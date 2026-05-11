Veszélyes, emberről emberre terjedő vírus bukkant fel - Emelkedik is a Covid-vakcina gyártójának árfolyama

A WHO május 2-án jelentette be a hantavírus megjelenését, miután az Atlanti-óceánon hajózó MV Hondius tengerjáró több utasa is megfertőződött. A kórokozó egy rágcsálók által terjesztett vírus, amely súlyos légúti megbetegedést okoz.

Az érintett törzs az Andok-vírus. A WHO szerint ez az egyetlen olyan hantavírusfaj, amely emberek között is képes terjedni. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a szervezet főigazgatója pénteken arról számolt be, hogy eddig nyolc esetet regisztráltak. A fertőzöttek közül hárman elhunytak, öt esetben pedig laboratóriumi vizsgálat is megerősítette a fertőzés tényét.

A hírek hatására a Moderna részvényei 7 százalékot emelkedtek a hétfői, piacnyitás előtti kereskedésben.

A drágulás azután indult meg, hogy a cég közölte: preklinikai kutatásokat folytat a vírussal kapcsolatban az amerikai hadsereg fertőző betegségekkel foglalkozó orvosi kutatóintézetével (USAMRIID) együttműködve. A vállalat tájékoztatása szerint ezek még korai fázisú vizsgálatok, amelyek jól mutatják az mRNS-platformjuk szélesebb körű alkalmazhatóságát.

Az Evercore ISI elemzői ugyanakkor rámutattak, hogy a hantavírus nem jelent érdemi bevételi lehetőséget a Moderna számára. "A hantavírus ritka előfordulású, strukturálisan kis piacot jelent. Az esetleges túlzott árfolyammozgásokat inkább hangulatalapúnak, semmint fundamentálisnak tartjuk" - írták május 7-i elemzésükben. A szakértők hozzátették, hogy a Moderna részvényeit a nagyszámú kisbefektető jelenléte miatt a járványügyi hírek rendszerint a valós üzleti hatásokon messze túlmutatóan mozgatják.

A Moderna mellett más biotechnológiai cégek papírjai is erősödtek. Az Inovio Pharmaceuticals árfolyama 11 százalékot, a Novavaxé pedig 5 százalékot ugrott a kereskedés korai szakaszában.

Az MV Hondius időközben a Kanári-szigetekhez tartozó Tenerifén kötött ki, miután több napig várakozott a partoknál a kikötési engedélyre. Az utasok és a személyzet szigorú egészségügyi protokollok betartásával kezdték meg a partraszállást. A hatóságok több ország bevonásával koordinálják a tesztelést, az elkülönítést és a hazaszállítást.

