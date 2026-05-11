Hivatalos: Tanács Zoltán lett a Tisza-kormány tudományos és technológiai minisztere, elárulta terveit

Tanács Zoltán Magyarország tudományos és technológiai minisztere
5 igen, egy nem és egy tartózkodás mellett a bizottság támogatta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterré választását.
Iskolai telefonhasználat kérdése
Ha az oktatásban szeretnék használni a telefont, akkor elképzelhető, hogy eszközöket, iskolai infrastruktúrát, például internetet kell ehhez fejleszteni, de nem a digitális tárca feladata eldönteni, hogy az iskolai telefonhasználat hogyan történjen.
Vízszabályozás és aszály kérdése
Több víz távozik, mint amennyi bejön Magyarországra, ezért sivatagosodik el a talajunk. Ezt komplex technológiákkal lehet kezelni.
A bitek tologatása önmagában nem oldja meg a problémát. Ám a digitalizáció abban segít, hogy támogatja a napi igényalapú gazdálkodást, amelyre szükség lenne - fejtette ki Tanács.
A vízkészélet-gazdálkodást támogató digitális infrastruktúrát, jelzőrendszert kell létrehozni.
Sulyok Tamásnak mennie kell Tanács szerint is
Sulyok Tamást lemondásra szólította fel Magyar Péter, Tanácsot ezel kapcsolatban is megkérdezte a bizottság. Tanács elmondta, ha nem tesz eleget a kérésnek, meg fogják oldani, hogy ez megtörténjen.
Mi lesz a DÁP sorsa?
A DÁP (Digitális Állampolgár) egy jó irány, egy nagyon alapfunkcionalitású eszköznek tekinthető, de amit ígér, azt tudja. Ehhez hasonló filozófiát kellene megvalósítani
- mondja Tanács.
Azt viszont el kell mondani, egy teljeskörű átvizsgálást is kell tenni, hogy az adatink védettek,, és az is fontos, milyen kapacitásokkal lehet fenntartani, kik rendelkeznek a forráskód felett. Ezt minden állami informatikai alkalmazásnál meg kell vizsgálni, mert vannak ilyen szempontból kiszolgáltatott szektorok.
Önkormányzati honlapok
Önkormányzati honalpokból van 3000 Magyarországon. Ma már logkus elvárás, hogy legyen olyan önként választható keretrendszer, egy honlapstruktúra, amit fel lehet tölteni saját címekkel, köszöntővel, tartalommal, címerrel. Ha egy kisebb település nem szeretne mindezzel bajlódni, legyen lehetősége ezt igénybe venni.
Külügyminisztériumi hackertámadás
Előfordulnak hibák, de a visszaállási képességnek meg kell lennie, az incidensekről transzparensen kell kezelni - mondta Tanács.
Informatkai beszerzések
Nem tartom elképzelhetőnek, hogy lehet jó ár-értékajánlatot adni, amikor 4 évre kell előre megmondani, mennyibe kerül egy egér, egy GPU vagy egy processzor. Ha előre kell megmondani, akkor dupláját mondják majd, mert nem lehet tudni, hova mozognak az árak
- fejtette ki Tanács Zoltán. Az informatikai beszerzések rendszerét mg kell gyorsítani, és az ilyen jellegű 4 éves beszerzéseket meg kell szüntetni. Nem szabad mindent a központba betolni, itt komoly tennivalóink vannak - tette hozzá.
Palkovics László és csapata alaposan foglalkozott a mesterséges intelligenciával. Bekerül a képzésbe is ez a téma, ami jó, azt megtartjuk. Ami nem működött jól, azt kiegészítjük
- mondja Tanács Zoltán.
