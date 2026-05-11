  • Megjelenítés
Sosem volt ekkora veszélyben a német gazdaság húzóereje – Indulhatnak a bedőlések?
Üzlet

Sosem volt ekkora veszélyben a német gazdaság húzóereje – Indulhatnak a bedőlések?

MTI
A német kiskereskedők csaknem ötöde tartja egzisztenciálisan fenyegetettnek a vállalkozását, ami rekordmagas arány a müncheni ifo gazdaságkutató intézet áprilisi konjunktúrafelmérése szerint.

Az ifo intézet hétfőn ismertetett jelentése alapján a német vállalatok 8,1 százaléka látja veszélyben saját fennmaradását. A legsúlyosabb helyzet a kiskereskedelemben alakult ki, ahol az érintett cégek aránya 17,4 százalékra, történelmi csúcsra emelkedett.

A kutatók szerint a fogyasztók visszafogott költekezése mellett az online kereskedelem térnyerése és a külföldi diszkontszereplők erősödő versenye is rontja a hagyományos üzletek helyzetét. A szolgáltató szektorban a vállalatok 7,6 százaléka tartja magát egzisztenciálisan veszélyeztetettnek. A szálláshely-szolgáltatásban és vendéglátásban ez az arány megközelíti a 20 százalékot, míg a reklám- és piackutatási ágazatban 14,3 százalék.

Az ifo szerint sok nagyvállalat csökkenti PR- és marketingkiadásait, valamint kevesebb kölcsönzött munkaerőt alkalmaz. Az iparban az egzisztenciális fenyegetettséget érzékelő cégek aránya enyhén, 7,5 százalékra mérséklődött, de az exportorientált vállalatokat továbbra is magas energia- és nyersanyagköltségek, valamint az ázsiai versenytársakkal szembeni hátrányok terhelik. Az építőiparban az arány 7,3 százalékra emelkedett.

Az ifo szerint továbbra is gyenge a lakásépítési kereslet, amit az elhúzódó engedélyezési eljárások és a bankok óvatos hitelezési gyakorlata is súlyosbít.

Még több Üzlet

Újabb fertőzötteket találtak az óceánjárón: de a WHO szerint nincs ok pánikra

Kiadták a figyelmeztetést: veszélyes ciklon hoz éles fordulatot az időjárásban, jégeső, intenzív zivatarok jöhetnek délután

Kapitány István megszólalt a különadókról, lefordulás a magyar tőzsdén

A vállalatok ágazatoktól függetlenül három fő problémát neveztek meg: a gyenge keresletet és a megrendelések hiányát, az emelkedő működési és energiaköltségeket, valamint a növekvő bürokratikus terheket.

Az intézet szerint egyre több cég számol be likviditási nehézségekről is, mivel ügyfeleik takarékoskodnak vagy fizetésképtelenné válnak. A müncheni egyetem ifo gazdaságkutató intézete (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) szerint a német gazdaság elhúzódó válsága tovább fékezi a fogyasztást, miközben a vállalatok növekvő költségekkel és gyenge kereslettel szembesülnek.

Klaus Wohlrabe, az ifo felmérések vezetője úgy látja, hogy a gazdasági környezet továbbra is feszült, és a geopolitikai bizonytalanság miatt

a következő hónapokban is magas szinten maradhat a vállalati csődök száma.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kapitány István: az árrésstop és különadók kivezetésének még nincs itt az ideje
Megvan az egészségügyi miniszter csapata - Karikó Katalin is Hegedűs Zsolt miniszter tanácsadója lesz
Kapitány István megszólalt a különadókról, lefordulás a magyar tőzsdén
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility