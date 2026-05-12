Vegyesen zárt Amerika
Továbbra is az iráni helyzet körüli fejlemények határozzák meg a hangulatot a piacokon, most leginkább bizonytalanságot lehet látni, miután egyre kevésbé tűnik valószínűnek a háború gyors lezárása. Trump korábban arról beszélt, hogy nagyon törékeny a nagyjából egy hónapja érvénybe lévő tűzszünet, Irán pedig elfogadhatatlan ellenajánlatot küldött az amerikai béketervre. Egyes nemzetközi sajtóértesülések szerint az elnök a nagyszabású katonai műveletek újraindítását is fontolgatja, bár erre valószínűleg csak a kínai útja után kerülhet sor. A tengerentúli tőzsdéken nagy volt a bizonytalanság, a vezető indexek vegyes képet mutattak a kereskedés végén.  Itthon a Richterre figyeltek a befektetők, a gyógyszergyártó ma reggeli gyorsjelentéséből kiderült, hogy megszenvedte a forinterősödést, de a teljes évre vonatkozó előrejelzését megerősítette a menedzsment.
A vezető amerikai tőzsdeindexek közül a Dow és az S&P lényegében véve stagnált (rendre +0,1% és -0,2%), míg a Nasdaq 0,7 százalékkal került lejjebb.

A Nasdaq 1 százalék feletti mínuszban

A Dow Jones már a pozitív tartományba került (+0,2%), mitán Donald Trump vámjairól jó hír érkezett az importőr cégeknek: az állam durván 35 milliárd dollárt visszafizet nekik. Az S&P 500 ugyanakkor még mindig 0,4, a Nasdaq 1,1 százalékos esést jelez.

Kimondta a bíróság: Donald Trump túllépte a hatáskörét, elképesztő összeget fizet most vissza kamatostul az Egyesült Államok

Az amerikai Vám- és Határvédelmi Hivatal (CBP) május 11-ig összesen 35,46 milliárd dollárnyi visszatérítést hagyott jóvá kamatokkal együtt. Ezeket a Donald Trump által tavaly kivetett, de később a bíróság által jogellenesnek minősített vámok után fizetik vissza. Egy kedden benyújtott bírósági dokumentum szerint az importőrök tömegesen nyújtották be az igényeiket.

Konkrét neveket mutatunk - Ezek a legforróbb részvények most a profik szerint!

A Portfolio Investment Day konferencián az elemzők és szakértők konkrét részvényötleteket osztottak meg: az európai bankszektortól a latin-amerikai olajtársaságokon át a Samsungig és a hazai blue chipekig terjedt a paletta. Külön figyelmet kapott a Hormuzi-szoros körüli geopolitikai feszültség, ahol a szakértők szerint akár 200 dollár közelébe is emelkedhet az olajár, miközben az arany, az urán és a mezőgazdasági termények is izgalmas befektetési lehetőségként merültek fel.

Esik Amerika

Egyre nagyobb a zakó a technológiai szektorban, a Nasdaq már 1,8 százalékos esést jelez, az S&P 500 0,9, a Dow Jones 0,3 százalékkal került lejjebb.

Elromlott a hangulat a magyar tőzsdén

Elromlott a hangulat az európai tőzsdéken, eséssel fejezte be a keddi kereskedést a BUX-index is,.

Masszív beruházást jelentett be a Tesla

A Tesla csaknem 250 millió dollárt fektet be a Berlin melletti gyárának akkumulátorcella-gyártásába. A beruházás célja a kapacitás jelentős növelése és az európai ellátási lánc megerősítése.

Esnek az amerikai tőzsdék

Gyengüléssel kezdik a napot az amerikai tőzsdék, a Dow 0,5 százalékkal került lejjebb, az S&P 500 0,4 százalékot esett, a Nasdaq pedig 0,5 százalékot csökkent. A korábbi csúcsdöntés után hangulatromlás látszik a piacokon, részben az iráni feszültségek felerősödése nyomán emelkedő olajárak miatt, de a nyitás előtt érkezett inflációs adatok sem nyugtatták meg a befektetőket. A vártnál magasabb áprilisi fogyasztói árindex érkezett az Egyesült Államokból kedd délután, ami komolyan keresztülhúzhatja a Fed kamatcsökkentési pályáját. Az infláció éves alapon 3,8 százalékra gyorsult a márciusi 3,3 százalékról, és a maginfláció is feljebb kúszott.

