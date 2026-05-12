Masszív beruházást jelentett be a Tesla

A Tesla csaknem 250 millió dollárt fektet be a Berlin melletti gyárának akkumulátorcella-gyártásába. A beruházás célja a kapacitás jelentős növelése és az európai ellátási lánc megerősítése.

Az amerikai elektromosautó-gyártó kedden jelentette be, hogy bővíti az akkumulátorcellák gyártókapacitását a német fővárostól délkeletre fekvő, grünheidei üzemében.

A fejlesztésnek köszönhetően az éves kapacitás a korábbi 8 gigawattóráról 18 gigawattórára emelkedik.

A vállalat közleménye szerint a termelés felfuttatása a munkaerőigény jelentős növekedésével jár. Ez a bővülés várhatóan kifejezetten kedvezően hat majd a térség foglalkoztatási helyzetére.

A Tesla tervei alapján 2027-től a grünheidei telephelyen a teljes termelési folyamatot integrálják. Így az akkumulátorcelláktól kezdve a kész elektromos járművekig mindent egy helyen állítanak majd elő.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images