Fontos , hogy legyen biztonságosan alkalmazható, központilag megszervezett AI-hozzáférés, így nem kényszerítik majd azt, hogy egy alkalmazott titokban töltsön fel hivatalos adatokat nyilvános rendszerekbe. Amíg nem teremtik meg a kereteit annak, hogy ezt biztonságos módon adják az állami alkalmazottaknak, akkor óriási produktivitásnövelést lehet elérni a közszolgáknál, orvosoknál, pedagógusoknál.
Automatizáció az államiügyekben
Az RPA nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, de am már nagyon más eszközkészlettel rendelkezünk, az AI-alapú ügynöki rendszerek. Ez egy lassú de folyamatos előrehaladás lesz, folyamatosan alakulnak át a munkák. Ez a most zajló forradalom a gőzgéphez, az elektromossághoz hasonló. Egy transzformatív változás előptt állunk, az automatizáció és robotizációs sokat segít nekünk. A legmagasabb ügyszámú ügyitézéseknél kell először automatizálni.
Az e-ingatlannyilvántartást és a jogi személy nyilvántartást kell rendbe tenni. Ha ezt megtesszük, rengeteg ügyet digitális útra lehet terelni.
Az e-ingatlan projekttel vannak nehézségek, ez az első három fontos intézkedés egyik lesz.
Kérdések következnek
A bizottság tagjai sorra kérdéseket tesznek fel a miniszterjelöltnek, amelyekre egy felszólalásban hamarosan sorra fog válaszolni.
Szuperszámítógépek
Szuperszámítógépekkel már rendelkezik Magyarország, az egyik a Komondor, ez 3-6 petaflopsos, és fejlesztés alatt áll egy 25-30 petaflopsos szuperszámítógép is. Ám a világ élvonalában lévő gépek 1000 petaflops és ennél magasabb számítási kapacitásra képesek, mindezt érdemes figyelembe venni. Fontos, hogy ezekere a gépekre nem infrastruktúraként kell tekinteni, hanem szolgáltatásokat kell rá építeni.
HUN-REN
A HUN-REN-t, a Magyar kutatási hálózatot leválasztották az Magyar Tudományos Akadémiáról (MTA). Tanács szerint kutatni csak úgy lehet, ha van stabilitás és kiszámítható légkör. "Le fogunk ülni egyeztetni az MTA vezetésével" - mondta, és hozzátette:
Pósfai Mihály úrral, az MTA elnökével pénteken ül le egyeztetni, a kutatóintézetek vezetőivel is egyeztet majd.
Nem gondolom, hogy az eredeti állapotba való visszatérés az egyetlen és a legjobb opció
- tette hozzá.
Kezdődik Tanács Zoltán bizottsági meghallgatása
A bizottság előtt Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt elmondta: történelmi jelentőségű, hogy egy tárcában összpontosulhat az innováció, a digitális állam, a technológia, a tudomány.
Egy vezetési és informatikai tanácsadó cégnél betöltött digitális transzformációs munkatapasztalatait bemutatva elmondta, hogy komplex projekteket vezetett többszáz vállalatnál az elmúlt években.
Egy olyan minisztériumot szeretnék vezetni, egy olyan digitális államot, amely Észtország mintájára megkönnyíti az állampolgárok életét, ahol egy szolgáltatásként lehet tekinteni az államra.
Mintha a Revolutot vagy a Booking.com-ot használnánk: olcsó, egyszerű, gyors, fájdalommentes. Ettől még nagyon messze vagyunk, de ide szeretném eljuttatni az országot, vagy legalább is elindítani ezen az úton - mondta Tanács.
A digitalizációban sok mindent elért Magyarország, a digitális kormányzati indexben sok helyet lépett előre Európában is. A magyar digitális infrastruktúra kiépült, de sok problémával terhelt a ez a kormányzati infrastruktúra.
Sok állami nyilvántartás létezik, 1000 feletti a számuk, ezek nem összehangoltan működnek, hiába adunk egy vonzó felületen egy ügyet, a háttérben még papíron mozognak az adatok. 3500 ember dolgozik a céghálózatban, de az intézményekből kifogytak a kompetenciák. Könnyen előfordulhatnak a túlárazások, visszaélések, amelyek komolyan terhelik a rendszert.
