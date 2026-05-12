Elromlott a hangulat a magyar tőzsdén
Elromlott a hangulat az európai tőzsdéken, eséssel fejezte be a keddi kereskedést a BUX-index is,.

Ma a BUX-index 1,3 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esett,

a Magyar Telekom árfolyama kivétel, amely 0,3 százalékkal került feljebb. A Mol árfolyama 0,1 százalékos mínuszban áll, a Richter árfolyama 1,8 százalékot esett a negyedéves gyorsjelentést követően, míg az OTP árfolyama 2,2 százalékos mínuszban zárt az utolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítettek, a Gránit Bank és a BIF állt a lista élén 4,8 illetve 2,7 százalékos emelkedéssel, az Opus és a Rába állt ma a sor végén.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 13,0 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

