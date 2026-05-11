Jelentett a világ legnagyobb olajcége, mutatjuk a számokat
MTI
Jelentősen, 25 százalékkal nőtt a Saudi Aramco szaúdi olajcég profitja az idei első negyedévben a kőolaj drágulásának hatására.

A világ vezető olajexportáló cégének adózott eredménye 32,56 milliárd dollár lett, nagyobb a szakértői várakozások átlagában szerepelt 30,95 milliárd dollárnál.

A társaság bevétele a kőolaj drágulás hatására 124,6 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 114,6 milliárd dollárról és a tavalyi utolsó negyedévi 111 milliárd dollárról. A három hónapban a realizált kőolaj átlagos hordónkénti ára 76,9 dollár volt, magasabb az egy évvel korábbi 76,3 dollárnál és a tavalyi utolsó negyedévi 64,1 dollárnál.

A vállalat átlagos napi szénhidrogén-termelése január-márciusban 12,6 millió hordó olajegyenértéket (boe) tett ki, 0,3 százalékkal felülmúlta az egy évvel korábbi napi 12,3 millió hordó olajegyenértéket, de elmaradt a tavalyi utolsó negyedévi napi 13,2 millió hordó olajegyenértéktől.

A vállalat az első negyedév eredményei alapján 21,9 milliárd dollár osztalékot fizet, ami 3,5 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.

Amin Nasszer, a Saudi Aramco vezérigazgatója vasárnap azt mondta, hogy az olajpiac

az elmúlt két hónapban körülbelül 1 milliárd hordó olajat veszített a közel-keleti konfliktus miatt.

Egyben arra figyelmeztetett, hogy ha a jelenlegi helyzet néhány hétnél tovább elhúzódik, nem várható a piac normalizálódása 2027 előtt.

