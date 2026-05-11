Irán felé fordul a befektetők figyelme - Mit csinálnak a tőzsdék?

Továbbra is a közel-keleti hírek diktálják a hangulatot a piacokon, Donald Trump hétvégén elfogadhatatlannak nevezte Irán válaszát az amerikai béketervre, amire a befektetők azonnal a Hormuzi-szoros körüli ellátási kockázatokat kezdték árazni, az olajár megugrott, miközben az amerikai határidős indexek lejjebb kerültek. A múlt heti részvénypiaci emelkedést még támogatták az erős gyorsjelentések és a technológiai papírok jó teljesítménye - ennek utóhatásait az ázsiai piacokon is lehett érezni ma reggel, a dél-koreai tőzsde például új csúcsra ment - de a fókusz most újra az energiapiaci sokkon, és az inflációs kockázatokon van. Az ázsiai piacok összességében vegyesen teljesítettek, és Európában is hasonló látszik.

Szőke Gergő is előadó lesz a következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
Megmozdult a magyar tőzsde Kapitány István szavai után

Kapitány István hétfő reggeli, a mai tőzsdenyitást megelőző bizottsági meghallgatásán arról beszélt, hogy bár a piac akkor működik jól, ha minél kevesebb az állami beavatkozás, az árrésstop és a különadók kivezetésének szerinte „most még nincs itt az ideje”. Ez tőzsdei szempontból sem mellékes üzenet, hiszen a Budapesti Értéktőzsdén több olyan nagyobb kibocsátó is van, amelynek eredményét közvetlenül vagy közvetve érintik az ágazati különadók, így a befektetők számára továbbra is fontos kérdés, meddig marad fenn a jelenlegi adókörnyezet. A magyar tőzsde a nyitás utáni esni kezdett, de aránylag gyorsan ledolgozta a korábbi mínuszt.

Gyengélkedik a magyar tőzsde

A nyitás után nem indult jól a magyar tőzsde napja, a BUX index percekkel a nyitás után esésbe kezdett, amben szerepet játszhatott akár az is, hogy Kapitány István miniszterjelölt a mai meghallgatásán beszélt a különadók jövőjéről is.

A BUX jelenleg 0,7 százalékos mínuszban van, ezzel relatíve alulteljesítő az európai és a régiós mezőnyben.

Orbán Gábor elmondta, mit vár az új kormánytól, beszélt az euró dilemmáiról és a Richter következő nagy sztorijáról

Orbán Gábor az új kormánytól kevesebb állami beavatkozást és a tőkepiaci bizalom helyreállítását várja, miközben a vállalatnak fel kell készülnie a Vraylar utáni korszakra is. A Richter vezérigazgatója a Portfolio-nak adott interjúban beszélt az alapítványi osztalék ügyéről, az euróbevezetés kockázatairól, a különadók tanulságairól, a nőgyógyászati üzletágban látott nagy lehetőségről, az akvizíciós tervekről és arról is, miért gondolja a női egészséget a Richter legfontosabb befektetési sztorijának. Az interjúból az is kiderül, miért tartja a magyar gazdaságpolitika szégyenfoltjának az exportadót, és hogyan készül a Richter arra a pillanatra, amikor 2030-ban megszakadnak a legnagyobb bevételű termékének jogdíjbevételei.

Elképesztő pénzeső: felfoghatatlan vagyonokat visznek haza a világ legértékesebb startupjának dolgozói

Az OpenAI tavaly ősszel lehetővé tette alkalmazottai számára, hogy fejenként akár 30 millió dollár értékben értékesítsék részvényeiket. Ezzel a dolgozók a mesterséges intelligencia korszakának első nagy nyertesei közé kerültek. A tranzakció a technológiai ipar történetének egyik legnagyobb tőzsdén kívüli részvényeladása volt - írta meg a WSJ.

Iránykeresés Európában

Nincs határozott irány ma reggel a piacokon, a DAX stagnál, a CAC 0,5 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,4 százalékot emelkedett. Az olasz és a spanyol tőzsde esik, előbbi 0,1, utóbbi pedig 0,3 százalékkal.

Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde

Gyengén indul a hét a magyar részvénypiacon, a BUX index a vegyes európai hangulathoz képes enyhe alulteljesítésben van.

A Morgan Stanley szerint az idővel fut versenyt az olajpiac, hamarosan durván elszállhatnak az árak

A Morgan Stanley elemzői szerint az olajpiac "versenyt fut az idővel". Ha a Hormuzi-szoros júniusig zárva marad, az eddig árfékezőként működő tényezők kimerülhetnek, ami az olajárak jelentős emelkedéséhez vezethet - számolt be a Bloomberg.

