vagyonokat visznek haza a világ legértékesebb startupjának dolgozói

Az OpenAI tavaly ősszel lehetővé tette alkalmazottai számára, hogy fejenként akár 30 millió dollár értékben értékesítsék részvényeiket. Ezzel a dolgozók a mesterséges intelligencia korszakának első nagy nyertesei közé kerültek. A tranzakció a technológiai ipar történetének egyik legnagyobb tőzsdén kívüli részvényeladása volt - írta meg a WSJ.

Iránykeresés Európában

Nincs határozott irány ma reggel a piacokon, a DAX stagnál, a CAC 0,5 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,4 százalékot emelkedett. Az olasz és a spanyol tőzsde esik, előbbi 0,1, utóbbi pedig 0,3 százalékkal.

Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde

Gyengén indul a hét a magyar részvénypiacon, a BUX index a vegyes európai hangulathoz képes enyhe alulteljesítésben van.

A Morgan Stanley szerint az idővel fut versenyt az olajpiac, hamarosan durván elszállhatnak az árak

A Morgan Stanley elemzői szerint az olajpiac "versenyt fut az idővel". Ha a Hormuzi-szoros júniusig zárva marad, az eddig árfékezőként működő tényezők kimerülhetnek, ami az olajárak jelentős emelkedéséhez vezethet - számolt be a Bloomberg.

Megszólalt Donald Trump, kilőttek az olajárak

Donald Trump perceken belül elutasította Irán válaszát az amerikai békeajánlatra. A bejelentés hétfőn az olajárak meredek emelkedéséhez vezetett. A tíz hete tartó konfliktus elhúzódása egyre súlyosabb következményekkel jár a globális energiaellátásra nézve, a Hormuzi-szoros forgalma pedig gyakorlatilag megbénult.

Óvatos mozgásokkal indulhat a kereskedés Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 2,3 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,12 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,64 százalékos mínuszban van, míg a sanghaji tőzsde 0,9 százalékkal került feljebb.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,03 százalékot eshet, a CAC 0,61 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,06 százalék pluszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,25 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,13 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,01 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Hétfőn a hazai porondon nem várható kiemelt makrogazdasági adatközlés. Nemzetközi téren kora hajnalban a kínai áprilisi fogyasztói infláció (CPI) és termelői infláció (PPI) került fókuszba, ami globális keresleti és deflációs kockázatok szempontjából is iránymutató.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 24,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 41,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 20,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 72,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 609,16 0,0% 0,2% 3,5% 3,2% 19,9% 42,6%
S&P 500 7 398,93 0,8% 2,3% 9,1% 8,1% 30,6% 74,8%
Nasdaq 29 234,99 2,3% 5,5% 17,4% 15,8% 45,7% 113,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 62 713,65 -0,2% 5,4% 11,4% 24,6% 69,8% 113,6%
Hang Seng 26 393,71 -0,9% 2,4% 1,9% 3,0% 15,9% -7,7%
CSI 300 4 871,91 -0,6% 1,3% 6,0% 5,2% 26,4% -2,5%
Európai részvényindexek              
DAX 24 338,63 -1,3% 0,2% 1,1% -0,6% 4,2% 58,0%
CAC 8 112,57 -1,1% 0,0% -1,8% -0,5% 5,4% 27,0%
FTSE 10 233,07 -0,4% -1,3% -3,5% 3,0% 19,9% 43,5%
FTSE MIB 49 289,54 0,0% 2,2% 4,7% 9,7% 26,5% 100,3%
IBEX 17 889,4 -0,9% 0,6% -1,3% 3,4% 32,6% 97,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 134 545,2 -0,4% 0,6% 3,7% 21,2% 45,1% 204,6%
ATX 5 883,65 -1,0% 1,5% 3,9% 10,5% 37,0% 76,6%
PX 2 534,89 0,0% -0,1% -3,4% -5,6% 20,5% 128,4%
Magyar blue chipek              
OTP 42 180 -0,6% 1,4% 6,2% 20,2% 59,8% 204,0%
Mol 4 164 0,3% 0,7% 4,2% 41,6% 38,8% 89,4%
Richter 12 660 -2,2% -3,1% 0,6% 28,3% 16,7% 48,8%
Magyar Telekom 2 442 -4,2% -0,6% 9,4% 36,3% 49,4% 497,1%
Nyersanyagok              
WTI 98,87 0,5% -6,2% 2,8% 72,7% 61,4% 52,3%
Brent 100,09 0,0% -7,5% 5,4% 64,5% 59,2% 46,4%
Arany 4 707,55 -1,0% 1,6% -0,8% 8,9% 40,2% 156,5%
Devizák              
EURHUF 354,5250 -0,3% -2,0% -5,7% -7,7% -12,7% -0,8%
USDHUF 301,0828 -0,2% -2,0% -6,3% -7,9% -16,4% 2,3%
GBPHUF 409,8650 -0,7% -2,6% -5,3% -7,0% -14,3% -0,5%
EURUSD 1,1775 0,0% 0,1% 0,7% 0,3% 4,4% -3,0%
USDJPY 156,2550 0,0% -0,2% -1,3% -0,3% 7,8% 43,9%
GBPUSD 1,3626 0,0% 0,0% 1,3% 1,3% 2,4% -2,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 80 199 0,2% 2,5% 12,8% -9,6% -22,3% 39,8%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,37 -0,6% -0,4% 1,9% 4,9% -0,3% 176,6%
10 éves német állampapírhozam 2,98 0,3% -0,8% 2,1% 4,0% 18,2% -1 458,9%
10 éves magyar állampapírhozam 5,75 -3,4% -5,7% -15,4% -16,3% -17,3% 102,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: TERADAT_SANTIVIVUT

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

