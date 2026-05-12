Vegyesen zárt Amerika
A vezető amerikai tőzsdeindexek közül a Dow és az S&P lényegében véve stagnált (rendre +0,1% és -0,2%), míg a Nasdaq 0,7 százalékkal került lejjebb.
A Nasdaq 1 százalék feletti mínuszban
A Dow Jones már a pozitív tartományba került (+0,2%), mitán Donald Trump vámjairól jó hír érkezett az importőr cégeknek: az állam durván 35 milliárd dollárt visszafizet nekik. Az S&P 500 ugyanakkor még mindig 0,4, a Nasdaq 1,1 százalékos esést jelez.
Kimondta a bíróság: Donald Trump túllépte a hatáskörét, elképesztő összeget fizet most vissza kamatostul az Egyesült Államok
Az amerikai Vám- és Határvédelmi Hivatal (CBP) május 11-ig összesen 35,46 milliárd dollárnyi visszatérítést hagyott jóvá kamatokkal együtt. Ezeket a Donald Trump által tavaly kivetett, de később a bíróság által jogellenesnek minősített vámok után fizetik vissza. Egy kedden benyújtott bírósági dokumentum szerint az importőrök tömegesen nyújtották be az igényeiket.
Konkrét neveket mutatunk - Ezek a legforróbb részvények most a profik szerint!
A Portfolio Investment Day konferencián az elemzők és szakértők konkrét részvényötleteket osztottak meg: az európai bankszektortól a latin-amerikai olajtársaságokon át a Samsungig és a hazai blue chipekig terjedt a paletta. Külön figyelmet kapott a Hormuzi-szoros körüli geopolitikai feszültség, ahol a szakértők szerint akár 200 dollár közelébe is emelkedhet az olajár, miközben az arany, az urán és a mezőgazdasági termények is izgalmas befektetési lehetőségként merültek fel.
Esik Amerika
Egyre nagyobb a zakó a technológiai szektorban, a Nasdaq már 1,8 százalékos esést jelez, az S&P 500 0,9, a Dow Jones 0,3 százalékkal került lejjebb.
Elromlott a hangulat a magyar tőzsdén
Elromlott a hangulat az európai tőzsdéken, eséssel fejezte be a keddi kereskedést a BUX-index is,.
Masszív beruházást jelentett be a Tesla
A Tesla csaknem 250 millió dollárt fektet be a Berlin melletti gyárának akkumulátorcella-gyártásába. A beruházás célja a kapacitás jelentős növelése és az európai ellátási lánc megerősítése.
Esnek az amerikai tőzsdék
Gyengüléssel kezdik a napot az amerikai tőzsdék, a Dow 0,5 százalékkal került lejjebb, az S&P 500 0,4 százalékot esett, a Nasdaq pedig 0,5 százalékot csökkent. A korábbi csúcsdöntés után hangulatromlás látszik a piacokon, részben az iráni feszültségek felerősödése nyomán emelkedő olajárak miatt, de a nyitás előtt érkezett inflációs adatok sem nyugtatták meg a befektetőket. A vártnál magasabb áprilisi fogyasztói árindex érkezett az Egyesült Államokból kedd délután, ami komolyan keresztülhúzhatja a Fed kamatcsökkentési pályáját. Az infláció éves alapon 3,8 százalékra gyorsult a márciusi 3,3 százalékról, és a maginfláció is feljebb kúszott.
Ezt nem teszi zsebre a Fed; itt az iráni válság
A vártnál magasabb áprilisi fogyasztói árindex érkezett az Egyesült Államokból kedd délután, ami komolyan keresztülhúzhatja a Fed kamatcsökkentési pályáját. Az infláció éves alapon 3,8 százalékra gyorsult a márciusi 3,3 százalékról, és a maginfláció is feljebb kúszott.
