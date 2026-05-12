Barry Eichengreen: Az arany zord üzenete

Barbár relikvia vagy a szuverenitás végső záloga? Miközben az arany ára a közelmúlt geopolitikai válságai alatt váratlanul ingadozott, akár még zuhant is, a jegybankok soha nem látott ütemben halmozzák fel készleteiket. Az aranyláz hátterében nem is a profitvágy, hanem az amerikai szankcióktól való félelem és a globális bizalom megrendülése áll? A trezorok mélyén zajló mozgások egy új, töredezett világrend és a deglobalizáció félreérthetetlen jelei.

Az arany talán „barbár relikvia”, ahogy egykor John Maynard Keynes fogalmazott, de a jegybankok számára továbbra is ez a legkedveltebb relikvia. A feltörekvő piaci jegybankok a 2008-as globális pénzügyi válság óta folyamatosan halmozzák fel aranytartalékaikat, több mint megduplázva állományukat.

Vajon az iráni háború kitörése óta tapasztalt rendellenes aranyármozgások megkérdőjelezik ezt a stratégiát, vagy valami egészen más zajlik a háttérben?

Az arany vonzereje abból fakad, hogy biztonságos menedékeszköznek és infláció elleni védelemnek tartják. Márciusban azonban – közvetlenül a háború kezdete után –, amikor az eseményeknek elvileg mindkét okból támogatniuk kellett volna az arany iránti keresletet, az arany dollárban számolt ára 10 százalékkal esett. Áprilisban az árfolyam lényegében stagnált. Nyilvánvalóvá vált tehát, hogy az arany nem egészen az a biztos menedék és inflációs fedezet, aminek a befektetők gondolták.