Vékony jégen az iráni tűzszünet - Mi történik a tőzsdéken?
Továbbra is az iráni helyzet körüli fejlemények határozzák meg a hangulatot a piacokon, most leginkább bizonytalanságot lehet látni, miután egyre kevésbé tűnik valószínűnek a háború gyors lezárása. Trump korábban arról beszélt, hogy nagyon törékeny a nagyjából egy hónapja érvénybe lévő tűzszünet, Irán pedig elfogadhatatlan ellenajánlatot küldött az amerikai béketervre. Egyes nemzetközi sajtóértesülések szerint az elnök a nagyszabású katonai műveletek újraindítását is fontolgatja, bár erre valószínűleg csak a kínai útja után kerülhet sor. A tőzsdéken eközben visszafogott mozgások látszanak, tegnap ugyan minimálisan tudtak emelkedni az amerikai tőzsdék, Ázsiában már csak iránykeresés volt jellemző ma reggel, míg Európában esés jöhet az előjelek alapján. Itthon a Richterre figyelnek a befektetők, a gyógyszergyártó ma reggeli gyorsjelentéséből kiderült, hogy megszenvedte a forinterősödést, de a teljes évre vonatkozó előrejelzését megerősítette a menedzsment.
Megszenvedte a forinterősödést a Richter, túl optimisták voltak az elemzők

Úgy tűnik, meglepte az elemzőket az erős forint hatása a Richternél: a konszenzus ugyanis az első negyedévre növekedést várt mind a bevétel, mind a bruttó fedezet szintjén, ehhez képest azonban a gyógyszergyártó visszaesésről számolt be ma reggeli gyorsjelentésében. A dollárral és az euróval szembeni forinterősödés hatása jelentős volt, a cég közlése szerint 7 százalékpontot rontott az árfolyamhatás, árfolyamszűrt alapon ugyanis közel 6 százalékkal nőtt a gyógyszergyártási bevétel, és a cégnél kiemelten figyelt tisztított EBIT is kétszámjegyű ütemben emelkedett volna év/év alapon. A növekedést a Vraylar és a biotechnológiai üzletág támogatta, miközben a nőgyógyászati szegmensre negatívan hatottak a szállítási ütemezések. A vállalat korábban jelezte, hogy az első negyedév gyengébb lehet szezonális és egyszeri hatások miatt, ugyanakkor a teljes évre vonatkozó előrejelzését megerősítette a menedzsment: magas egyszámjegyű növekedés jöhet a bevétel és a tisztított működési eredmény szintjén.

Albániában járt Jászai Gellért

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója Tiranában folytatott tárgyalásokat Edi Rama albán miniszterelnökkel a vállalatcsoport albániai hosszú távú stratégiájáról és digitális infrastruktúra-fejlesztési terveiről.

Esés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,2 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,3 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,51 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,4 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,08 százalékot esett.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,48 százalék mínuszban nyithat, a CAC 1,09 százalékot eshet, míg a FTSE 0,6 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,05 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,22 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,5 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza nincs jelentős adatközlés. Globálisan a hét legnagyobb adata érkezik: kora hajnalban a japán devizatartalékok, délelőtt az olasz márciusi ipari termelés, majd 11 órakor egyszerre a német és az eurózónás ZEW gazdasági hangulatindex májusi értéke. Délután 14:30-kor jön az amerikai áprilisi fogyasztói infláció (CPI), ami a Fed kamatpályájának egyik legfontosabb inputja, közvetlenül hat a dollárra, az amerikai kötvényhozamokra és a feltörekvő devizákra, köztük a forintra is. Napközben Kínából áprilisi gépjárműértékesítési adatok érkeznek.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 24,0 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,9 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 39,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 21,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 77,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 704,47 0,2% 1,6% 3,7% 3,4% 20,5% 45,0%
S&P 500 7 412,84 0,2% 2,9% 8,7% 8,3% 31,0% 78,5%
Nasdaq 29 320,66 0,3% 6,0% 16,7% 16,1% 46,2% 119,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 62 417,88 -0,5% 4,9% 9,7% 24,0% 66,4% 118,2%
Hang Seng 26 406,84 0,0% 1,2% 2,0% 3,0% 15,5% -5,7%
CSI 300 4 951,84 1,6% 3,0% 6,8% 7,0% 28,7% -1,4%
Európai részvényindexek              
DAX 24 350,28 0,0% 1,5% 2,3% -0,6% 3,6% 61,0%
CAC 8 056,38 -0,7% 1,0% -2,5% -1,1% 4,0% 28,5%
FTSE 10 269,43 0,4% -0,9% -3,1% 3,4% 20,0% 47,8%
FTSE MIB 49 664,95 0,8% 4,6% 4,3% 10,5% 26,1% 103,6%
IBEX 17 852,5 -0,2% 2,9% -1,9% 3,1% 31,7% 98,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 134 265,3 -0,2% 0,5% 1,0% 20,9% 42,7% 202,7%
ATX 5 936,48 0,9% 3,5% 2,1% 11,5% 37,7% 77,1%
PX 2 528,19 -0,3% 2,3% -4,6% -5,9% 17,8% 128,6%
Magyar blue chipek              
OTP 42 580 0,9% 2,3% 3,1% 21,3% 58,0% 201,3%
Mol 4 106 -1,4% -1,6% 1,2% 39,7% 33,8% 86,0%
Richter 12 600 -0,5% -0,9% -1,6% 27,7% 16,1% 51,1%
Magyar Telekom 2 410 -1,3% -2,4% 3,1% 34,5% 46,1% 476,6%
Nyersanyagok              
WTI 101,56 2,7% -7,5% 3,3% 77,4% 62,8% 55,6%
Brent 104,25 2,9% -3,7% 9,4% 71,3% 63,0% 51,8%
Arany 4 728,6 0,4% 4,0% -1,1% 9,3% 41,5% 158,4%
Devizák              
EURHUF 355,6250 0,3% -1,9% -5,2% -7,4% -12,0% -1,0%
USDHUF 301,8888 0,3% -2,5% -5,7% -7,7% -15,8% 2,2%
GBPHUF 411,2700 0,3% -2,7% -4,6% -6,7% -14,0% -1,5%
EURUSD 1,1780 0,0% 0,6% 0,4% 0,3% 4,5% -3,1%
USDJPY 156,6300 0,0% 0,0% -1,6% -0,1% 8,0% 44,4%
GBPUSD 1,3639 0,1% 0,6% 1,3% 1,4% 2,5% -3,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 81 736 1,9% 2,4% 12,0% -7,9% -20,6% 44,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,41 1,0% -0,6% 2,1% 6,0% 1,0% 171,8%
10 éves német állampapírhozam 3,01 1,3% -1,4% -0,2% 5,3% 18,1% -1 995,6%
10 éves magyar állampapírhozam 5,75 -3,4% -5,1% -13,1% -16,3% -17,3% 96,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