Egyre jelentősebb mínuszban a Richter a gyorsjelentés után
Már 1,7 százalékos mínuszban van a Richter árfolyama, miután kiderült, hogy az elemzői várakozásokkal szemben nem nőtt, hanem visszaesett a bevétel, és a bruttó fedezet az első negyedévben. A dollárral és az euróval szembeni forinterősödés hatása jelentős volt, a cég közlése szerint 7 százalékpontot rontott az árfolyamhatás, árfolyamszűrt alapon ugyanis közel 6 százalékkal nőtt a gyógyszergyártási bevétel, és a cégnél kiemelten figyelt tisztított EBIT is kétszámjegyű ütemben emelkedett volna év/év alapon.
Kovács László, a Richter gazdasági igazgatója jelentés után elmondta, hogy nem mindig akkor jó a helyzet, amikor szépek a számok és nem mindig akkor kell megijedni, ha nem olyan szépek . A forint árfolyam befolyásol, de az alaptevékenységet nem ez határozza meg – tette hozzá.
Az eladói nyomást az is fokozhatja, hogy a mai eséssel az árfolyam lefelé tört ki abból a sávból, amelyre tegnapi elemzésünkben hívtuk fel a figyelmet.
Pattanásig feszült a helyzet a Közel-Keleten, ugrik az olajár
Kedden több mint 3 százalékkal emelkedtek az olajárak, miután az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások kudarcba fulladtak. A Hormuzi-szoros körüli feszültség ismét a kínálati kockázatokra irányította a piac figyelmét.
Barry Eichengreen: Az arany zord üzenete
Barbár relikvia vagy a szuverenitás végső záloga? Miközben az arany ára a közelmúlt geopolitikai válságai alatt váratlanul ingadozott, akár még zuhant is, a jegybankok soha nem látott ütemben halmozzák fel készleteiket. Az aranyláz hátterében nem is a profitvágy, hanem az amerikai szankcióktól való félelem és a globális bizalom megrendülése áll? A trezorok mélyén zajló mozgások egy új, töredezett világrend és a deglobalizáció félreérthetetlen jelei.
Nyomás alatt az Opus, a 4iG és a Rába
Esnek a mai kereskedésben a kormányváltás nyomán megütött papírok, mint az Opus, melynek árfolyama 3,9 százalékos mínuszban van.
A 4iG is esik, jelenleg 3,4 százalékos mínuszban van a papír, és a nap folyamán tavaly augusztus óta nem látott szinten is járt a jegyzés.
A Rába árfolyama 5,2 százalékos mínuszban van, utoljára tavaly októberben járt ezeken a szinteken az árfolyam.
Esés a tőzsdéken
Továbbra is nyomás alatt vannak a tőzsdék, a DAX 1 százalékot esett, a CAC 0,8 százalékkal került lejjebb, a FTSE 100 pedig 0,9 százalékot gyengült. A magyar piac is esik, a BUX 0,5 százalékos mínuszban van, itthon csak a Mol emelkedik a blue chipek közül. A Richter 1 százalékot esett a reggeli gyorsjelentés után.
A gárdonyi lakosok és a Greenpeace pert nyertek a Mollal szemben
Pert nyertek a gárdonyi lakosok és a Greenpeace a Mol, valamint az eljáró kormányhivatal ellen egy korábbi súlyos üzemanyag-szivárgás ügyében. A bíróság megsemmisítette a hatóság határozatát. A civilek szerint ez túlságosan elnéző volt az olajipari vállalattal szemben, és a kármentesítés után is jelentős mértékű szennyezést hagyott volna a területen - írta meg a Telex.
Egyetlen posztra szakadt be a tőzsde: a lakosság között akarják szétosztani az AI-ból származó adóbevételeket
Egy dél-koreai vezető politikai tanácsadó azt javasolta, hogy a mesterségesintelligencia-iparágból származó adóbevételekből "osztalékot" kellene fizetni az állampolgároknak. A felvetés heves tőzsdei reakciót váltott ki. Emellett rávilágított az AI-boom hasznának újraelosztásáról szóló, egyre élesebb vitára - írta meg a Bloomberg.