Ezt nem teszi zsebre a Fed; itt az iráni válság

A vártnál magasabb áprilisi fogyasztói árindex érkezett az Egyesült Államokból kedd délután, ami komolyan keresztülhúzhatja a Fed kamatcsökkentési pályáját. Az infláció éves alapon 3,8 százalékra gyorsult a márciusi 3,3 százalékról, és a maginfláció is feljebb kúszott.

Egyre jelentősebb mínuszban a Richter a gyorsjelentés után

Már 1,7 százalékos mínuszban van a Richter árfolyama, miután kiderült, hogy az elemzői várakozásokkal szemben nem nőtt, hanem visszaesett a bevétel, és a bruttó fedezet az első negyedévben. A dollárral és az euróval szembeni forinterősödés hatása jelentős volt, a cég közlése szerint 7 százalékpontot rontott az árfolyamhatás, árfolyamszűrt alapon ugyanis közel 6 százalékkal nőtt a gyógyszergyártási bevétel, és a cégnél kiemelten figyelt tisztított EBIT is kétszámjegyű ütemben emelkedett volna év/év alapon.

Kovács László, a Richter gazdasági igazgatója jelentés után elmondta, hogy nem mindig akkor jó a helyzet, amikor szépek a számok és nem mindig akkor kell megijedni, ha nem olyan szépek . A forint árfolyam befolyásol, de az alaptevékenységet nem ez határozza meg – tette hozzá.

Árfolyamellenszélben dolgozik a Richter, de hosszú távon nem ez számít

Megszenvedte a forinterősödést a Richter, túl optimisták voltak az elemzők

Az eladói nyomást az is fokozhatja, hogy a mai eséssel az árfolyam lefelé tört ki abból a sávból, amelyre tegnapi elemzésünkben hívtuk fel a figyelmet.

Pattanásig feszült a helyzet a Közel-Keleten, ugrik az olajár

Kedden több mint 3 százalékkal emelkedtek az olajárak, miután az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások kudarcba fulladtak. A Hormuzi-szoros körüli feszültség ismét a kínálati kockázatokra irányította a piac figyelmét.

Barry Eichengreen: Az arany zord üzenete

Barbár relikvia vagy a szuverenitás végső záloga? Miközben az arany ára a közelmúlt geopolitikai válságai alatt váratlanul ingadozott, akár még zuhant is, a jegybankok soha nem látott ütemben halmozzák fel készleteiket. Az aranyláz hátterében nem is a profitvágy, hanem az amerikai szankcióktól való félelem és a globális bizalom megrendülése áll? A trezorok mélyén zajló mozgások egy új, töredezett világrend és a deglobalizáció félreérthetetlen jelei.

Nyomás alatt az Opus, a 4iG és a Rába

Esnek a mai kereskedésben a kormányváltás nyomán megütött papírok, mint az Opus, melynek árfolyama 3,9 százalékos mínuszban van.

A 4iG is esik, jelenleg 3,4 százalékos mínuszban van a papír, és a nap folyamán tavaly augusztus óta nem látott szinten is járt a jegyzés.

A Rába árfolyama 5,2 százalékos mínuszban van, utoljára tavaly októberben járt ezeken a szinteken az árfolyam.

Esés a tőzsdéken

Továbbra is nyomás alatt vannak a tőzsdék, a DAX 1 százalékot esett, a CAC 0,8 százalékkal került lejjebb, a FTSE 100 pedig 0,9 százalékot gyengült. A magyar piac is esik, a BUX 0,5 százalékos mínuszban van, itthon csak a Mol emelkedik a blue chipek közül. A Richter 1 százalékot esett a reggeli gyorsjelentés után.

