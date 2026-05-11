Holnap jelent a Magyar Telekom - Kiderül, tart-e még a növekedés

Beindul a héten a hazai gyorsjelentési szezon, sorra jelentenek a blue chipek, kedden közzéteszi első negyedéves számait a Magyar Telekom is. Mutatjuk, mit várnak az elemzők a főbb sorokon a konszenzus alapján.

Május 12-én teszi közzé 2026 január-márciusi időszakának számait a Magyar Telekom. A céget követő elemzők várakozásai szerint a bevételek mérsékelt csökkenése mellett az eredmények alacsony egyszámjegyű növekedést mutathatnak – derül ki a társaság által publikált konszenzusból.

A konszenzus számok a következő elemzőházak becslésein alapulnak: Concorde Securities, Erste Group Bank, Patria Finance, PKO Bank Polski, Santander Brokerage Poland, Wood & Co.

Az elemzői várakozások átlaga alapján 240,5 milliárd forintos bevétel várható negyedévre, ami az előző év azonos időszakához képest kismértékű, 0,5 százalékos csökkenést jelenthet.