Az informatikai keretbeszerzéseken 3000 milliárd forint ment át, de ezek korrupcióval terhelt rosszul elköltött pénzek. Becslések szerint százmilliárdos megtakarítást lehetne elérni ha hatékonyabban költik el a pénzeket.
Fontos terület lesz a kiberbiztonság. Minte elmondta, máig nem tudjuk, a külügyminisztérium rendszerét hogyan törték fel, ezt ki fogják vizsgálni, emlékezzünk arra, amikor az eeszt leállt, vagy amikor a kréta rendszerből adatok szivárogtak ki. A szabályozásokkal és a piacfelügyelettel közösen át kell gondolni, erre egységes szabályozást kell hozni.
Nagy befolyással lesz az életünkre a mesterséges intelligencia, amely szintén a minisztérium munkájának fókuszában lesz.
Hosszabb távon 2 majd 3 százalék feletti GDP-arányos költést terveznek K+F-re. Az eddig elköltött forintok nagy része nagyvállaltokhoz került, és nem a kutatókhoz.
Élőben beszél terveiről a Tisza-kormány tudományos és technológiai miniszterjelöltje, Tanács Zoltán
A tudományos és technológiai területekért felelős miniszterjelölt, Tanács Zoltán néhány nappal ezelőtt a Facebook-oldalán számolt be hosszabban arról, hogy milyen irányelvek szerint újítanák meg a kormányzati informatikai struktúrát.
Erre elmondása szerint azért van szükség, mert ahogy Balásy Gyula leuralta a kommunikációs szektor egy jelentős részét az állami megbízásokkal, úgy a digitális szektorban is hasonló visszaélések voltak jellemzőek. A leköszönő kormány ágazatban folytatott működését az alábbi módon jellemezte:
Rendkívül előnytelen szerződések, kötelezően előírt, egyébként rendkívül alacsony színvonalú, ámde méregdrága rendszerek, teljes szállítói kiszolgáltatottság kritikus szolgáltatások esetében, magánkézben hagyott, ismeretlen forráskódok, tízszeresen túlárazott, milliárdos beszerzések.
Külön kiemelte az elektronikus ingatlan-nyilvántartást is azok közül a tízmilliárdokért fejlesztett rendszerek közül, amelyek elmondása szerint a mai napig nem működnek.
Tanács szerint az új vezetésnek nem a piaci verseny megszüntetése és az ezen való nyerészkedés lesz a célja, hanem az egységes informatikai sztenderdek kialakítása, és egy egységes modell mentén a fejlesztések és üzemeltetés ésszerű megszervezése.
Úgy véli, az alaparchitektúra megtervezését, az alapinfrastruktúra üzemeltetését, az alap IT-szolgáltatásokat, a legnagyobb számban használt szoftverekkel kapcsolatos licencgazdálkodást, és természetesen az egész IT-kormányzási modellt központilag kell megszervezni, de
nagy szabadságot kell hagyni a végeken.
Elképzelései szerint a jól meghatározott kereteken belül már az ágazatok felelőssége lesz a saját digitális megoldásaik megtervezése, az adatgazdai és alkalmazásgazdai szerepkörök ellátása, sok esetben a fejlesztések végrehajtása.
Szerinte mindehhez jó alapok állnak rendelkezésre, hiszen a kormányzati informatikában jelenleg is jó szakértők sora dolgozik. Elmondása szerint emellett a munkára már most tucatjával jelentkeznek kiváló szakértők, akik külföldről is hazaköltöznének, hogy segítsenek egy modern, digitális államot építeni. Példaként Hollandiából hazatérő AI-szakértőt, egy globális fintech cég fejlesztési vezetőjét, valamint az angol államkincstár adatvagyonért felelős vezetőjét említette.
