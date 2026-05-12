Vegyesen zárt Amerika

Már 1,7 százalékos mínuszban van a Richter árfolyama, miután kiderült, hogy az elemzői várakozásokkal szemben nem nőtt, hanem visszaesett a bevétel, és a bruttó fedezet az első negyedévben. A dollárral és az euróval szembeni forinterősödés hatása jelentős volt, a cég közlése szerint 7 százalékpontot rontott az árfolyamhatás, árfolyamszűrt alapon ugyanis közel 6 százalékkal nőtt a gyógyszergyártási bevétel, és a cégnél kiemelten figyelt tisztított EBIT is kétszámjegyű ütemben emelkedett volna év/év alapon.

Kovács László, a Richter gazdasági igazgatója jelentés után elmondta, hogy nem mindig akkor jó a helyzet, amikor szépek a számok és nem mindig akkor kell megijedni, ha nem olyan szépek . A forint árfolyam befolyásol, de az alaptevékenységet nem ez határozza meg – tette hozzá.

Az eladói nyomást az is fokozhatja, hogy a mai eséssel az árfolyam lefelé tört ki abból a sávból, amelyre tegnapi elemzésünkben hívtuk fel a figyelmet.