Kapitány István megszólalt a különadókról, lefordulás a magyar tőzsdén

Tovább esik a magyar tőzsde ma délelőtt, miután Kapitány István miniszterjelölt a mai meghallgatásán arról beszélt, hogy a különadók kivezetésének még nincs itt az ideje, bár arról is beszélt, hogy a piac akkor működik jól, ha minél kevesebb a beavatkozás. A különadók több, a magyar tőzsdén jelenlévő ágazatot is érintenek, beleértve a bankokat, az energiacégeket.

A BUX jelenleg 0,7 százalékos mínuszban van, ezzel relatíve alulteljesítő az európai és a régiós mezőnyben.