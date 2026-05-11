Lemondott a METU rektora, Kucsera Tamás Gergely
MTI
Lemondott a a Budapesti Metropolitan Egyetemen (METU) rektora, Kucsera Tamás Gergely - közölte az intézmény hétfőn a honlapján.

Azt írták, a megjelent hírekre reagálva, valamint az egyetem hosszútávú érdekeit szem előtt tartva Kucsera Tamás Gergely rektor hétfőn benyújtotta lemondását.

Döntésével biztosítani kívánja, hogy az intézmény közössége mentesüljön a vitáktól, és továbbra is zavartalanul a szakmai munkára fókuszálhasson

- olvasható a metropolitan.hu oldalon.

Az egyetem közleménye azt hozzátette, hogy lezárult az Állami Számvevőszék (ÁSZ) átfogó vizsgálata a Budapesti Metropolitan Egyetemen, és a jelentés megerősítette az intézmény működésének stabilitását.

Az ÁSZ 2022-2024 közötti időszakot érintő vizsgálata megállapította, hogy a METU operatív és akadémiai vezetése megbízhatóan, strukturális problémák nélkül működik. A vizsgált időszakban a gazdálkodási kockázatok nem az egyetem operatív szintjén, hanem a korábbi, PADME alapítvány tulajdonosi struktúrában jelentkezhettek. Az azonosított adminisztratív, közzétételi elmaradásokat pedig már az intézmény időközben maradéktalanul orvosolta - olvasható a közleményben. Az egyetem azt is kijelentette, hogy a METU oktatási, kutatási és operatív működése a megszokott rendben folytatódik, a rektori tisztség betöltésére pedig az egyetem nyilvános pályázatot ír ki.

Az ÁSZ május 7-én arról számolt be a honlapján, hogy több bűncselekmény gyanúját is megállapította az egyetemen végzett ellenőrzése során, és ezért feljelentést tesz.

Az ÁSZ azt ellenőrizte, hogy szabályszerűen használta-e fel az egyetem a Magyar Nemzeti Bank által nyújtott támogatásokat, illetve értékelte az intézmény gazdálkodását.

"Az ellenőrzés azonosította, hogy a közpénzek felhasználásának valódi kockázata nem az egyetem operatív gazdálkodási szintjén, hanem a tulajdonosi struktúrában jelentkezett. A feltárt személyi összefonódások, a bonyolult cégstruktúra szükségessé tették a támogatások szabályszerűségi vizsgálatán felül a gazdálkodás és a tulajdonosi háttér részletes ellenőrzését is" - tették hozzá akkor.

Az Állami Számvevőszék bejelentése után a Budapesti Metropolitan Egyetem honlapján közölte, hogy távozik posztjáról Czene Gréta elnök-vezérigazgató, aki "döntését személyes okokkal indokolta".

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

