Kemény szavakkal üzent Tarr Zoltán: bejelentette, mihez kezdenek a korábbi rendszer kulturális örökségével

A politikus expozéjában hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt vissza akarja adni a kultúrát az alkotóknak és a közönségnek. Úgy fogalmazott:
a kultúra nem a hatalom díszítőeleme.
A leköszönő kormány azonban Tarr Zoltán szerint a nyitott intézmények helyett a központosítást és a kultúrharcot választotta. Tarr szerint a Fidesz intézkedései politikai irányítás alá vonták a kulturális szférát, így a szakmai függetlenséget felváltotta a lojalitás. A miniszterjelölt kiemelte a műemlékvédelemben végzett pusztítást, a megkérdőjelezhető várépítéseket és a Magyar Rádió történelmi épületeinek lebontását. Emellett bírálta a filmek és a könyvek piacának politikai alapú befolyásolását is. Úgy vélte,
Magyarország egy abuzált ország, amelynek ébredését éppen a kultúra támogathatja a leghatékonyabban.
Tárcáját egyfajta "helyreállítási minisztériumként" jellemezve számos konkrét intézkedést jelentett be.
Megígérte a kiszámítható és átlátható finanszírozás megteremtését, valamint több vitatott korábbi döntés visszavonását. Ennek jegyében megszüntetik a szakmaiatlan összevonásokkal létrehozott Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központot. Leállítják a múzeumok felesleges költöztetését, továbbá megkezdik az Iparművészeti Múzeum felújítását. Emellett teljes körűen átvilágítják a Nemzeti Kulturális Alap működését, az elmúlt időszak döntéseit és a közművelődési pályázatokat is. Kiemelt célként jelölte meg a független színházi társulatok átlátható támogatását, valamint a vizuális kultúra visszavezetését a közoktatásba.
A művelődési bizottság meghallgatása meglepően békés hangulatban telt. Szentkirályi Alexandra fideszes elnök és párttársa, Csibi Katalin arra kérték a miniszterjelöltet, hogy az elmúlt tizenhat év jól működő elemeit ne vessék el. Tarr erre reagálva kijelentette, hogy
nem rombolni akarnak, és ami jól működött, azt megtartják.
Ugyanakkor nyomatékosította, hogy a múltbeli hibákat és visszaéléseket mindenképpen feltárják.
A miniszterjelölt egyértelművé tette:
vége annak a korszaknak, amikor egy-egy politikushoz vagy ideológushoz kötötték a hazai kultúrát és oktatást.
Tarr Zoltán ehelyett széles körű szakmai egyeztetéseket ígért. Kiemelte, hogy a leendő kabinet az egész ország kormánya kíván lenni, ahol minden társadalmi és politikai oldal értékeinek meglesz a helye a kulturális kánonban. Hozzátette, hogy az országnak és a kulturális életnek most meg kell tanulnia élni az újonnan visszanyert szabadsággal.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Krizsán Csaba
Kármán András: idén már nem lesz módosítás az szja-rendszerben
Egyszerűen nem fog beleférni szerinte. Az áfában viszont lát lehetőséget.
Kimondta Ursula von der Leyen: Brüsszel könyörtelenül le fog csapni a Metára és a TikTokra
Árucikként kezelik gyermekeink figyelmét?
Összeállt két techóriás: hetek munkáját végzi el órák alatt a most bemutatott mesterséges intelligencia
Jelentős összegeket lehet megspórolni a vállalatoknak.
Váratlanul leállt a szomszédos atomerőmű: komoly figyelmeztetés érkezett Magyarországnak
"A helyzet már a rendszer határait feszegeti."
A gárdonyi lakosok és a Greenpeace pert nyertek a Mollal szemben
Egy szennyezési ügyben.
Május 20-ig lehet rendelkezni az 1%-ról: alapítványokat ajánl a Portfolio
A Portfolio Csoport szubjektív ajánlósorozatának második része.
A koronavírushoz hasonló világjárvány fenyegeti az emberiséget? – Megszólaltak a szakértők
Jelentősek a különbségek.
Visszajön a kata, megváltozik a vállalati különadók rendszere is - Nagy bejelentést tett Kármán András
Jelentős adóátalakítás jöhet Magyarországon.
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni. Azonban nagyok a különbségek a maximális hitelösszeg, futamidő és feltétek területén. Felmerül a kérdés, hogy a
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.