Megszólalt Donald Trump, kilőttek az olajárak

Donald Trump perceken belül elutasította Irán válaszát az amerikai békeajánlatra. A bejelentés hétfőn az olajárak meredek emelkedéséhez vezetett. A tíz hete tartó konfliktus elhúzódása egyre súlyosabb következményekkel jár a globális energiaellátásra nézve, a Hormuzi-szoros forgalma pedig gyakorlatilag megbénult.

Óvatos mozgásokkal indulhat a kereskedés Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 2,3 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,12 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,64 százalékos mínuszban van, míg a sanghaji tőzsde 0,9 százalékkal került feljebb.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,03 százalékot eshet, a CAC 0,61 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,06 százalék pluszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,25 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,13 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,01 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Hétfőn a hazai porondon nem várható kiemelt makrogazdasági adatközlés. Nemzetközi téren kora hajnalban a kínai áprilisi fogyasztói infláció (CPI) és termelői infláció (PPI) került fókuszba, ami globális keresleti és deflációs kockázatok szempontjából is iránymutató.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 24,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 41,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 20,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 72,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 609,16 0,0% 0,2% 3,5% 3,2% 19,9% 42,6%
S&P 500 7 398,93 0,8% 2,3% 9,1% 8,1% 30,6% 74,8%
Nasdaq 29 234,99 2,3% 5,5% 17,4% 15,8% 45,7% 113,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 62 713,65 -0,2% 5,4% 11,4% 24,6% 69,8% 113,6%
Hang Seng 26 393,71 -0,9% 2,4% 1,9% 3,0% 15,9% -7,7%
CSI 300 4 871,91 -0,6% 1,3% 6,0% 5,2% 26,4% -2,5%
Európai részvényindexek              
DAX 24 338,63 -1,3% 0,2% 1,1% -0,6% 4,2% 58,0%
CAC 8 112,57 -1,1% 0,0% -1,8% -0,5% 5,4% 27,0%
FTSE 10 233,07 -0,4% -1,3% -3,5% 3,0% 19,9% 43,5%
FTSE MIB 49 289,54 0,0% 2,2% 4,7% 9,7% 26,5% 100,3%
IBEX 17 889,4 -0,9% 0,6% -1,3% 3,4% 32,6% 97,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 134 545,2 -0,4% 0,6% 3,7% 21,2% 45,1% 204,6%
ATX 5 883,65 -1,0% 1,5% 3,9% 10,5% 37,0% 76,6%
PX 2 534,89 0,0% -0,1% -3,4% -5,6% 20,5% 128,4%
Magyar blue chipek              
OTP 42 180 -0,6% 1,4% 6,2% 20,2% 59,8% 204,0%
Mol 4 164 0,3% 0,7% 4,2% 41,6% 38,8% 89,4%
Richter 12 660 -2,2% -3,1% 0,6% 28,3% 16,7% 48,8%
Magyar Telekom 2 442 -4,2% -0,6% 9,4% 36,3% 49,4% 497,1%
Nyersanyagok              
WTI 98,87 0,5% -6,2% 2,8% 72,7% 61,4% 52,3%
Brent 100,09 0,0% -7,5% 5,4% 64,5% 59,2% 46,4%
Arany 4 707,55 -1,0% 1,6% -0,8% 8,9% 40,2% 156,5%
Devizák              
EURHUF 354,5250 -0,3% -2,0% -5,7% -7,7% -12,7% -0,8%
USDHUF 301,0828 -0,2% -2,0% -6,3% -7,9% -16,4% 2,3%
GBPHUF 409,8650 -0,7% -2,6% -5,3% -7,0% -14,3% -0,5%
EURUSD 1,1775 0,0% 0,1% 0,7% 0,3% 4,4% -3,0%
USDJPY 156,2550 0,0% -0,2% -1,3% -0,3% 7,8% 43,9%
GBPUSD 1,3626 0,0% 0,0% 1,3% 1,3% 2,4% -2,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 80 199 0,2% 2,5% 12,8% -9,6% -22,3% 39,8%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,37 -0,6% -0,4% 1,9% 4,9% -0,3% 176,6%
10 éves német állampapírhozam 2,98 0,3% -0,8% 2,1% 4,0% 18,2% -1 458,9%
10 éves magyar állampapírhozam 5,75 -3,4% -5,7% -15,4% -16,3% -17,3% 102,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