A gárdonyi lakosok és a Greenpeace pert nyertek a Mollal szemben

Pert nyertek a gárdonyi lakosok és a Greenpeace a Mol, valamint az eljáró kormányhivatal ellen egy korábbi súlyos üzemanyag-szivárgás ügyében. A bíróság megsemmisítette a hatóság határozatát. A civilek szerint ez túlságosan elnéző volt az olajipari vállalattal szemben, és a kármentesítés után is jelentős mértékű szennyezést hagyott volna a területen - írta meg a Telex.

Egyetlen posztra szakadt be a tőzsde: a lakosság között akarják szétosztani az AI-ból származó adóbevételeket

Egy dél-koreai vezető politikai tanácsadó azt javasolta, hogy a mesterségesintelligencia-iparágból származó adóbevételekből "osztalékot" kellene fizetni az állampolgároknak. A felvetés heves tőzsdei reakciót váltott ki. Emellett rávilágított az AI-boom hasznának újraelosztásáról szóló, egyre élesebb vitára - írta meg a Bloomberg.

Árfolyamellenszélben dolgozik a Richter, de hosszú távon nem ez számít

Nem mindig akkor jó a helyzet, amikor szépek a számok és nem mindig akkor kell megijedni, ha nem olyan szépek – kezdte el a ma reggel közzétett első negyedéves eredmények bemutatását Kovács László, a Richter gazdasági igazgatója. A forint árfolyam befolyásol, de az alaptevékenységet nem ez határozza meg – tette hozzá.

Esnek a tőzsdék

Esnek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 1,3 százalékot, a CAC 1,1 százalékot, a FTSE 100 pedig szintén 1,1 százalékot gyengült. A milánói és a madridi piaci is eséssel kezdett, előbbi 1,5 százalékot, utóbbi pedig 1,2 százalékot esett.

Gyengén kezdi a napot a magyar tőzsde

Korrekció látható ma a részvénypiacokon, részben az iráni békeremények elhalványulása miatt, amibe beleillik a BUX gyengélkedése is.

Tőzsdei összeomlásra figyelmeztet a 2008-as válságot megjósoló sztárbefektető

Michael Burry, a 2008-as jelzálogpiaci válság előrejelzésével híressé vált befektető szerint a Nasdaq 100 index fenntarthatatlan szintre emelkedett. Úgy véli, a technológiai szektort hamarosan a dotkombuborék kipukkanásához hasonló visszaesés fenyegeti - jelentette a Bloomberg.

Megszenvedte a forinterősödést a Richter, túl optimisták voltak az elemzők

Úgy tűnik, meglepte az elemzőket az erős forint hatása a Richternél: a konszenzus ugyanis az első negyedévre növekedést várt mind a bevétel, mind a bruttó fedezet szintjén, ehhez képest azonban a gyógyszergyártó visszaesésről számolt be ma reggeli gyorsjelentésében. A dollárral és az euróval szembeni forinterősödés hatása jelentős volt, a cég közlése szerint 7 százalékpontot rontott az árfolyamhatás, árfolyamszűrt alapon ugyanis közel 6 százalékkal nőtt a gyógyszergyártási bevétel, és a cégnél kiemelten figyelt tisztított EBIT is kétszámjegyű ütemben emelkedett volna év/év alapon. A növekedést a Vraylar és a biotechnológiai üzletág támogatta, miközben a nőgyógyászati szegmensre negatívan hatottak a szállítási ütemezések. A vállalat korábban jelezte, hogy az első negyedév gyengébb lehet szezonális és egyszeri hatások miatt, ugyanakkor a teljes évre vonatkozó előrejelzését megerősítette a menedzsment: magas egyszámjegyű növekedés jöhet a bevétel és a tisztított működési eredmény szintjén.

Albániában járt Jászai Gellért

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója Tiranában folytatott tárgyalásokat Edi Rama albán miniszterelnökkel a vállalatcsoport albániai hosszú távú stratégiájáról és digitális infrastruktúra-fejlesztési terveiről.

Esés jöhet Európában

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,2 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,3 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,51 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,4 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,08 százalékot esett.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,48 százalék mínuszban nyithat, a CAC 1,09 százalékot eshet, míg a FTSE 0,6 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,05 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,22 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,5 százalékot eshet.

