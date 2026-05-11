Indul Horvátország történetének legnagyobb vasúti projektje!
MTI
Az indiai Afcons Infrastructure Limited építőipari vállalatot választották ki a Dugo Selo-Novska vasútvonal rekonstrukciójára és a második vágány megépítésére Horvátország történetének legnagyobb vasúti projektjében - közölte hétfőn a HZ Infrastruktura horvát vasúti infrastruktúra-kezelő társaság.

A vállalat 677,06 millió eurós, áfa nélküli ajánlatát minősítették a legkedvezőbb gazdasági ajánlatnak. A döntés jogerőre emelkedése után következhet a szerződés aláírása.

A projekt kivitelezése várhatóan öt évig és tíz hónapig tart.

A munkálatok a 83 kilométer hosszú, Zágrábtól keletre húzódó szakaszt érintik, és európai uniós forrásokból társfinanszírozzák őket.

Dugo Selo a horvát főváros elővárosi térségében, Novska pedig Szlavónia nyugati részén, a boszniai határ közelében található. A vasútvonal a Zágrábot Kelet-Horvátországgal összekötő fő vasúti irány része.

A projekt keretében teljesen felújítják a meglévő, nemzetközi jelentőségű vasútvonalat, megépítik a második vágányt, korszerűsítik az állomásokat és a megállóhelyeket, valamint a vasúti-közúti átjárók többségét különszintű keresztezéssel váltják ki vagy megszüntetik. A munkálatok zajvédő falak építését, új forgalomirányítási és jelző-biztosító berendezések telepítését, valamint az energetikai vasúti infrastruktúra rekonstrukcióját és bővítését is magukban foglalják.

A fejlesztés befejezése után a vonatok a Dugo Selo-Novska szakaszon óránként akár 160 kilométeres sebességgel közlekedhetnek.

