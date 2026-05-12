Bejelentést tett a Pentagon: már a legújabb, veszélyesnek tartott mesterséges intelligencia védi a rendszereiket
Az amerikai védelmi minisztérium az Anthropic Mythos nevű kiberbiztonsági mesterségesintelligencia-modelljét használja a szövetségi kormányzati rendszerek szoftveres sebezhetőségeinek felkutatására és javítására. Mindezt úgy teszik, hogy közben éppen az Anthropictól való függetlenedésen dolgoznak. A témával a május 28-ai Financial IT konferenciánk kiberbiztonsági szekciójában is foglalkozunk majd.

A Pentagon technológiai vezetője kedden jelentette be, hogy

a Mythos modellt már aktívan alkalmazzák az Egyesült Államok kormányzati informatikai infrastruktúrájának védelmére.

A mesterséges intelligencia fő feladata a biztonsági rések azonosítása, valamint azok javításának támogatása a különböző rendszerekben.

A helyzetet különösen érdekessé teszi, hogy a védelmi minisztérium egyidejűleg a beszállítóváltás felgyorsításán is dolgozik. A Pentagon tehát paradox helyzetbe került. Egyrészt a kibervédelmi feladatokban aktívan támaszkodik az Anthropic technológiájára, másrészt párhuzamosan igyekszik csökkenteni a függőségét az MI-fejlesztő vállalattól.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

