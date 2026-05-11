Megint nő a feszültség Irán körül - Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Megszólalt Donald Trump, kilőttek az olajárak
Donald Trump perceken belül elutasította Irán válaszát az amerikai békeajánlatra. A bejelentés hétfőn az olajárak meredek emelkedéséhez vezetett. A tíz hete tartó konfliktus elhúzódása egyre súlyosabb következményekkel jár a globális energiaellátásra nézve, a Hormuzi-szoros forgalma pedig gyakorlatilag megbénult.
Óvatos mozgásokkal indulhat a kereskedés Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 2,3 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,12 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,64 százalékos mínuszban van, míg a sanghaji tőzsde 0,9 százalékkal került feljebb.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,03 százalékot eshet, a CAC 0,61 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,06 százalék pluszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,25 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,13 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,01 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Hétfőn a hazai porondon nem várható kiemelt makrogazdasági adatközlés. Nemzetközi téren kora hajnalban a kínai áprilisi fogyasztói infláció (CPI) és termelői infláció (PPI) került fókuszba, ami globális keresleti és deflációs kockázatok szempontjából is iránymutató.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 24,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 41,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 20,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 72,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 609,16
|0,0%
|0,2%
|3,5%
|3,2%
|19,9%
|42,6%
|S&P 500
|7 398,93
|0,8%
|2,3%
|9,1%
|8,1%
|30,6%
|74,8%
|Nasdaq
|29 234,99
|2,3%
|5,5%
|17,4%
|15,8%
|45,7%
|113,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|62 713,65
|-0,2%
|5,4%
|11,4%
|24,6%
|69,8%
|113,6%
|Hang Seng
|26 393,71
|-0,9%
|2,4%
|1,9%
|3,0%
|15,9%
|-7,7%
|CSI 300
|4 871,91
|-0,6%
|1,3%
|6,0%
|5,2%
|26,4%
|-2,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 338,63
|-1,3%
|0,2%
|1,1%
|-0,6%
|4,2%
|58,0%
|CAC
|8 112,57
|-1,1%
|0,0%
|-1,8%
|-0,5%
|5,4%
|27,0%
|FTSE
|10 233,07
|-0,4%
|-1,3%
|-3,5%
|3,0%
|19,9%
|43,5%
|FTSE MIB
|49 289,54
|0,0%
|2,2%
|4,7%
|9,7%
|26,5%
|100,3%
|IBEX
|17 889,4
|-0,9%
|0,6%
|-1,3%
|3,4%
|32,6%
|97,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|134 545,2
|-0,4%
|0,6%
|3,7%
|21,2%
|45,1%
|204,6%
|ATX
|5 883,65
|-1,0%
|1,5%
|3,9%
|10,5%
|37,0%
|76,6%
|PX
|2 534,89
|0,0%
|-0,1%
|-3,4%
|-5,6%
|20,5%
|128,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 180
|-0,6%
|1,4%
|6,2%
|20,2%
|59,8%
|204,0%
|Mol
|4 164
|0,3%
|0,7%
|4,2%
|41,6%
|38,8%
|89,4%
|Richter
|12 660
|-2,2%
|-3,1%
|0,6%
|28,3%
|16,7%
|48,8%
|Magyar Telekom
|2 442
|-4,2%
|-0,6%
|9,4%
|36,3%
|49,4%
|497,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|98,87
|0,5%
|-6,2%
|2,8%
|72,7%
|61,4%
|52,3%
|Brent
|100,09
|0,0%
|-7,5%
|5,4%
|64,5%
|59,2%
|46,4%
|Arany
|4 707,55
|-1,0%
|1,6%
|-0,8%
|8,9%
|40,2%
|156,5%
|Devizák
|EURHUF
|354,5250
|-0,3%
|-2,0%
|-5,7%
|-7,7%
|-12,7%
|-0,8%
|USDHUF
|301,0828
|-0,2%
|-2,0%
|-6,3%
|-7,9%
|-16,4%
|2,3%
|GBPHUF
|409,8650
|-0,7%
|-2,6%
|-5,3%
|-7,0%
|-14,3%
|-0,5%
|EURUSD
|1,1775
|0,0%
|0,1%
|0,7%
|0,3%
|4,4%
|-3,0%
|USDJPY
|156,2550
|0,0%
|-0,2%
|-1,3%
|-0,3%
|7,8%
|43,9%
|GBPUSD
|1,3626
|0,0%
|0,0%
|1,3%
|1,3%
|2,4%
|-2,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|80 199
|0,2%
|2,5%
|12,8%
|-9,6%
|-22,3%
|39,8%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,37
|-0,6%
|-0,4%
|1,9%
|4,9%
|-0,3%
|176,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,98
|0,3%
|-0,8%
|2,1%
|4,0%
|18,2%
|-1 458,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,75
|-3,4%
|-5,7%
|-15,4%
|-16,3%
|-17,3%
|102,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
