Albániában járt Jászai Gellért

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója Tiranában folytatott tárgyalásokat Edi Rama albán miniszterelnökkel a vállalatcsoport albániai hosszú távú stratégiájáról és digitális infrastruktúra-fejlesztési terveiről.

A 4iG közlése szerint a megbeszélések középpontjában a cégcsoport albániai jelenlétének további erősítése, valamint a helyi távközlési leányvállalatán, a One Albanián keresztül megvalósuló telekommunikációs és szolgáltatásfejlesztési programok álltak. Ezek célja az ügyfélélmény további javítása, illetve a hálózati infrastruktúra korszerűsítésének és bővítésének felgyorsítása Albániában. A 4iG Csoport a nyugat-balkáni ország egyik legjelentősebb külföldi befektetője.

A tárgyalások során kiemelt témaként szerepelt az Egyiptom és Albánia között tervezett EAGLE (Egypt-Albania Gateway Link to Europe) tengeralatti adatkábel-projekt is.

A beruházás célja egy nagy kapacitású digitális adatfolyosó létrehozása Észak-Afrika, a Közel-Kelet, a Nyugat-Balkán és Európa között. A projekt emellett hozzájárulhat a következő generációs balkáni optikai gerinchálózat fejlesztéséhez és a nemzetközi adatkapcsolatok további erősítéséhez.

A 4iG Csoport a közelmúltban együttműködési megállapodást kötött a görög Grid Telecom vállalattal egy Albánia és Görögország közötti nagy kapacitású digitális összeköttetés fejlesztéséről, amely az EAGLE projekt regionális infrastruktúrájához is kapcsolódhat.

A felek áttekintették továbbá az albániai adatközponti beruházásokban rejlő lehetőségeket, amelyek szorosan kapcsolódnak a tervezett tengeralatti kábelprojektekhez és a regionális optikai gerinchálózati fejlesztésekhez, és a 4iG hosszú távú digitális infrastruktúra-stratégiájának meghatározó elemeit képezik.

A közlemény szerint Albánia a 4iG egyik kiemelt stratégiai partnere a nyugat-balkáni régióban, ahol a vállalatcsoport hosszú távon is jelentős növekedési és beruházási potenciállal számol.

