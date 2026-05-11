Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

Az olajárak hétfőn több mint 3 százalékkal emelkedtek, miután Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Iránnal kötött tűzszünet "lélegeztetőgépen van". A Hormuzi-szoros nagyrészt zárva maradt, a konfliktus lezárására pedig egyelőre nincs kilátás.

A Brent nyersolaj határidős jegyzése magyar idő szerint 17:15-kor 3,13 százalékos emelkedéssel 104,46 dolláron állt hordónként, míg az amerikai WTI 3,04 százalékkal 98,32 dollárra erősödött.

A nap folyamán a Brent elérte a 105,99, a WTI pedig a 100,37 dolláros csúcsot is. Az áremelkedés azután következett be, hogy a múlt héten mindkét irányadó olajtípus ára 6 százalékot esett, mivel a piac a tíz hete tartó konfliktus gyors lezárásában bízott.