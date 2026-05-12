Módosított idei várakozásain a Magyar Telekom: mutatjuk a főbb számokat

Csökkent az első negyedévben a Magyar Telekom bevétele év/év alapon, ami leginkább a rendszerintegráció/IT üzletág számlájára írható. Az eredmények azonban minden főbb soron növekedtek, a marzsok javultak, és az elemzői várakozásokat is felül tudták teljesíteni. A menedzsment frissítette 2026-os célkitűzéseit, a távközlési cégeknél kiemelten figyelt eredményességi mutató, az EBITDA AL és az osztalék alapját képező módosított nettó eredményre optimistább most a cég, mint 3 hónappal ezelőtt.

Kismértékben, 1 százalékkal elmaradt az elemzői konszenzustól a Magyar Telekom első negyedéves bevétele, a főbb eredménysorokon azonban felülteljesítette a piaci várakozásokat a cég – derül ki a társaság ma, piaczárás után közzétett gyorsjelentéséből. A távközlési cég bevétele csökkent az időszakban az előző év azonos időszakához képest, az eredmények szintjén azonban stabil növekedésről számolt be.

Mi mozgatta az eredményeket?

238 milliárd forintos bevétellel zárta 2026 január-márciusi időszakát a Magyar Telekom, ami 1,5 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbi szinthez képest. A csökkenés elsősorban a rendszerintegráció/IT üzletág számlájára írható, de a mobilkészülék-export tevékenység is folyamatosan csökken - derül ki a vállalat közleményéből.

Ami az egyes szegmenseket illeti, a mobil bevételek éves szinten közel változatlanok maradtak, 140,5 milliárd forintot tettek ki 2026 első negyedévében, ami a mobil adat bevétel folytatódó növekedését, illetve az ezt ellensúlyozó alacsonyabb mobil készülékértékesítés együttes hatását tükrözi. Egy átlagos ügyfél havi mobiladat-felhasználása az idei év első negyedévében 15,9 GB-ot tett ki, ami közel 20 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi értékhez képest, emellett a társaság ügyfélbázisa is gyarapszik: a mobil SIM kártyák száma 1,8 százalékkal 6,6 millióra nőtt. Ami a hálózatfejlesztéseket illeti, a mobilhálózat tekintetében a lakosságszám-arányos kültéri 5G lefedettség 86 százalék volt.

A vezetékes bevételek szintén közel stagnáltak év/év alapon, 78,3 milliárd forintot tettek ki 2026 első negyedévében. Az optikai vezetékes internet előfizetők száma 10,6 százalékkal 1,1 millióra, az IPTV előfizetők száma pedig 2,4 százalékkal 1,4 millióra nőtt az első negyedévben, így a vezetékes szélessávú bevétel növekedése és a készülékértékesítés emelkedése ellensúlyozta a hang alapú kiskereskedelmi bevétel és adat bevétel csökkenést. A Telekom több mint 70 ezerrel növelte a negyedévben gigabit-képes hozzáférési pontjainak számát, így vezetékes hálózatának 86 százaléka már gigabit-képes.

A rendszerintegrációs és informatikai bevételek 16 százalékkal csökkentek éves szinten, és 19,3 milliárd forintot tettek ki 2026 első negyedévében. A csökkenés a magyarországi éven belül eltérő projekt eloszlást és a bázis időszakban jelen lévő nagy értékű projektek hiányát tükrözi. Ezek összességében ellensúlyozták az észak-macedón RI/IT bevételek javulását.

A mobil készülékértékesítésből származó bevétel 11,9 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, amit a harmadik feles exportértékesítés csökkentésének hatása okozott. A vezetékes készülékértékesítés bevétel 20,1 százalékkal nőtt 2026 első negyedévében, a magyarországi kedvezőbb ajánlatoknak köszönhető magasabb értékesítési volumen következtében.