Kiadták a figyelmeztetést: veszélyes ciklon hoz éles fordulatot az időjárásban, jégeső, intenzív zivatarok jöhetnek délután
Hétfőn az év első komolyabb zivataros helyzetére kell készülni. A déli óráktól délnyugat felől heves viharok érkeznek, amelyeket 90 km/h-t meghaladó szélrohamok, felhőszakadás és jégeső kísérhet. Este ráadásul egy hidegfront is eléri az országot, amely az éjszaka folyamán további csapadékot és viharos szelet hoz - írta az Időkép.
A Kárpát-medencében kialakuló heves időjárást egy északon örvénylő ciklon okozza. Ennek hatására a talaj közelében délről meleg és nedves levegő áramlik fölénk, miközben a magasabb légrétegekben hűlés kezdődik. Ez a jelentős hőmérsékleti ellentét

erős légköri labilitást eredményez, ami rendkívül kedvez a zivatarfelhők képződésének.

A délelőtti csendesebb esőt követően a déli óráktól délnyugat felől egyre többfelé alakulnak ki zivatarok. Ezek akár zivatarrendszerbe szerveződve haladhatnak északkelet felé. A legerősebb viharcellákat kifejezetten veszélyes jelenségek kísérik. A hevesebb gócokban a széllökések ereje meghaladhatja a 90 km/h-t. Rövid idő alatt akár 25–30 milliméter csapadék is lezúdulhat, emellett jégesőre is számítani kell. A legintenzívebb zivatarokból akár két centiméternél is nagyobb, meggynagyságú jégdarabok hullhatnak. A helyzet komolyságát jól mutatja, hogy a nap folyamán akár a másodfokú, narancssárga riasztás kiadása is szükségessé válhat.

Az esti óráktól északnyugat felől egy hidegfront éri el az országot. Ahogy az éjszaka folyamán kelet felé vonul, egészen a reggeli órákig újabb zivatarokat okoz. Ezek környezetében továbbra is készülni kell viharos széllökésekre és kisebb méretű jégesőre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

