Lemondott a METU rektora, Kucsera Tamás Gergely

Azt írták, a megjelent hírekre reagálva, valamint az egyetem hosszútávú érdekeit szem előtt tartva Kucsera Tamás Gergely rektor hétfőn benyújtotta lemondását.
Döntésével biztosítani kívánja, hogy az intézmény közössége mentesüljön a vitáktól, és továbbra is zavartalanul a szakmai munkára fókuszálhasson
- olvasható a metropolitan.hu oldalon.
Az egyetem közleménye azt hozzátette, hogy lezárult az Állami Számvevőszék (ÁSZ) átfogó vizsgálata a Budapesti Metropolitan Egyetemen, és a jelentés megerősítette az intézmény működésének stabilitását.
Az ÁSZ 2022-2024 közötti időszakot érintő vizsgálata megállapította, hogy a METU operatív és akadémiai vezetése megbízhatóan, strukturális problémák nélkül működik. A vizsgált időszakban a gazdálkodási kockázatok nem az egyetem operatív szintjén, hanem a korábbi, PADME alapítvány tulajdonosi struktúrában jelentkezhettek. Az azonosított adminisztratív, közzétételi elmaradásokat pedig már az intézmény időközben maradéktalanul orvosolta - olvasható a közleményben. Az egyetem azt is kijelentette, hogy a METU oktatási, kutatási és operatív működése a megszokott rendben folytatódik, a rektori tisztség betöltésére pedig az egyetem nyilvános pályázatot ír ki.
Az ÁSZ május 7-én arról számolt be a honlapján, hogy több bűncselekmény gyanúját is megállapította az egyetemen végzett ellenőrzése során, és ezért feljelentést tesz.
Az ÁSZ azt ellenőrizte, hogy szabályszerűen használta-e fel az egyetem a Magyar Nemzeti Bank által nyújtott támogatásokat, illetve értékelte az intézmény gazdálkodását.
"Az ellenőrzés azonosította, hogy a közpénzek felhasználásának valódi kockázata nem az egyetem operatív gazdálkodási szintjén, hanem a tulajdonosi struktúrában jelentkezett. A feltárt személyi összefonódások, a bonyolult cégstruktúra szükségessé tették a támogatások szabályszerűségi vizsgálatán felül a gazdálkodás és a tulajdonosi háttér részletes ellenőrzését is" - tették hozzá akkor.
Az Állami Számvevőszék bejelentése után a Budapesti Metropolitan Egyetem honlapján közölte, hogy távozik posztjáról Czene Gréta elnök-vezérigazgató, aki "döntését személyes okokkal indokolta".
