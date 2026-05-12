Kemény szavakkal üzent Tarr Zoltán: bejelentette, mihez kezdenek a korábbi rendszer kulturális örökségével

A politikus expozéjában hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt vissza akarja adni a kultúrát az alkotóknak és a közönségnek. Úgy fogalmazott:

a kultúra nem a hatalom díszítőeleme.

A leköszönő kormány azonban Tarr Zoltán szerint a nyitott intézmények helyett a központosítást és a kultúrharcot választotta. Tarr szerint a Fidesz intézkedései politikai irányítás alá vonták a kulturális szférát, így a szakmai függetlenséget felváltotta a lojalitás. A miniszterjelölt kiemelte a műemlékvédelemben végzett pusztítást, a megkérdőjelezhető várépítéseket és a Magyar Rádió történelmi épületeinek lebontását. Emellett bírálta a filmek és a könyvek piacának politikai alapú befolyásolását is. Úgy vélte,

Magyarország egy abuzált ország, amelynek ébredését éppen a kultúra támogathatja a leghatékonyabban.

Tárcáját egyfajta "helyreállítási minisztériumként" jellemezve számos konkrét intézkedést jelentett be.

Megígérte a kiszámítható és átlátható finanszírozás megteremtését, valamint több vitatott korábbi döntés visszavonását. Ennek jegyében megszüntetik a szakmaiatlan összevonásokkal létrehozott Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központot. Leállítják a múzeumok felesleges költöztetését, továbbá megkezdik az Iparművészeti Múzeum felújítását. Emellett teljes körűen átvilágítják a Nemzeti Kulturális Alap működését, az elmúlt időszak döntéseit és a közművelődési pályázatokat is. Kiemelt célként jelölte meg a független színházi társulatok átlátható támogatását, valamint a vizuális kultúra visszavezetését a közoktatásba.

A művelődési bizottság meghallgatása meglepően békés hangulatban telt. Szentkirályi Alexandra fideszes elnök és párttársa, Csibi Katalin arra kérték a miniszterjelöltet, hogy az elmúlt tizenhat év jól működő elemeit ne vessék el. Tarr erre reagálva kijelentette, hogy

nem rombolni akarnak, és ami jól működött, azt megtartják.

Ugyanakkor nyomatékosította, hogy a múltbeli hibákat és visszaéléseket mindenképpen feltárják.

A miniszterjelölt egyértelművé tette:

vége annak a korszaknak, amikor egy-egy politikushoz vagy ideológushoz kötötték a hazai kultúrát és oktatást.

Tarr Zoltán ehelyett széles körű szakmai egyeztetéseket ígért. Kiemelte, hogy a leendő kabinet az egész ország kormánya kíván lenni, ahol minden társadalmi és politikai oldal értékeinek meglesz a helye a kulturális kánonban. Hozzátette, hogy az országnak és a kulturális életnek most meg kell tanulnia élni az újonnan visszanyert szabadsággal.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Krizsán Csaba