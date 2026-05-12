Készítik a pénzügyi rendszert a legrosszabbra: beláthatatlan pusztítást hozhat a legújabb amerikai mesterséges intelligencia

Christine Lagarde, az EKB elnöke egy spanyolországi rendezvényen beszélt az Anthropic által fejlesztett Mythos modellről. Ezt a mesterséges intelligenciát eredetileg számítógépes kódok sérülékenységeinek feltárására hozták létre.

Kiberbiztonsági szakértők szerint azonban a banki informatikai rendszerek elleni támadások hatékonyságát is drasztikusan növelheti.

A modellhez egyelőre kizárólag amerikai cégek férhetnek hozzá. Lagarde ezt olyan helyzetnek nevezte, amely egyenlőtlen versenyfeltételeket teremt az Egyesült Államok és a világ többi része között.

Az EKB elnöke hangsúlyozta, hogy az intézmény aktívan dolgozik az ellenintézkedéseken. Erre azért van szükség, hogy felkészüljenek egy olyan forgatókönyvre, amelyben egy ellenséges állami szereplő hozzáfér a modellhez. Lagarde szerint egy ilyen támadás leginkább államilag támogatott szereplőktől várható, mivel a kivitelezéshez hatalmas számítási kapacitás szükséges. Az EKB bankfelügyeleti szakemberei már elkezdték felmérni az eurózóna bankjainak felkészültségét. Ennek során azt vizsgálják, mennyire tudnak védekezni az új generációs, kiberbiztonságra fókuszáló AI-modellek jelentette fenyegetések ellen.

Az Európai Bizottság a hét elején közölte, hogy az Anthropic tájékoztatta őket a Mythos képességeiről. Jelenleg azt vizsgálják, milyen hatással lehet a modell az uniós szakpolitikákra és jogszabályokra.

Japán szintén gyorsan reagált a helyzetre. Katajama Szacuki pénzügyminiszter kedden bejelentette, hogy az ország egy köz- és magánszféra bevonásával működő munkacsoportot állít fel. Ennek feladata

a Mythos által a pénzügyi rendszerre jelentett kiberbiztonsági kockázatok kezelése lesz.

A miniszter ezt a bejelentést azon a napon tette, amikor Tokióban tárgyalt Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel. Katajama kiemelte: a csoport célja, hogy a pénzügyi és technológiai szektor, valamint a döntéshozók közösen értékeljék a mesterséges intelligenciából fakadó potenciális fenyegetéseket.

A japán Pénzügyi Szolgáltatási Ügynökség (FSA) tájékoztatása szerint a munkacsoport első ülését csütörtökön tartják, összesen harminchat résztvevővel. A tagok között megtalálhatók a nagybankok, az internetes bankok és a japán jegybank képviselői, valamint az Anthropic és az OpenAI japán részlegei is. Az ülést a Mizuho Financial Group informatikai biztonsági vezetője, Terai Oszamu irányítja. A munkacsoport megvitatja a sérülékenységek felfedezésekor követendő eljárásokat, a szükséges védelmi intézkedéseket, továbbá a nem teljesen elhárítható fenyegetésekre vonatkozó incidenskezelési terveket. Az FSA emellett fontolóra veszi az amerikai és más külföldi hatóságokkal történő információmegosztást is.

Az Anthropic maga is elismerte, hogy a Mythos alkalmas lehet a visszaélésekre. Éppen ezért a modellt egyelőre csak zárt tesztkörnyezetben, szűk kör számára tették elérhetővé. A vállalat ugyanakkor elindította a Project Glasswing nevű programot, amely korlátozott számú szervezetnek kínál hozzáférést védelmi célokra. Az FSA szerint a japán bankok körében is egyre nagyobb az érdeklődés a program iránt, bár hivatalos csatlakozási kérelmet egyelőre nem erősítettek meg.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images