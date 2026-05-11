Sosem volt ekkora veszélyben a német gazdaság húzóereje – Indulhatnak a bedőlések?

A német kiskereskedők csaknem ötöde tartja egzisztenciálisan fenyegetettnek a vállalkozását, ami rekordmagas arány a müncheni ifo gazdaságkutató intézet áprilisi konjunktúrafelmérése szerint.

Az ifo intézet hétfőn ismertetett jelentése alapján a német vállalatok 8,1 százaléka látja veszélyben saját fennmaradását. A legsúlyosabb helyzet a kiskereskedelemben alakult ki, ahol az érintett cégek aránya 17,4 százalékra, történelmi csúcsra emelkedett.

A kutatók szerint a fogyasztók visszafogott költekezése mellett az online kereskedelem térnyerése és a külföldi diszkontszereplők erősödő versenye is rontja a hagyományos üzletek helyzetét. A szolgáltató szektorban a vállalatok 7,6 százaléka tartja magát egzisztenciálisan veszélyeztetettnek. A szálláshely-szolgáltatásban és vendéglátásban ez az arány megközelíti a 20 százalékot, míg a reklám- és piackutatási ágazatban 14,3 százalék.

Az ifo szerint sok nagyvállalat csökkenti PR- és marketingkiadásait, valamint kevesebb kölcsönzött munkaerőt alkalmaz. Az iparban az egzisztenciális fenyegetettséget érzékelő cégek aránya enyhén, 7,5 százalékra mérséklődött, de az exportorientált vállalatokat továbbra is magas energia- és nyersanyagköltségek, valamint az ázsiai versenytársakkal szembeni hátrányok terhelik. Az építőiparban az arány 7,3 százalékra emelkedett.

Az ifo szerint továbbra is gyenge a lakásépítési kereslet, amit az elhúzódó engedélyezési eljárások és a bankok óvatos hitelezési gyakorlata is súlyosbít.

A vállalatok ágazatoktól függetlenül három fő problémát neveztek meg: a gyenge keresletet és a megrendelések hiányát, az emelkedő működési és energiaköltségeket, valamint a növekvő bürokratikus terheket.

Az intézet szerint egyre több cég számol be likviditási nehézségekről is, mivel ügyfeleik takarékoskodnak vagy fizetésképtelenné válnak. A müncheni egyetem ifo gazdaságkutató intézete (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) szerint a német gazdaság elhúzódó válsága tovább fékezi a fogyasztást, miközben a vállalatok növekvő költségekkel és gyenge kereslettel szembesülnek.

Klaus Wohlrabe, az ifo felmérések vezetője úgy látja, hogy a gazdasági környezet továbbra is feszült, és a geopolitikai bizonytalanság miatt

a következő hónapokban is magas szinten maradhat a vállalati csődök száma.

