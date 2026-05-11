Jelentett a világ legnagyobb olajcége, mutatjuk a számokat

A világ vezető olajexportáló cégének adózott eredménye 32,56 milliárd dollár lett, nagyobb a szakértői várakozások átlagában szerepelt 30,95 milliárd dollárnál.
A társaság bevétele a kőolaj drágulás hatására 124,6 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 114,6 milliárd dollárról és a tavalyi utolsó negyedévi 111 milliárd dollárról. A három hónapban a realizált kőolaj átlagos hordónkénti ára 76,9 dollár volt, magasabb az egy évvel korábbi 76,3 dollárnál és a tavalyi utolsó negyedévi 64,1 dollárnál.
A vállalat átlagos napi szénhidrogén-termelése január-márciusban 12,6 millió hordó olajegyenértéket (boe) tett ki, 0,3 százalékkal felülmúlta az egy évvel korábbi napi 12,3 millió hordó olajegyenértéket, de elmaradt a tavalyi utolsó negyedévi napi 13,2 millió hordó olajegyenértéktől.
A vállalat az első negyedév eredményei alapján 21,9 milliárd dollár osztalékot fizet, ami 3,5 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.
Amin Nasszer, a Saudi Aramco vezérigazgatója vasárnap azt mondta, hogy az olajpiac
az elmúlt két hónapban körülbelül 1 milliárd hordó olajat veszített a közel-keleti konfliktus miatt.
Egyben arra figyelmeztetett, hogy ha a jelenlegi helyzet néhány hétnél tovább elhúzódik, nem várható a piac normalizálódása 2027 előtt.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Minden eddiginél magasabb célár érkezett erre a magyar részvényre!
Jelentős emelkedés jöhet.
Holnap jelent a Magyar Telekom - Kiderül, tart-e még a növekedés
Mutatjuk, mit várnak az elemzők.
Békeajánlatot küldött Trumpnak Amerika esküdt ellensége - Válaszolt az elnök, teljesen kiborult az iráni vezetés
"Amerika a világbéke legnagyobb ellensége."
Amerika egyre nagyobb bajban: csúszik a világ legnagyobb hadihajója, későn jöhet a USS John F. Kennedy
Ráadásul emiatt a soron következő repülőgép-hordozó is késhet.
Kétszer emelhet kamatot idén az EKB
Erre számítanak a szakértők.
Bejelentette Magyar Péter: három nő lesz az új kormány hangja!
Ők lesznek a kormányszóvivők.
Éneklő parlament, táncoló miniszter, súlyos gazdasági örökség - így ír Magyarországról a nemzetközi sajtó
Örömünnep ide vagy oda, a Tisza-kormány előtt álló kemény feladatok állnak.
Megindulhat a hatalmas átrendeződés Magyarországon: megtudtuk, mire számítanak az ingatlanszakma nagyágyúi
A Portfolio Ingatlan TOP 50 listáján szereplő vezetőket kérdeztük.
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Házépítés előtt állsz? Ezzel a szabályváltozással most rengeteget spórolhatsz
Bár az Otthon Start program kiemelt célja a lakásépítések felpörgetése, a hazai hiteligénylők egyelőre óvatosan nyitnak az új projektek felé. A márciusi adatok szerint a teljes hitelvolumen
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?