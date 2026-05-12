A gárdonyi lakosok és a Greenpeace pert nyertek a Mollal szemben

Gárdony közelében korábban egy termékvezetékből mintegy félmillió liter – nagyjából egy úszómedencényi – gázolaj és benzin folyt a talajba. A Greenpeace szerint
a környezetkárosítás jelentős része ráadásul azután következett be, hogy a Mol már észlelte a problémát.
A zöldszervezet többször bírálta a vállalatot, mivel a baleset nagyrészt megelőzhető lett volna. Ezen felül hiányolták a körülményekről szóló átlátható tájékoztatást és a kármentesítés pontos terveit is.
A kormányhivatal jóváhagyott egy vitatott kármentesítési tervet. Ez a dokumentum a folyamat lezárása után a jogszabályi határértéknél akár 342-szer nagyobb mennyiségű káros anyag jelenlétét is engedélyezte volna az izolációs falon belüli talajban. Emiatt a helyiek és a környezetvédő szervezet a bírósághoz fordultak.
A Veszprémi Törvényszék a felpereseknek adott igazat. A bíróság megállapította, hogy a kormányhivatal érdemi vizsgálat és indokolás nélkül, kritikátlanul emelte be saját határozatába a Mol dokumentációját. A döntést elsősorban súlyos eljárásjogi hibák miatt semmisítették meg. A jogszabályok ellenére ugyanis nem vonták be érdemben az érintett önkormányzatot az eljárásba. Továbbá a határozatból az sem derült ki, hogy pontosan mely ingatlanokra vonatkozik. Ez a hiányosság hátrányos helyzetbe hozta a kártérítésük miatt aggódó lakosokat.
Bár a Mol korábban utalt egy esetleges új, szigorúbb kármentesítési célállapot kitűzésére, a most megsemmisített hatósági döntés erre nem kötelezte a céget. A környezetvédők és a gárdonyiak abban bíznak, hogy a megismételt eljárás során már lényegesen szigorúbb előírásokat határoznak meg a vállalat számára. Ezeknek garantálniuk kell a terület tényleges kármentesítését.
