Holnap jelent a Magyar Telekom - Kiderül, tart-e még a növekedés

Május 12-én teszi közzé 2026 január-márciusi időszakának számait a Magyar Telekom. A céget követő elemzők várakozásai szerint a bevételek mérsékelt csökkenése mellett az eredmények alacsony egyszámjegyű növekedést mutathatnak – derül ki a társaság által publikált konszenzusból.
A konszenzus számok a következő elemzőházak becslésein alapulnak: Concorde Securities, Erste Group Bank, Patria Finance, PKO Bank Polski, Santander Brokerage Poland, Wood & Co.
Az elemzői várakozások átlaga alapján 240,5 milliárd forintos bevétel várható negyedévre, ami az előző év azonos időszakához képest kismértékű, 0,5 százalékos csökkenést jelenthet.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés