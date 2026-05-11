Megtörtént a rajtaütés: fű alatt segítették nyugati eszközökkel az orosz hadigépezetet
A svéd hatóságok két embert vettek őrizetbe azzal a gyanúval, hogy olyan fejlett technológiai eszközök beszerzésében segítették Oroszországot, amelyeket Moszkva az ukrajnai háborúban is felhasználhat - közölte hétfőn a svéd titkosszolgálat (SAPO).

A biztonsági szolgálat gyanúja szerint a csúcstechnológiai berendezések az uniós szankciók megsértésével jutottak el Oroszországba - mondta Christoffer Wedelin, a SAPO műveleti igazgatóhelyettese a Reuters hírügynökségnek. "Az orosz hadiipar többek között a svéd technológiára is támaszkodik az Ukrajna elleni agresszív háború folytatásához" - mutatott rá.

A SAPO Stockholmban, valamint az ország déli és nyugati részén több helyszínen is házkutatást tartott. A bírósági dokumentumok szerint a gyanúsítottak egy svéd és egy török állampolgárságú férfi. Egyiküket a stockholmi bíróságon már pénteken előzetes letartóztatásba helyezték, a másik gyanúsítottat hétfőn hallgatják meg.

