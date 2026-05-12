Árfolyamellenszélben dolgozik a Richter, de hosszú távon nem ez számít

Az árfolyamhatás a bevételben 7 százalékpontos, a tisztított EBIT-ben pedig 12 százalékpontos negatív hatást jelentett. Árfolyamszűrten 5,9 százalékos volt a bevételek növekedése - mondta el Kovács László.

Alapvetően a negyedév megfelelt a várakozásoknak,

az innovatív termékek húzták a számokat és idén a bioszimiláris szegmens is hozzájárult egy masszív növekedéssel.

A biotechnológia soha nem látott növekedést mutatott, a nőgyógyászati üzletágat szállítási időzítések fogták vissza, például Kínában a sürgősségi fogamzásgátlók.

A Vraylar dollárban 18 százalékkal növekedett, a felírási számokban pedig 30 százalékos növekedést látott a Richter saját hálózatában, de a készletezések miatt ennél gyengébb dinamika látszik. A Reagila soha nem fogja megközelíteni a Vraylart, mert máshogy működik az európai piac, mint az amerikai – tette hozzá Kovács László.

A tisztított EBIT az árfolyamhatásokkal együtt is emelkedett, részben a mérföldkő-bevételeknek, részben a hatékonyságjavítási lépéseknek köszönhetően. Két tényezőhöz kötődik mérföldkő bevétel, az egyik a denozumab amerikai bevezetése kapcsán, valamint a CNS üzletágban fázis III-ba került egy terápia.

A hatékonyságjavítási intézkedések hatásai már érződnek, a működési költségekben most segített az árfolyam - mondta el a gazdasági igazgató.

A k+f-ben a bioszimiláris portfólió elért egy olyan szintre, amivel nagységrendekkel kevesebbet kell költeni, ez akkor fog változni, ha a cég talál egy olyan amerikai partnert, akivel tovább fejleszt. Ha nem lesz ilyen, akkor ezen a szinten maradhat. A biotechnológia már második negyedéve pozitív profitot ért el, de nincs még steady state-ben a Richter az üzletágban.

A hosszú távú stratégiában szereplő, a CNS-en kívüli profit megduplázódásához komoly hatékonyságjavítás kell, ilyen például most a felhő alapú IT-rendszerek bevezetése, ami megjelenik a költségekben, az eredménykimutatásban.

A Richter történetének második szabad cash flow-ját sikerült realizálni, rekordközeli, ami mutatja az üzlet minőségét és ellenállóképességét – emelte ki Kovács László.

2026-ra vonatkozóan a Richter magabiztos abban, hogy az előrejelzést tudja teljesíteni. A jövővel kapcsolatban Kovács László hozzátette, hogy a Fylrevy bevezetése 2026-ban elkezdődik, emellett a bioszimiláris portfólió erősödése és az AbbVie-vel közös k+f projekt biztosíthatja a növekedést.

A kilátásokkal kapcsolatban Kovács László megerősítette, hogy folytatódik az akvizíciós stratégia. A menedzsment elkötelezett, felhatalmazást is kapott nagyobb tranzakciókra a közgyűléstől, olyan cégeket, termékeket céloz a vállalat, amelynek magas a jövedelemtermelő képessége, nagyon komoly erőket fordít a cég arra, hogy megtalálja ezeket – mondta el Kovács László.

A pipeline-nal kpacsolatban Kovács László elmondta, hogy a nőgyógyászatban öt új preklinikai fázisba lépett program van, ebből a 2030-as évek második felére akár új gyógyszerkészítmény lehet.

Rövid távon árfolyamellenszélben dolgozik a Richter, de hosszabb távon az innováció, a betegelérés és a cash-termelő képesség határozza meg a cég teljesítményét.

A Richternek nem feladata a monetáris politika, hanem az, hogy mit tudnak tenni az olyan külső tényezőkkel ellen, mint a forint erősödése. A dollárra hosszú távú fedezeti politika van a Richternél, 6 negyedévre szóló, gördülő fedezés van a dollárral szemben, a cél, hogy amikor a Richter belép egy új negyedévbe, 50 százalék fedezve legyen. Rövid távon lehet fedezni az árfolyammozgásokat, hosszabb távon pedig hatékonysági intézkedéseket lehet tenni – mondta el Kovács László.

A gazdasági vezető megerősítette, hogy a 200 milliónak eurónak megfelelő osztalékot alaposztalékként 2035-ig fizetni tud a Richter. Ameddig nincs olyan M&A tranzakció, amire ezt felhasználják, addig tud extra osztalékot is fizetni.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio