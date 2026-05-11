Keszthelyi Erik: nem lett volna szabad ekkorára nőnöm, szívesen találkoznék az új kormánnyal

Keszthelyi Erik április végén cégcsoportja sajtótájékoztatóján beszélt alkuszcsoportjukról, amely tavaly 12%-kal 35,4 milliárd forintra növelte árbevételét. Az alkuszi piac tavalyi éves teljesítményét itt elemeztük. A friss interjúban többek között az alábbiakról beszél az elnök-vezérigazgató:

Mészáros Lőrinc továbbra is a Hungarikum Alkusz egyik tulajdonosa, a másik pedig ő maga. Baráti, de nem napi szintű a kapcsolatuk; ha beszélnek éppen, akkor az esetek többségében üzletről.

Hogy mit hoz az élet a következő időszakban, és lesz-e változás a Hungarikumnál, azt majd meglátjuk, de butaság lenne szerinte, ha nem készülnének fel változásra.

A saját tulajdonosi szerepét ugyanakkor hosszú távon képzeli el. Most 42 éves, 18 évig szeretne még a Hungarikumnál tevékenykedni, majd a CIG-nél „levezetni” ezt.

Úgy érzi, negatív propaganda folyik ellene, például, hogy a közbeszerzések nyertese lenne, hiszen ez nem igaz, a biztosítási közbeszerzések során szakértelmet és támogatást nyújtanak, az eljárást követően az alkusz részt vesz a napi operatív feladatokban.

A vagyonadóról a részletek ismerete nélkül nem nyilvánít véleményt, általánosságban viszont úgy gondolja, ha igazságos egy rendszer, akkor a gazdagoknak többet kell vállalniuk a közteherviselésből.

Ezt még soha nem mondtam ki, de nekem nem szabadott volna ekkorára nőnöm.”

- ismeri el Keszthelyi, akinek 27 évesen lett saját alkuszcége. Szerinte azonban ha az alkuszi szakma megfelelően tette volna a dolgát, ez nem is történik meg.

Merőben más gyakorlatot honosítottak meg az állami cégeknél és költségvetési intézményeknél az addigihoz képest.

Az addigi szétaprózódott biztosításkötési gyakorlatot (pl. 40 alkusz a Volán 24 csoporttagjánál, 20 kormányhivatalnál 50 féle évforduló, 14 biztosító) egységesítették, és több százmilliót spóroltak az államnak a díjakon, jobb feltételekkel.

A Hungarikum jutalékszintje valóban magasabb lehet, mint más alkuszoké, de a piaciállításokkal ellentétben nem a duplája , és kőkemény munkát tesznek mögé, jelentős megtakarítást és racionalizációt érnek el az ügyfeleknek.

Körülbelül tíz ügyfelük mondta fel a szerződését amiatt, hogy az állami vállalatoknál télen megtiltották az alkuszok igénybevételét, ilyen például a Volán-csoport is. Aztán viszont felmentést kaptak a cégek ez alól Nagy Márton minisztertől, aminek az a feltétele, hogy az új szerződések maximális jutaléka 20%.

Én is csak úgy értesültem a titkos kormányhatározatról, hogy egy ügyfelünk e-mailben átküldte nekem, hogy Erik, ezt hogyan kell értelmeznem?!

Mintegy ezer állami vállalatból és költségviselési szervből 604 az ügyfelük, ők a vállalati szerződéseiknek mennyiségben a 6,7 százalékát teszik ki, a 2025-ös árbevételüknek pedig az ötödét.

Ha ők 2027-től már egyáltalán nem dolgoznának velünk, akkor természetesen szomorú lennék, de a Hungarikumban akkor is maradna potenciál.

170 fő foglalkozik a csoportnál napi operatív kiszolgálással, 14 fő a kárrendezéssel, keményen megversenyeztetik a biztosítókat az ügyfelek javára.

12 200 független alkusz dolgozik ma a piacon, mindenki nevében kikéri maguknak, hogy ne az ügyfelek érdekében dolgoznának. Nem igaz, hogy az alkuszi jutalékok harmada náluk csapódik le, ez 18% alatt volt 2025 első felében.

Az sem igaz, hogy az általuk közel 60%-ban tulajdonolt CIG Pannóniára támaszkodnának: tavaly az éves kötési bevételük három-négy százaléka jött a CIG-től, amely nyilvános részvénytársaság, transzparens, átlátható működéssel, szigorú jelentési kötelezettséggel.

Örömmel találkoznék az új kormánnyal, és az elmúlt két évtizedes tapasztalattal a hátam mögött szívesen megosztanám, hogyan lehetne a biztosítási szektort újra méltó szintre emelni Magyarországon.

