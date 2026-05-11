Hivatalos: Tanács Zoltán lett a Tisza-kormány tudományos és technológiai minisztere, elárulta terveit

A bizottság előtt Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt elmondta: történelmi jelentőségű, hogy egy tárcában összpontosulhat az innováció, a digitális állam, a technológia, a tudomány.

Egy vezetési és informatikai tanácsadó cégnél betöltött digitális transzformációs munkatapasztalatait bemutatva elmondta, hogy komplex projekteket vezetett többszáz vállalatnál az elmúlt években.

Egy olyan minisztériumot szeretnék vezetni, egy olyan digitális államot, amely Észtország mintájára megkönnyíti az állampolgárok életét, ahol egy szolgáltatásként lehet tekinteni az államra.

Mintha a Revolutot vagy a Booking.com-ot használnánk: olcsó, egyszerű, gyors, fájdalommentes. Ettől még nagyon messze vagyunk, de ide szeretném eljuttatni az országot, vagy legalább is elindítani ezen az úton - mondta Tanács.

A digitalizációban sok mindent elért Magyarország, a digitális kormányzati indexben sok helyet lépett előre Európában is. A magyar digitális infrastruktúra kiépült, de sok problémával terhelt a ez a kormányzati infrastruktúra.

Sok állami nyilvántartás létezik, 1000 feletti a számuk, ezek nem összehangoltan működnek, hiába adunk egy vonzó felületen egy ügyet, a háttérben még papíron mozognak az adatok. 3500 ember dolgozik a céghálózatban, de az intézményekből kifogytak a kompetenciák. Könnyen előfordulhatnak a túlárazások, visszaélések, amelyek komolyan terhelik a rendszert.

Az informatikai keretbeszerzéseken 3000 milliárd forint ment át, de ezek korrupcióval terhelt rosszul elköltött pénzek. Becslések szerint százmilliárdos megtakarítást lehetne elérni ha hatékonyabban költik el a pénzeket.

Fontos terület lesz a kiberbiztonság. Minte elmondta, máig nem tudjuk, a külügyminisztérium rendszerét hogyan törték fel, ezt ki fogják vizsgálni, emlékezzünk arra, amikor az eeszt leállt, vagy amikor a kréta rendszerből adatok szivárogtak ki. A szabályozásokkal és a piacfelügyelettel közösen át kell gondolni, erre egységes szabályozást kell hozni.

Nagy befolyással lesz az életünkre a mesterséges intelligencia, amely szintén a minisztérium munkájának fókuszában lesz.

Hosszabb távon 2 majd 3 százalék feletti GDP-arányos költést terveznek K+F-re. Az eddig elköltött forintok nagy része nagyvállaltokhoz került, és nem a kutatókhoz.