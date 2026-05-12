Sam Altman vallomása: hajmeresztő követelésekkel állt elő Elon Musk, kiakadtak a kutatók az OpenAI-nál

Altman kedden esküdtszék előtt tett vallomást az oaklandi (kaliforniai) bíróságon. A pert a világ leggazdagabb embere indította az OpenAI ellen. Musk a keresetében az OpenAI profitorientált szervezetté alakításának visszafordítását követeli. Emellett több mint 100 milliárd dolláros kártérítésre is igényt tart. A per kimenetele dönthet a jelenleg 852 milliárd dollárra értékelt vállalat sorsáról.
A vezérigazgató vallomása szerint Musk a 2015-ös alapítástól egészen a 2018-as távozásáig folyamatosan a társaság feletti irányítás megszerzésére törekedett. Altman elmondta, hogy Musk egy ponton a cég tulajdonrészének 90 százalékát követelte. Később a tárgyalások során ugyan csökkentette az igényét, de a többségi részesedéshez mindvégig ragaszkodott. Még az is felmerült, hogy az OpenAI-t beolvasztják a Teslába.
Az egyik különösen hajmeresztő pillanatban a társalapítóim megkérdezték, mi történik, ha meghal. Elon azt válaszolta, hogy nem gondolkodott rajta sokat, de talán az irányítás a gyerekeire szállna
– idézte fel Altman. Hozzátette, hogy Musk kijelentette: csak olyan cégeknél hajlandó dolgozni, amelyeket teljesen az irányítása alatt tart. "Rendkívül kényelmetlenül éreztem magam ettől. Az OpenAI-t részben azért alapítottuk, mert úgy gondoltuk, hogy az általános mesterséges intelligenciát nem szabad egyetlen ember kezébe adni. Függetlenül attól, hogy milyen jók a szándékai" – magyarázta a vezérigazgató.
Az OpenAI álláspontja szerint Musk egyáltalán nem ellenezte a szervezet profitorientálttá alakítását, amíg úgy tűnt, hogy ő irányíthatja azt. Szerintük a nonprofit küldetés elárulásával kapcsolatos vádak csupán egy hosszú ideje tartó bosszúhadjárat részei. Altman elmondta, komolyan tartott attól, hogy Musk bosszút áll rajtuk a szakításuk után. Ez a félelme abból fakadt, hogy a milliárdos köztudottan kiszámíthatatlan természetű.
Altman beszámolt arról is, hogy Musk 2018-as távozása bizonyos szempontból kifejezetten javította a morált. A vezérigazgató elmondta, hogy az érzései vegyesek voltak a távozással kapcsolatban. Szerinte ugyanis Musk nem értette meg, hogyan kell egy jó kutatólaboratóriumot vezetni, és ezzel demotiválta a kulcsfontosságú szakembereiket. Musk állítólag arra kérte Greg Brockmant és Ilja Szuckevert, hogy készítsenek egy teljesítményalapú listát a kutatókról. Ezután rangsorolniuk kellett volna őket, hogy aztán kíméletlenül, mintegy láncfűrésszel vágják meg a létszámot. Ez a hozzáállás súlyosan rombolta a csapat morálját.