Ma idehaza nincs jelentős adatközlés. Globálisan a hét legnagyobb adata érkezik: kora hajnalban a japán devizatartalékok, délelőtt az olasz márciusi ipari termelés, majd 11 órakor egyszerre a német és az eurózónás ZEW gazdasági hangulatindex májusi értéke. Délután 14:30-kor jön az amerikai áprilisi fogyasztói infláció (CPI), ami a Fed kamatpályájának egyik legfontosabb inputja, közvetlenül hat a dollárra, az amerikai kötvényhozamokra és a feltörekvő devizákra, köztük a forintra is. Napközben Kínából áprilisi gépjárműértékesítési adatok érkeznek.

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 24,0 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,9 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 39,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 21,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 77,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 704,47 0,2% 1,6% 3,7% 3,4% 20,5% 45,0%
S&P 500 7 412,84 0,2% 2,9% 8,7% 8,3% 31,0% 78,5%
Nasdaq 29 320,66 0,3% 6,0% 16,7% 16,1% 46,2% 119,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 62 417,88 -0,5% 4,9% 9,7% 24,0% 66,4% 118,2%
Hang Seng 26 406,84 0,0% 1,2% 2,0% 3,0% 15,5% -5,7%
CSI 300 4 951,84 1,6% 3,0% 6,8% 7,0% 28,7% -1,4%
Európai részvényindexek              
DAX 24 350,28 0,0% 1,5% 2,3% -0,6% 3,6% 61,0%
CAC 8 056,38 -0,7% 1,0% -2,5% -1,1% 4,0% 28,5%
FTSE 10 269,43 0,4% -0,9% -3,1% 3,4% 20,0% 47,8%
FTSE MIB 49 664,95 0,8% 4,6% 4,3% 10,5% 26,1% 103,6%
IBEX 17 852,5 -0,2% 2,9% -1,9% 3,1% 31,7% 98,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 134 265,3 -0,2% 0,5% 1,0% 20,9% 42,7% 202,7%
ATX 5 936,48 0,9% 3,5% 2,1% 11,5% 37,7% 77,1%
PX 2 528,19 -0,3% 2,3% -4,6% -5,9% 17,8% 128,6%
Magyar blue chipek              
OTP 42 580 0,9% 2,3% 3,1% 21,3% 58,0% 201,3%
Mol 4 106 -1,4% -1,6% 1,2% 39,7% 33,8% 86,0%
Richter 12 600 -0,5% -0,9% -1,6% 27,7% 16,1% 51,1%
Magyar Telekom 2 410 -1,3% -2,4% 3,1% 34,5% 46,1% 476,6%
Nyersanyagok              
WTI 101,56 2,7% -7,5% 3,3% 77,4% 62,8% 55,6%
Brent 104,25 2,9% -3,7% 9,4% 71,3% 63,0% 51,8%
Arany 4 728,6 0,4% 4,0% -1,1% 9,3% 41,5% 158,4%
Devizák              
EURHUF 355,6250 0,3% -1,9% -5,2% -7,4% -12,0% -1,0%
USDHUF 301,8888 0,3% -2,5% -5,7% -7,7% -15,8% 2,2%
GBPHUF 411,2700 0,3% -2,7% -4,6% -6,7% -14,0% -1,5%
EURUSD 1,1780 0,0% 0,6% 0,4% 0,3% 4,5% -3,1%
USDJPY 156,6300 0,0% 0,0% -1,6% -0,1% 8,0% 44,4%
GBPUSD 1,3639 0,1% 0,6% 1,3% 1,4% 2,5% -3,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 81 736 1,9% 2,4% 12,0% -7,9% -20,6% 44,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,41 1,0% -0,6% 2,1% 6,0% 1,0% 171,8%
10 éves német állampapírhozam 3,01 1,3% -1,4% -0,2% 5,3% 18,1% -1 995,6%
10 éves magyar állampapírhozam 5,75 -3,4% -5,1% -13,1% -16,3% -17,3% 96,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