Árfolyamellenszélben dolgozik a Richter, de hosszú távon nem ez számít
Nem mindig akkor jó a helyzet, amikor szépek a számok és nem mindig akkor kell megijedni, ha nem olyan szépek – kezdte el a ma reggel közzétett első negyedéves eredmények bemutatását Kovács László, a Richter gazdasági igazgatója. A forint árfolyam befolyásol, de az alaptevékenységet nem ez határozza meg – tette hozzá.
Esnek a tőzsdék
Esnek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 1,3 százalékot, a CAC 1,1 százalékot, a FTSE 100 pedig szintén 1,1 százalékot gyengült. A milánói és a madridi piaci is eséssel kezdett, előbbi 1,5 százalékot, utóbbi pedig 1,2 százalékot esett.
Gyengén kezdi a napot a magyar tőzsde
Korrekció látható ma a részvénypiacokon, részben az iráni békeremények elhalványulása miatt, amibe beleillik a BUX gyengélkedése is.
Tőzsdei összeomlásra figyelmeztet a 2008-as válságot megjósoló sztárbefektető
Michael Burry, a 2008-as jelzálogpiaci válság előrejelzésével híressé vált befektető szerint a Nasdaq 100 index fenntarthatatlan szintre emelkedett. Úgy véli, a technológiai szektort hamarosan a dotkombuborék kipukkanásához hasonló visszaesés fenyegeti - jelentette a Bloomberg.
Megszenvedte a forinterősödést a Richter, túl optimisták voltak az elemzők
Úgy tűnik, meglepte az elemzőket az erős forint hatása a Richternél: a konszenzus ugyanis az első negyedévre növekedést várt mind a bevétel, mind a bruttó fedezet szintjén, ehhez képest azonban a gyógyszergyártó visszaesésről számolt be ma reggeli gyorsjelentésében. A dollárral és az euróval szembeni forinterősödés hatása jelentős volt, a cég közlése szerint 7 százalékpontot rontott az árfolyamhatás, árfolyamszűrt alapon ugyanis közel 6 százalékkal nőtt a gyógyszergyártási bevétel, és a cégnél kiemelten figyelt tisztított EBIT is kétszámjegyű ütemben emelkedett volna év/év alapon. A növekedést a Vraylar és a biotechnológiai üzletág támogatta, miközben a nőgyógyászati szegmensre negatívan hatottak a szállítási ütemezések. A vállalat korábban jelezte, hogy az első negyedév gyengébb lehet szezonális és egyszeri hatások miatt, ugyanakkor a teljes évre vonatkozó előrejelzését megerősítette a menedzsment: magas egyszámjegyű növekedés jöhet a bevétel és a tisztított működési eredmény szintjén.
Albániában járt Jászai Gellért
Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója Tiranában folytatott tárgyalásokat Edi Rama albán miniszterelnökkel a vállalatcsoport albániai hosszú távú stratégiájáról és digitális infrastruktúra-fejlesztési terveiről.
