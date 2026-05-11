Nincs megállás: újabb hantavírussal fertőzött személy találtak, már a karanténszabályokat is szigorítják
Pozitív lett a tesztje, és folyamatosan romlik az állapota annak a francia utasnak, aki a hantavírus-járvány által érintett tengerjáró hajón tartózkodott – közölte Stéphanie Rist francia egészségügyi miniszter.

A fertőzött nő egyike annak az öt francia állampolgárnak, akik a hajón utaztak. A másik négy utas tesztje egyelőre negatív eredményt hozott. Őket azonban hamarosan újabb vizsgálatoknak vetik alá – nyilatkozta a miniszter a France Inter rádiónak. A francia járványügyi hatóságok eddig huszonkét kontaktszemélyt azonosítottak.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy

jelenleg a legfontosabb a gyors beavatkozás és a fertőzési láncolatok megszakítása.

Ennek érdekében hétfőn új rendeletet adtak ki, ami lehetővé teszi a kontaktszemélyek járványügyi elkülönítésére vonatkozó szabályok szigorítását. Sébastien Lecornu miniszterelnök a nap folyamán válságértekezletet tart a hantavírus okozta helyzet értékelésére.

A miniszter határozott igennel felelt arra a kérdésre, hogy Franciaország rendelkezik-e elegendő védőmaszkkal és diagnosztikai teszttel egy esetleges járványügyi válsághelyzet kezeléséhez.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