Esés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,2 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,3 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,51 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,4 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,08 százalékot esett.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,48 százalék mínuszban nyithat, a CAC 1,09 százalékot eshet, míg a FTSE 0,6 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,05 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,22 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,5 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza nincs jelentős adatközlés. Globálisan a hét legnagyobb adata érkezik: kora hajnalban a japán devizatartalékok, délelőtt az olasz márciusi ipari termelés, majd 11 órakor egyszerre a német és az eurózónás ZEW gazdasági hangulatindex májusi értéke. Délután 14:30-kor jön az amerikai áprilisi fogyasztói infláció (CPI), ami a Fed kamatpályájának egyik legfontosabb inputja, közvetlenül hat a dollárra, az amerikai kötvényhozamokra és a feltörekvő devizákra, köztük a forintra is. Napközben Kínából áprilisi gépjárműértékesítési adatok érkeznek.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 24,0 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,9 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 39,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 21,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 77,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 704,47
|0,2%
|1,6%
|3,7%
|3,4%
|20,5%
|45,0%
|S&P 500
|7 412,84
|0,2%
|2,9%
|8,7%
|8,3%
|31,0%
|78,5%
|Nasdaq
|29 320,66
|0,3%
|6,0%
|16,7%
|16,1%
|46,2%
|119,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|62 417,88
|-0,5%
|4,9%
|9,7%
|24,0%
|66,4%
|118,2%
|Hang Seng
|26 406,84
|0,0%
|1,2%
|2,0%
|3,0%
|15,5%
|-5,7%
|CSI 300
|4 951,84
|1,6%
|3,0%
|6,8%
|7,0%
|28,7%
|-1,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 350,28
|0,0%
|1,5%
|2,3%
|-0,6%
|3,6%
|61,0%
|CAC
|8 056,38
|-0,7%
|1,0%
|-2,5%
|-1,1%
|4,0%
|28,5%
|FTSE
|10 269,43
|0,4%
|-0,9%
|-3,1%
|3,4%
|20,0%
|47,8%
|FTSE MIB
|49 664,95
|0,8%
|4,6%
|4,3%
|10,5%
|26,1%
|103,6%
|IBEX
|17 852,5
|-0,2%
|2,9%
|-1,9%
|3,1%
|31,7%
|98,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|134 265,3
|-0,2%
|0,5%
|1,0%
|20,9%
|42,7%
|202,7%
|ATX
|5 936,48
|0,9%
|3,5%
|2,1%
|11,5%
|37,7%
|77,1%
|PX
|2 528,19
|-0,3%
|2,3%
|-4,6%
|-5,9%
|17,8%
|128,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 580
|0,9%
|2,3%
|3,1%
|21,3%
|58,0%
|201,3%
|Mol
|4 106
|-1,4%
|-1,6%
|1,2%
|39,7%
|33,8%
|86,0%
|Richter
|12 600
|-0,5%
|-0,9%
|-1,6%
|27,7%
|16,1%
|51,1%
|Magyar Telekom
|2 410
|-1,3%
|-2,4%
|3,1%
|34,5%
|46,1%
|476,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|101,56
|2,7%
|-7,5%
|3,3%
|77,4%
|62,8%
|55,6%
|Brent
|104,25
|2,9%
|-3,7%
|9,4%
|71,3%
|63,0%
|51,8%
|Arany
|4 728,6
|0,4%
|4,0%
|-1,1%
|9,3%
|41,5%
|158,4%
|Devizák
|EURHUF
|355,6250
|0,3%
|-1,9%
|-5,2%
|-7,4%
|-12,0%
|-1,0%
|USDHUF
|301,8888
|0,3%
|-2,5%
|-5,7%
|-7,7%
|-15,8%
|2,2%
|GBPHUF
|411,2700
|0,3%
|-2,7%
|-4,6%
|-6,7%
|-14,0%
|-1,5%
|EURUSD
|1,1780
|0,0%
|0,6%
|0,4%
|0,3%
|4,5%
|-3,1%
|USDJPY
|156,6300
|0,0%
|0,0%
|-1,6%
|-0,1%
|8,0%
|44,4%
|GBPUSD
|1,3639
|0,1%
|0,6%
|1,3%
|1,4%
|2,5%
|-3,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|81 736
|1,9%
|2,4%
|12,0%
|-7,9%
|-20,6%
|44,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,41
|1,0%
|-0,6%
|2,1%
|6,0%
|1,0%
|171,8%
|10 éves német állampapírhozam
|3,01
|1,3%
|-1,4%
|-0,2%
|5,3%
|18,1%
|-1 995,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,75
|-3,4%
|-5,1%
|-13,1%
|-16,3%
|-17,3%
|96,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
